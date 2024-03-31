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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2009201020112012
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:24

  akurt написав:
  BIGor написав:
  akurt написав:- сума позики на будинок ринкової ціни в 350 000$

З останнього відео що я бачив про Канаду чоловік казав, що будинки коштують біля 1 250 000 дол. (в пгт. з 25 літнім ремонтом).

Ну так і в Києві десь в Солом"янському районі можна знайти щось за такою ціною...
Все ж залежить же від міста/місцевості та розташування.
В Калгарі, де я перебував в червні минулого року, ходив по вулицях та прицинювався то пристойні будинки були за ціною орієнтовно 350 000-400 000 канадських доларів.
Я зараз знайду посилання на нашого українця в Канаді - були будинки по 250 000 доларів, він шукав щось цікавіше та купив в кредит приватний будинок за - здається - 320 000 КАНАДСЬКИХ доларів. Звісно, це не столиця Канади.
https://www.youtube.com/watch?v=1btPKJ-MRE4

Ось Вам в США. Новий. Під ключ... з побутовою технікою.
Зображення

Дякую, подивлюсь трохи згодом, пасха всеж таки.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:31

  Дюрі-бачі написав:
  slonomag написав:Отсюда и подозрительность к таким действиям.

Саме цей підхід, коли простіше "ризикованого" клієнта послати за кораблем, ніж по нормльному прописати всі правила і ліміти, щоб клієнт сам міг діяти в межах безризиковості і є проблемою фінмону в "цивілізованому світі". І найгірше, що вони це нав'язують не тільки іншим країнам, а й криптобіржам та іншим способам вільного використання своїх коштів.
ИМХО гірше за це тільки культура кенселінгу, коли акторів, вчених, політиків з роботи звільняють без суда і слідства тільки по факту історії якоїсь жінки легкої поведінки, чи расистського твіту 10-річної давнини...

давайте часно скажемо, що переважна більшість проблем з фінмоном через кошти, з яких не сплачені податки. 8) всі інше - це винятки та дрібниці.

й Гарві, звісно затравили. правда, здається ж навіть був вислів "це ж Гарві" про такі випадки з його участю. ви заперечуєте, що це мало місце? чи те, що чоловіків позбавили таких можливостей? :lol: як там студентки/аспірантки? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 13:32

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Тепер беремо "правильний" калькулятор:
- сума позики на будинок ринкової ціни в 350 000$ з урахуванням первинного внеску в 70 000$: 350000-70000=280 000$.
Де комісія? Плата за оформлення та реєстрацію, страхування? Банківська комісія на перерахування грошей?
  akurt написав:- кредитора ставка від забудовника (а не від банка): 4,996% річних (Примітка: якщо купують НЕ новий будинок/квартиру, то позичають гроші у банка. Але якщо купують НОВУ нерухомість - "під ключ" від конкретного Забудовника, то він сам пропонує взяти кредит у нього.

Облікова ставка то 5.5%. Плюс страхування, плюс якась щорічна комісія. Цифра 6% - більш реальна.
Хоча з урахуванням 4.2% дохідності по 10-річним держоблігаціям, ставка 5% таки виглядає можливою (до моменту нових прильотів по російським НПЗ, які спричинить засідання ради ФРС з яструбіною риторикою.
https://ru.investing.com/rates-bonds/u. ... bond-yield
І ще питання: чи дадуть 45- чи 50- річній людині кредит на 30 років?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 15:22

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:Які незручності простим людям? Звідки цей брєд? Маєш контракт/працюєш легально - все - до тебе нема жодних питаннь.

Типова ситуація, з якою стикався і я: потрібно із банку А переказати гроші в банк Б, а потім із банку Б в банк А і так повторити кілька разів. Все. В банку А не доведеш, що те ті самі гроші.


Пардон, а зачем?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 15:29

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:
  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:Які незручності простим людям? Звідки цей брєд? Маєш контракт/працюєш легально - все - до тебе нема жодних питаннь.

Типова ситуація, з якою стикався і я: потрібно із банку А переказати гроші в банк Б, а потім із банку Б в банк А і так повторити кілька разів. Все. В банку А не доведеш, що те ті самі гроші.


Пардон, а зачем?
От хочеться. Яке кому діло, може, людина так нерви заспокоює :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 15:31

  Denik написав:
  akurt написав:- купую я будинок під здачу в оренду. Орієнтир ціни 350 000$. Знаю, де…
- перший внесок та необхідні платежі складуть приблизно 20% тобто 70 000$.
- такий будинок - я вивчив ситуацію та і досвідчені люди сказали - треба здавати за хитрою
формулою:
CS (credit slavery)+400$.
- тут CS - вартість credit slavery, яке може складати 1500$ на місяць.
- таким чином: 400$ на місяць - це чистий прибуток від CS - кредитного рабства. Цей профіт отримуєш на своїх кровних 70 000$.
- маємо профіт:
12*400$ - х%
70000$ - 100%
х=12*400*100/70000=6,86% річних по долару США.

Схема-фейк, бо
по-перше, не враховує податок на нерухомість.
По-друге, якщо вбити в кредитний калькулятор 300 тис. з річною ставкою 6%, то платіж 1826 дол, при 7% - 2025.
Це ще треба постаратися, щоб здати будинок за 1826-2025 + податок на нерухомість + 400 доларів.


Сейчас, действительно, ситуация, когда платежи по мортгиджу значительно выше рента.
Но так будет не всегда.
И когда ставка понизится, то цены вырастут.
Поэтому в покупке такой есть смысл даже если в течении года-двух иметь лосс.
Через пару лет перефинансируется под 3-4%, и будет владеть домом который с 350 куе поднимется, скажем, до 450.
Ну и рент дома, который реально стоит 350 куе, это где-то с 2500.
Кроме того, выплачивая мортгидж будет иметь списания с налогов.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 15:51

  Boundless написав:
  slonomag написав:
  Дюрі-бачі написав:Типова ситуація, з якою стикався і я: потрібно із банку А переказати гроші в банк Б, а потім із банку Б в банк А і так повторити кілька разів. Все. В банку А не доведеш, що те ті самі гроші.

Если не секрет, в каком случае может появиться такая необходимость? Вот мне за 35 лет как-то ни разу не надо было такое делать. Со стороны и правда выглядит странно, поэтому наверное и вопросы возникают.

Схема дивна, якщо це робити багато разів протягом короткого періоду часу. Як варіант, в банку А можна знімати гроші з рахунку/карти без комісії, але 0% за позитивний. В банку В є комісія за зняття готівки, але щедрий % на залишок. Як тільки гроші з'являються в банку А, вони переводяться в банк В, як з'являється необхідність зняти готівку, то гроші з банку В повертаються в банк А. Насправді, якщо таке робити кілька разів в місяць на суму власних доходів, то питань не буде в фінмона не буде. Якщо безробітний сотні тисяч переводить туди-сюди, то явно буде щось підозріле


Зачем снимать наличку?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:04

  BIGor написав:
  akurt написав:- сума позики на будинок ринкової ціни в 350 000$

З останнього відео що я бачив про Канаду чоловік казав, що будинки коштують біля 1 250 000 дол. (в пгт. з 25 літнім ремонтом).


У меня сложилось впечатление, что рилэстейт Канады черезчур перегрет.
Показывают пальцем на выходцев из Китая, которые покупают за кэш (то есть за свои, а не кредитные).
Есть мнение, что Китай выдает своим гражданам, которые становятся резидентами развитых стран, безпроцентную ссуду на покупку недвижимости.
Таким образом производит тихую экспансию.
Когда президентом США или премьером Канады станет этнический китаец - не удивляйтесь.
Китайцы никуда не торопятся. Зачем воевать с США, если можно заселить китайцами и они изберут человека, лояльного к Китаю?
"Если долго сидеть на берегу реки, можно дождаться, когда мимо тебя проплывет труп твоего врага." (китайская поговорка, приписываемая Конфуцию).

ВВиду вышесказанного, Канада ограничила возможности приобретения недвижимости нерезидентами. Так как не могут дискриминировать по национальному признаку, то ограничили всем.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:14

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Китайцы никуда не торопятся. Зачем воевать с США, если можно заселить китайцами и они изберут человека,
Цей план був років 10-20 тому актуальний. Зараз Сі зрозумів, яку демографічну ямищу йому підклали попереднікі своїм планом "1 родина - 1 дитина" і план змінився. Зараз є план "знайди дружину-іноземку", але то переважно на В'єтнам, Бірму, Філіпіни і т.д. направлено....
  rjkz написав:Показывают пальцем на выходцев из Китая, которые покупают за кэш
Вивід капіталу з Китаю йде космічними темпами. Адже в них занадто часто почала приїздити чорна волга за бізнесменами.
Дюрі-бачі
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  #<1 ... 2009201020112012
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