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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2009201020112012
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:24

  akurt написав:
  BIGor написав:
  akurt написав:- сума позики на будинок ринкової ціни в 350 000$

З останнього відео що я бачив про Канаду чоловік казав, що будинки коштують біля 1 250 000 дол. (в пгт. з 25 літнім ремонтом).

Ну так і в Києві десь в Солом"янському районі можна знайти щось за такою ціною...
Все ж залежить же від міста/місцевості та розташування.
В Калгарі, де я перебував в червні минулого року, ходив по вулицях та прицинювався то пристойні будинки були за ціною орієнтовно 350 000-400 000 канадських доларів.
Я зараз знайду посилання на нашого українця в Канаді - були будинки по 250 000 доларів, він шукав щось цікавіше та купив в кредит приватний будинок за - здається - 320 000 КАНАДСЬКИХ доларів. Звісно, це не столиця Канади.
https://www.youtube.com/watch?v=1btPKJ-MRE4

Ось Вам в США. Новий. Під ключ... з побутовою технікою.
Зображення

Дякую, подивлюсь трохи згодом, пасха всеж таки.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:31

  Дюрі-бачі написав:
  slonomag написав:Отсюда и подозрительность к таким действиям.

Саме цей підхід, коли простіше "ризикованого" клієнта послати за кораблем, ніж по нормльному прописати всі правила і ліміти, щоб клієнт сам міг діяти в межах безризиковості і є проблемою фінмону в "цивілізованому світі". І найгірше, що вони це нав'язують не тільки іншим країнам, а й криптобіржам та іншим способам вільного використання своїх коштів.
ИМХО гірше за це тільки культура кенселінгу, коли акторів, вчених, політиків з роботи звільняють без суда і слідства тільки по факту історії якоїсь жінки легкої поведінки, чи расистського твіту 10-річної давнини...

давайте часно скажемо, що переважна більшість проблем з фінмоном через кошти, з яких не сплачені податки. 8) всі інше - це винятки та дрібниці.

й Гарві, звісно затравили. правда, здається ж навіть був вислів "це ж Гарві" про такі випадки з його участю. ви заперечуєте, що це мало місце? чи те, що чоловіків позбавили таких можливостей? :lol: як там студентки/аспірантки? :lol:
Shaman
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  #<1 ... 2009201020112012
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