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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2009201020112012 Додано: Нед 31 бер, 2024 11:24 akurt написав: BIGor написав: akurt написав: - сума позики на будинок ринкової ціни в 350 000$ - сума позики на будинок ринкової ціни в 350 000$

З останнього відео що я бачив про Канаду чоловік казав, що будинки коштують біля 1 250 000 дол. (в пгт. з 25 літнім ремонтом). З останнього відео що я бачив про Канаду чоловік казав, що будинки коштують біля 1 250 000 дол. (в пгт. з 25 літнім ремонтом).

Ну так і в Києві десь в Солом"янському районі можна знайти щось за такою ціною...

Все ж залежить же від міста/місцевості та розташування.

В Калгарі, де я перебував в червні минулого року, ходив по вулицях та прицинювався то пристойні будинки були за ціною орієнтовно 350 000-400 000 канадських доларів.

Я зараз знайду посилання на нашого українця в Канаді - були будинки по 250 000 доларів, він шукав щось цікавіше та купив в кредит приватний будинок за - здається - 320 000 КАНАДСЬКИХ доларів. Звісно, це не столиця Канади.

https://www.youtube.com/watch?v=1btPKJ-MRE4



Ось Вам в США. Новий. Під ключ... з побутовою технікою.

Ну так і в Києві десь в Солом"янському районі можна знайти щось за такою ціною...Все ж залежить же від міста/місцевості та розташування.В Калгарі, де я перебував в червні минулого року, ходив по вулицях та прицинювався то пристойні будинки були за ціною орієнтовно 350 000-400 000 канадських доларів.Я зараз знайду посилання на нашого українця в Канаді - були будинки по 250 000 доларів, він шукав щось цікавіше та купив в кредит приватний будинок за - здається - 320 000 КАНАДСЬКИХ доларів. Звісно, це не столиця Канади.Ось Вам в США. Новий. Під ключ... з побутовою технікою.

Дякую, подивлюсь трохи згодом, пасха всеж таки. Дякую, подивлюсь трохи згодом, пасха всеж таки. BIGor

Повідомлень: 8774 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1316 раз. Подякували: 1719 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 бер, 2024 11:31 Дюрі-бачі написав: slonomag написав: Отсюда и подозрительность к таким действиям. Отсюда и подозрительность к таким действиям.

Саме цей підхід, коли простіше "ризикованого" клієнта послати за кораблем, ніж по нормльному прописати всі правила і ліміти, щоб клієнт сам міг діяти в межах безризиковості і є проблемою фінмону в "цивілізованому світі". І найгірше, що вони це нав'язують не тільки іншим країнам, а й криптобіржам та іншим способам вільного використання своїх коштів.

ИМХО гірше за це тільки культура кенселінгу, коли акторів, вчених, політиків з роботи звільняють без суда і слідства тільки по факту історії якоїсь жінки легкої поведінки, чи расистського твіту 10-річної давнини... Саме цей підхід, коли простіше "ризикованого" клієнта послати за кораблем, ніж по нормльному прописати всі правила і ліміти, щоб клієнт сам міг діяти в межах безризиковості і є проблемою фінмону в "цивілізованому світі". І найгірше, що вони це нав'язують не тільки іншим країнам, а й криптобіржам та іншим способам вільного використання своїх коштів.ИМХО гірше за це тільки культура кенселінгу, коли акторів, вчених, політиків з роботи звільняють без суда і слідства тільки по факту історії якоїсь жінки легкої поведінки, чи расистського твіту 10-річної давнини...

давайте часно скажемо, що переважна більшість проблем з фінмоном через кошти, з яких не сплачені податки. всі інше - це винятки та дрібниці.



й Гарві, звісно затравили. правда, здається ж навіть був вислів "це ж Гарві" про такі випадки з його участю. ви заперечуєте, що це мало місце? чи те, що чоловіків позбавили таких можливостей? як там студентки/аспірантки? давайте часно скажемо, що переважна більшість проблем з фінмоном через кошти, з яких не сплачені податки.всі інше - це винятки та дрібниці.й Гарві, звісно затравили. правда, здається ж навіть був вислів "це ж Гарві" про такі випадки з його участю. ви заперечуєте, що це мало місце? чи те, що чоловіків позбавили таких можливостей?як там студентки/аспірантки? Shaman

Повідомлень: 5741 З нами з: 29.09.19 Подякував: 567 раз. Подякували: 1366 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 бер, 2024 13:32 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Тепер беремо "правильний" калькулятор:

- сума позики на будинок ринкової ціни в 350 000$ з урахуванням первинного внеску в 70 000$: 350000-70000=280 000$. Тепер беремо "правильний" калькулятор:- сума позики на будинок ринкової ціни в 350 000$ з урахуванням первинного внеску в 70 000$: 350000-70000=280 000$. Де комісія? Плата за оформлення та реєстрацію, страхування? Банківська комісія на перерахування грошей? akurt написав: - кредитора ставка від забудовника (а не від банка): 4,996% річних (Примітка: якщо купують НЕ новий будинок/квартиру, то позичають гроші у банка. Але якщо купують НОВУ нерухомість - "під ключ" від конкретного Забудовника, то він сам пропонує взяти кредит у нього. - кредитора ставка від забудовника (а не від банка): 4,996% річних (Примітка: якщо купують НЕ новий будинок/квартиру, то позичають гроші у банка. Але якщо купують НОВУ нерухомість - "під ключ" від конкретного Забудовника, то він сам пропонує взяти кредит у нього.

Облікова ставка то 5.5%. Плюс страхування, плюс якась щорічна комісія. Цифра 6% - більш реальна.

Хоча з урахуванням 4.2% дохідності по 10-річним держоблігаціям, ставка 5% таки виглядає можливою (до моменту нових прильотів по російським НПЗ, які спричинить засідання ради ФРС з яструбіною риторикою.

https://ru.investing.com/rates-bonds/u. ... bond-yield

І ще питання: чи дадуть 45- чи 50- річній людині кредит на 30 років? Де комісія? Плата за оформлення та реєстрацію, страхування? Банківська комісія на перерахування грошей?Облікова ставка то 5.5%. Плюс страхування, плюс якась щорічна комісія. Цифра 6% - більш реальна.Хоча з урахуванням 4.2% дохідності по 10-річним держоблігаціям, ставка 5% таки виглядає можливою (до моменту нових прильотів по російським НПЗ, які спричинить засідання ради ФРС з яструбіною риторикою.І ще питання: чи дадуть 45- чи 50- річній людині кредит на 30 років? Denik Повідомлень: 3061 З нами з: 23.02.09 Подякував: 634 раз. Подякували: 1107 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 бер, 2024 15:22 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Які незручності простим людям? Звідки цей брєд? Маєш контракт/працюєш легально - все - до тебе нема жодних питаннь. Які незручності простим людям? Звідки цей брєд? Маєш контракт/працюєш легально - все - до тебе нема жодних питаннь.

Типова ситуація, з якою стикався і я: потрібно із банку А переказати гроші в банк Б, а потім із банку Б в банк А і так повторити кілька разів. Все. В банку А не доведеш, що те ті самі гроші. Типова ситуація, з якою стикався і я: потрібно із банку А переказати гроші в банк Б, а потім із банку Б в банк А і так повторити кілька разів. Все. В банку А не доведеш, що те ті самі гроші.



Пардон, а зачем? Пардон, а зачем? rjkz

Повідомлень: 16414 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8285 раз. Подякували: 5155 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 бер, 2024 15:29 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Які незручності простим людям? Звідки цей брєд? Маєш контракт/працюєш легально - все - до тебе нема жодних питаннь. Які незручності простим людям? Звідки цей брєд? Маєш контракт/працюєш легально - все - до тебе нема жодних питаннь.

Типова ситуація, з якою стикався і я: потрібно із банку А переказати гроші в банк Б, а потім із банку Б в банк А і так повторити кілька разів. Все. В банку А не доведеш, що те ті самі гроші. Типова ситуація, з якою стикався і я: потрібно із банку А переказати гроші в банк Б, а потім із банку Б в банк А і так повторити кілька разів. Все. В банку А не доведеш, що те ті самі гроші.



Пардон, а зачем? Пардон, а зачем? От хочеться. Яке кому діло, може, людина так нерви заспокоює От хочеться. Яке кому діло, може, людина так нерви заспокоює Faceless

Модератор Повідомлень: 34713 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1442 раз. Подякували: 7966 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 бер, 2024 15:31 Denik написав: akurt написав: - купую я будинок під здачу в оренду. Орієнтир ціни 350 000$. Знаю, де…

- перший внесок та необхідні платежі складуть приблизно 20% тобто 70 000$.

- такий будинок - я вивчив ситуацію та і досвідчені люди сказали - треба здавати за хитрою

формулою:

CS (credit slavery)+400$.

- тут CS - вартість credit slavery, яке може складати 1500$ на місяць.

- таким чином: 400$ на місяць - це чистий прибуток від CS - кредитного рабства. Цей профіт отримуєш на своїх кровних 70 000$.

- маємо профіт:

12*400$ - х%

70000$ - 100%

х=12*400*100/70000=6,86% річних по долару США. - купую я будинок під здачу в оренду. Орієнтир ціни 350 000$. Знаю, де…- перший внесок та необхідні платежі складуть приблизно 20% тобто 70 000$.- такий будинок - я вивчив ситуацію та і досвідчені люди сказали - треба здавати за хитроюформулою:CS (credit slavery)+400$.- тут CS - вартість credit slavery, яке може складати 1500$ на місяць.- таким чином: 400$ на місяць - це чистий прибуток від CS - кредитного рабства. Цей профіт отримуєш на своїх кровних 70 000$.- маємо профіт:12*400$ - х%70000$ - 100%х=12*400*100/70000=6,86% річних по долару США.

Схема-фейк, бо

по-перше, не враховує податок на нерухомість.

По-друге, якщо вбити в кредитний калькулятор 300 тис. з річною ставкою 6%, то платіж 1826 дол, при 7% - 2025.

Це ще треба постаратися, щоб здати будинок за 1826-2025 + податок на нерухомість + 400 доларів. Схема-фейк, бопо-перше, не враховує податок на нерухомість.По-друге, якщо вбити в кредитний калькулятор 300 тис. з річною ставкою 6%, то платіж 1826 дол, при 7% - 2025.Це ще треба постаратися, щоб здати будинок за 1826-2025 + податок на нерухомість + 400 доларів.



Сейчас, действительно, ситуация, когда платежи по мортгиджу значительно выше рента.

Но так будет не всегда.

И когда ставка понизится, то цены вырастут.

Поэтому в покупке такой есть смысл даже если в течении года-двух иметь лосс.

Через пару лет перефинансируется под 3-4%, и будет владеть домом который с 350 куе поднимется, скажем, до 450.

Ну и рент дома, который реально стоит 350 куе, это где-то с 2500.

Кроме того, выплачивая мортгидж будет иметь списания с налогов. Сейчас, действительно, ситуация, когда платежи по мортгиджу значительно выше рента.Но так будет не всегда.И когда ставка понизится, то цены вырастут.Поэтому в покупке такой есть смысл даже если в течении года-двух иметь лосс.Через пару лет перефинансируется под 3-4%, и будет владеть домом который с 350 куе поднимется, скажем, до 450.Ну и рент дома, который реально стоит 350 куе, это где-то с 2500.Кроме того, выплачивая мортгидж будет иметь списания с налогов. rjkz

Повідомлень: 16414 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8285 раз. Подякували: 5155 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 бер, 2024 15:51 Boundless написав: slonomag написав: Дюрі-бачі написав: Типова ситуація, з якою стикався і я: потрібно із банку А переказати гроші в банк Б, а потім із банку Б в банк А і так повторити кілька разів. Все. В банку А не доведеш, що те ті самі гроші. Типова ситуація, з якою стикався і я: потрібно із банку А переказати гроші в банк Б, а потім із банку Б в банк А і так повторити кілька разів. Все. В банку А не доведеш, що те ті самі гроші.

Если не секрет, в каком случае может появиться такая необходимость? Вот мне за 35 лет как-то ни разу не надо было такое делать. Со стороны и правда выглядит странно, поэтому наверное и вопросы возникают. Если не секрет, в каком случае может появиться такая необходимость? Вот мне за 35 лет как-то ни разу не надо было такое делать. Со стороны и правда выглядит странно, поэтому наверное и вопросы возникают.

Схема дивна, якщо це робити багато разів протягом короткого періоду часу. Як варіант, в банку А можна знімати гроші з рахунку/карти без комісії, але 0% за позитивний. В банку В є комісія за зняття готівки, але щедрий % на залишок. Як тільки гроші з'являються в банку А, вони переводяться в банк В, як з'являється необхідність зняти готівку, то гроші з банку В повертаються в банк А. Насправді, якщо таке робити кілька разів в місяць на суму власних доходів, то питань не буде в фінмона не буде. Якщо безробітний сотні тисяч переводить туди-сюди, то явно буде щось підозріле Схема дивна, якщо це робити багато разів протягом короткого періоду часу. Як варіант, в банку А можна знімати гроші з рахунку/карти без комісії, але 0% за позитивний. В банку В є комісія за зняття готівки, але щедрий % на залишок. Як тільки гроші з'являються в банку А, вони переводяться в банк В, як з'являється необхідність зняти готівку, то гроші з банку В повертаються в банк А. Насправді, якщо таке робити кілька разів в місяць на суму власних доходів, то питань не буде в фінмона не буде. Якщо безробітний сотні тисяч переводить туди-сюди, то явно буде щось підозріле



Зачем снимать наличку? Зачем снимать наличку? rjkz

Повідомлень: 16414 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8285 раз. Подякували: 5155 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 бер, 2024 16:04 BIGor написав: akurt написав: - сума позики на будинок ринкової ціни в 350 000$ - сума позики на будинок ринкової ціни в 350 000$

З останнього відео що я бачив про Канаду чоловік казав, що будинки коштують біля 1 250 000 дол. (в пгт. з 25 літнім ремонтом). З останнього відео що я бачив про Канаду чоловік казав, що будинки коштують біля 1 250 000 дол. (в пгт. з 25 літнім ремонтом).



У меня сложилось впечатление, что рилэстейт Канады черезчур перегрет.

Показывают пальцем на выходцев из Китая, которые покупают за кэш (то есть за свои, а не кредитные).

Есть мнение, что Китай выдает своим гражданам, которые становятся резидентами развитых стран, безпроцентную ссуду на покупку недвижимости.

Таким образом производит тихую экспансию.

Когда президентом США или премьером Канады станет этнический китаец - не удивляйтесь.

Китайцы никуда не торопятся. Зачем воевать с США, если можно заселить китайцами и они изберут человека, лояльного к Китаю?

"Если долго сидеть на берегу реки, можно дождаться, когда мимо тебя проплывет труп твоего врага." (китайская поговорка, приписываемая Конфуцию).



ВВиду вышесказанного, Канада ограничила возможности приобретения недвижимости нерезидентами. Так как не могут дискриминировать по национальному признаку, то ограничили всем. У меня сложилось впечатление, что рилэстейт Канады черезчур перегрет.Показывают пальцем на выходцев из Китая, которые покупают за кэш (то есть за свои, а не кредитные).Есть мнение, что Китай выдает своим гражданам, которые становятся резидентами развитых стран, безпроцентную ссуду на покупку недвижимости.Таким образом производит тихую экспансию.Когда президентом США или премьером Канады станет этнический китаец - не удивляйтесь.Китайцы никуда не торопятся. Зачем воевать с США, если можно заселить китайцами и они изберут человека, лояльного к Китаю?"Если долго сидеть на берегу реки, можно дождаться, когда мимо тебя проплывет труп твоего врага." (китайская поговорка, приписываемая Конфуцию).ВВиду вышесказанного, Канада ограничила возможности приобретения недвижимости нерезидентами. Так как не могут дискриминировать по национальному признаку, то ограничили всем. rjkz

Повідомлень: 16414 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8285 раз. Подякували: 5155 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 бер, 2024 16:14 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Китайцы никуда не торопятся. Зачем воевать с США, если можно заселить китайцами и они изберут человека, Китайцы никуда не торопятся. Зачем воевать с США, если можно заселить китайцами и они изберут человека, Цей план був років 10-20 тому актуальний. Зараз Сі зрозумів, яку демографічну ямищу йому підклали попереднікі своїм планом "1 родина - 1 дитина" і план змінився. Зараз є план "знайди дружину-іноземку", але то переважно на В'єтнам, Бірму, Філіпіни і т.д. направлено....

rjkz написав: Показывают пальцем на выходцев из Китая, которые покупают за кэш Показывают пальцем на выходцев из Китая, которые покупают за кэш Вивід капіталу з Китаю йде космічними темпами. Адже в них занадто часто почала приїздити чорна волга за бізнесменами. Цей план був років 10-20 тому актуальний. Зараз Сі зрозумів, яку демографічну ямищу йому підклали попереднікі своїм планом "1 родина - 1 дитина" і план змінився. Зараз є план "знайди дружину-іноземку", але то переважно на В'єтнам, Бірму, Філіпіни і т.д. направлено....Вивід капіталу з Китаю йде космічними темпами. Адже в них занадто часто почала приїздити чорна волга за бізнесменами. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2667 З нами з: 29.07.22 Подякував: 489 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2009201020112012 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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