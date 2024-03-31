Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:- сума позики на будинок ринкової ціни в 350 000$
З останнього відео що я бачив про Канаду чоловік казав, що будинки коштують біля 1 250 000 дол. (в пгт. з 25 літнім ремонтом).
Ну так і в Києві десь в Солом"янському районі можна знайти щось за такою ціною... Все ж залежить же від міста/місцевості та розташування. В Калгарі, де я перебував в червні минулого року, ходив по вулицях та прицинювався то пристойні будинки були за ціною орієнтовно 350 000-400 000 канадських доларів. Я зараз знайду посилання на нашого українця в Канаді - були будинки по 250 000 доларів, він шукав щось цікавіше та купив в кредит приватний будинок за - здається - 320 000 КАНАДСЬКИХ доларів. Звісно, це не столиця Канади. https://www.youtube.com/watch?v=1btPKJ-MRE4
Ось Вам в США. Новий. Під ключ... з побутовою технікою.
slonomag написав:Отсюда и подозрительность к таким действиям.
Саме цей підхід, коли простіше "ризикованого" клієнта послати за кораблем, ніж по нормльному прописати всі правила і ліміти, щоб клієнт сам міг діяти в межах безризиковості і є проблемою фінмону в "цивілізованому світі". І найгірше, що вони це нав'язують не тільки іншим країнам, а й криптобіржам та іншим способам вільного використання своїх коштів. ИМХО гірше за це тільки культура кенселінгу, коли акторів, вчених, політиків з роботи звільняють без суда і слідства тільки по факту історії якоїсь жінки легкої поведінки, чи расистського твіту 10-річної давнини...
давайте часно скажемо, що переважна більшість проблем з фінмоном через кошти, з яких не сплачені податки. всі інше - це винятки та дрібниці.
й Гарві, звісно затравили. правда, здається ж навіть був вислів "це ж Гарві" про такі випадки з його участю. ви заперечуєте, що це мало місце? чи те, що чоловіків позбавили таких можливостей? як там студентки/аспірантки?