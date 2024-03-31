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#<1 ... 2010201120122013 Додано: Нед 31 бер, 2024 17:28 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Зачем снимать наличку? Зачем снимать наличку? щоб купити те, що за готівку продається дешевше. Зустрічався з таким в Греції, наприклад. щоб купити те, що за готівку продається дешевше. Зустрічався з таким в Греції, наприклад. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2672 З нами з: 29.07.22 Подякував: 489 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 бер, 2024 17:39 BIGor написав: Щось цей чувак ну дуже розтягує, тільки на 20 хв. сказав що купили в кредит, суму тримає в таємниці. Деревянний фундамент - це щось з області фантастики. У мене у дідуся будинок дореволюційний - там теж таке. Я вибачаюсь, але маю зізнатися тепер, що в порівнянні з Канадою - Краківські ціни просто дешеві і супер по відношенню ціна/якість. Щось цей чувак ну дуже розтягує, тільки на 20 хв. сказав що купили в кредит, суму тримає в таємниці. Деревянний фундамент - це щось з області фантастики. У мене у дідуся будинок дореволюційний - там теж таке.Я вибачаюсь, але маю зізнатися тепер, що в порівнянні з Канадою - Краківські ціни просто дешеві і супер по відношенню ціна/якість.

В нього здається три частини "відосиків" про купівлю свого будинка. Ну, ви ж повинні розуміти, там же якась копійка легіню капає з перегляду кожного...



Приємно прочитати і приємно, що Ви зробили таке чудове порівняння, Вам тепер і легше жити: ми ж весь час за позитив... В нього здається три частини "відосиків" про купівлю свого будинка. Ну, ви ж повинні розуміти, там же якась копійка легіню капає з перегляду кожного...Приємно прочитати і приємно, що Ви зробили таке чудове порівняння, Вам тепер і легше жити: ми ж весь час Востаннє редагувалось akurt в Нед 31 бер, 2024 17:41, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9485 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3538 раз. Подякували: 1238 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 бер, 2024 17:41 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Зачем снимать наличку? Зачем снимать наличку? щоб купити те, що за готівку продається дешевше. Зустрічався з таким в Греції, наприклад. щоб купити те, що за готівку продається дешевше. Зустрічався з таким в Греції, наприклад.

Еспресо купили за 1,3 Євро замість 1,4 Євро? Чистої води тупість і мазохізм. Еспресо купили за 1,3 Євро замість 1,4 Євро? Чистої води тупість і мазохізм. BIGor

Повідомлень: 8778 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1316 раз. Подякували: 1720 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 бер, 2024 17:47 akurt написав: BIGor написав: Щось цей чувак ну дуже розтягує, тільки на 20 хв. сказав що купили в кредит, суму тримає в таємниці. Деревянний фундамент - це щось з області фантастики. У мене у дідуся будинок дореволюційний - там теж таке. Я вибачаюсь, але маю зізнатися тепер, що в порівнянні з Канадою - Краківські ціни просто дешеві і супер по відношенню ціна/якість. Щось цей чувак ну дуже розтягує, тільки на 20 хв. сказав що купили в кредит, суму тримає в таємниці. Деревянний фундамент - це щось з області фантастики. У мене у дідуся будинок дореволюційний - там теж таке.Я вибачаюсь, але маю зізнатися тепер, що в порівнянні з Канадою - Краківські ціни просто дешеві і супер по відношенню ціна/якість.

В нього здається три частини "відосиків" про купівлю свого будинка. Ну, ви ж повинні розуміти, там же якась копійка легіню капає з перегляду кожного...



Приємно прочитати і приємно, що Ви зробили таке чудове порівняння, Вам тепер і легше жити: ми ж весь час за позитив... В нього здається три частини "відосиків" про купівлю свого будинка. Ну, ви ж повинні розуміти, там же якась копійка легіню капає з перегляду кожного...Приємно прочитати і приємно, що Ви зробили таке чудове порівняння, Вам тепер і легше жити: ми ж весь час

Навіть на швидкості 1,5x не можу дивитись того чувака. В нього є окреме відео (40 хв) де він розказує "Скільки грошей ми витратили на будинок? Все про фінанси.", напевно ціна цього будинку буде таємницею до кінця днів того легіня.



Коменти доставляють:

ми взяли будинок в кредит в Честермір - майже Калгарі. також таунхаус в 4plex (наш крайній). зараз знімаємо 1 к квартиру в центрі і все разом виходить 1780$ +світло та інтернет. нам треба житло побільше, то планували переіжджати і те що нам підходить - мінімум 2200, а може і 2500$ в міс +паркінг, доплата за кота. за власний будинок ми будемо платити 2150$ міс кредиту+комуналка та fee 570$

також відштовхувались з розрахунку платити 2500-3000$ але за власне, замість 2500$ комусь в кишеню. також плануємо виплатити раніше, ніж за 25 років, а там як буде

Купили в пгт (по аналогії Бородянка - майже Київ) виплатити хочуть раніше 25 років... Занавіс.



Чи:

2200 це дорого. Дуже дорого. І не маєш шансу на помилку.



Я для себе обираю варіант купівлі кондо в Едмонтоні за 75к за готівку без кредиту. Комунальні зимою 750$ за все, влітку десь 580$. Але жодних кредитів наразі. Як отримаю PR, здам в оренду кондо і може зважуся на кредит недорого будинку Навіть на швидкості 1,5x не можу дивитись того чувака. В нього є окреме відео (40 хв) де він розказує "Скільки грошей ми витратили на будинок? Все про фінанси.", напевно ціна цього будинку буде таємницею до кінця днів того легіня.Коменти доставляють:Купили в пгт (по аналогії Бородянка - майже Київ) виплатити хочуть раніше 25 років... Занавіс.Чи: BIGor

Повідомлень: 8778 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1316 раз. Подякували: 1720 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 бер, 2024 20:25 slonomag написав: Я когда клиентам с Европы пытаюсь рассказать как лучше евро/доллар переводить через пайпал чтобы не попадать на их комиссии за конвертацию валют и мега не выгодный курс (реально потери выходят до 3-5% что например на 5куе уже 100-150евро), они на меня как на придурка смотрят, типа нафига этот гемор с перебрасыванием денег между счетами и тд.

Я когда клиентам с Европы пытаюсь рассказать как лучше евро/доллар переводить через пайпал чтобы не попадать на их комиссии за конвертацию валют и мега не выгодный курс (реально потери выходят до 3-5% что например на 5куе уже 100-150евро), они на меня как на придурка смотрят, типа нафига этот гемор с перебрасыванием денег между счетами и тд.

А Вы не пробовали своим клиентам из Европы рассказать, как вообще отказаться от PayPal и не платить конские проценты за переводы а перейти на wise или на WU? А Вы не пробовали своим клиентам из Европы рассказать, как вообще отказаться от PayPal и не платить конские проценты за переводы а перейти на wise или на WU? Richi Повідомлень: 1775 З нами з: 25.09.08 Подякував: 911 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2010201120122013 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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