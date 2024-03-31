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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2010201120122013
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 17:28

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Зачем снимать наличку?
щоб купити те, що за готівку продається дешевше. Зустрічався з таким в Греції, наприклад.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 17:39

  BIGor написав:Щось цей чувак ну дуже розтягує, тільки на 20 хв. сказав що купили в кредит, суму тримає в таємниці. Деревянний фундамент - це щось з області фантастики. У мене у дідуся будинок дореволюційний - там теж таке. :) Я вибачаюсь, але маю зізнатися тепер, що в порівнянні з Канадою - Краківські ціни просто дешеві і супер по відношенню ціна/якість.

В нього здається три частини "відосиків" про купівлю свого будинка. Ну, ви ж повинні розуміти, там же якась копійка легіню капає з перегляду кожного...

Приємно прочитати і приємно, що Ви зробили таке чудове порівняння, Вам тепер і легше жити: ми ж весь час за позитив...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 31 бер, 2024 17:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 17:41

  Дюрі-бачі написав:
  rjkz написав:Зачем снимать наличку?
щоб купити те, що за готівку продається дешевше. Зустрічався з таким в Греції, наприклад.

Еспресо купили за 1,3 Євро замість 1,4 Євро? Чистої води тупість і мазохізм.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 17:47

  akurt написав:
  BIGor написав:Щось цей чувак ну дуже розтягує, тільки на 20 хв. сказав що купили в кредит, суму тримає в таємниці. Деревянний фундамент - це щось з області фантастики. У мене у дідуся будинок дореволюційний - там теж таке. :) Я вибачаюсь, але маю зізнатися тепер, що в порівнянні з Канадою - Краківські ціни просто дешеві і супер по відношенню ціна/якість.

В нього здається три частини "відосиків" про купівлю свого будинка. Ну, ви ж повинні розуміти, там же якась копійка легіню капає з перегляду кожного...

Приємно прочитати і приємно, що Ви зробили таке чудове порівняння, Вам тепер і легше жити: ми ж весь час за позитив...

Навіть на швидкості 1,5x не можу дивитись того чувака. В нього є окреме відео (40 хв) де він розказує "Скільки грошей ми витратили на будинок? Все про фінанси.", напевно ціна цього будинку буде таємницею до кінця днів того легіня. :mrgreen:

Коменти доставляють:
ми взяли будинок в кредит в Честермір - майже Калгарі. також таунхаус в 4plex (наш крайній). зараз знімаємо 1 к квартиру в центрі і все разом виходить 1780$ +світло та інтернет. нам треба житло побільше, то планували переіжджати і те що нам підходить - мінімум 2200, а може і 2500$ в міс +паркінг, доплата за кота. за власний будинок ми будемо платити 2150$ міс кредиту+комуналка та fee 570$
також відштовхувались з розрахунку платити 2500-3000$ але за власне, замість 2500$ комусь в кишеню. також плануємо виплатити раніше, ніж за 25 років, а там як буде

Купили в пгт (по аналогії Бородянка - майже Київ) виплатити хочуть раніше 25 років... Занавіс.

Чи:
2200 це дорого. Дуже дорого. І не маєш шансу на помилку.

Я для себе обираю варіант купівлі кондо в Едмонтоні за 75к за готівку без кредиту. Комунальні зимою 750$ за все, влітку десь 580$. Але жодних кредитів наразі. Як отримаю PR, здам в оренду кондо і може зважуся на кредит недорого будинку
BIGor
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  #<1 ... 2010201120122013
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