RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2010201120122013
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 17:28

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Зачем снимать наличку?
щоб купити те, що за готівку продається дешевше. Зустрічався з таким в Греції, наприклад.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2672
З нами з: 29.07.22
Подякував: 489 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 17:39

  BIGor написав:Щось цей чувак ну дуже розтягує, тільки на 20 хв. сказав що купили в кредит, суму тримає в таємниці. Деревянний фундамент - це щось з області фантастики. У мене у дідуся будинок дореволюційний - там теж таке. :) Я вибачаюсь, але маю зізнатися тепер, що в порівнянні з Канадою - Краківські ціни просто дешеві і супер по відношенню ціна/якість.

В нього здається три частини "відосиків" про купівлю свого будинка. Ну, ви ж повинні розуміти, там же якась копійка легіню капає з перегляду кожного...

Приємно прочитати і приємно, що Ви зробили таке чудове порівняння, Вам тепер і легше жити: ми ж весь час за позитив...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 31 бер, 2024 17:41, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9485
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3538 раз.
Подякували: 1238 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 17:41

  Дюрі-бачі написав:
  rjkz написав:Зачем снимать наличку?
щоб купити те, що за готівку продається дешевше. Зустрічався з таким в Греції, наприклад.

Еспресо купили за 1,3 Євро замість 1,4 Євро? Чистої води тупість і мазохізм.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8778
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 1720 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 17:47

  akurt написав:
  BIGor написав:Щось цей чувак ну дуже розтягує, тільки на 20 хв. сказав що купили в кредит, суму тримає в таємниці. Деревянний фундамент - це щось з області фантастики. У мене у дідуся будинок дореволюційний - там теж таке. :) Я вибачаюсь, але маю зізнатися тепер, що в порівнянні з Канадою - Краківські ціни просто дешеві і супер по відношенню ціна/якість.

В нього здається три частини "відосиків" про купівлю свого будинка. Ну, ви ж повинні розуміти, там же якась копійка легіню капає з перегляду кожного...

Приємно прочитати і приємно, що Ви зробили таке чудове порівняння, Вам тепер і легше жити: ми ж весь час за позитив...

Навіть на швидкості 1,5x не можу дивитись того чувака. В нього є окреме відео (40 хв) де він розказує "Скільки грошей ми витратили на будинок? Все про фінанси.", напевно ціна цього будинку буде таємницею до кінця днів того легіня. :mrgreen:

Коменти доставляють:
ми взяли будинок в кредит в Честермір - майже Калгарі. також таунхаус в 4plex (наш крайній). зараз знімаємо 1 к квартиру в центрі і все разом виходить 1780$ +світло та інтернет. нам треба житло побільше, то планували переіжджати і те що нам підходить - мінімум 2200, а може і 2500$ в міс +паркінг, доплата за кота. за власний будинок ми будемо платити 2150$ міс кредиту+комуналка та fee 570$
також відштовхувались з розрахунку платити 2500-3000$ але за власне, замість 2500$ комусь в кишеню. також плануємо виплатити раніше, ніж за 25 років, а там як буде

Купили в пгт (по аналогії Бородянка - майже Київ) виплатити хочуть раніше 25 років... Занавіс.

Чи:
2200 це дорого. Дуже дорого. І не маєш шансу на помилку.

Я для себе обираю варіант купівлі кондо в Едмонтоні за 75к за готівку без кредиту. Комунальні зимою 750$ за все, влітку десь 580$. Але жодних кредитів наразі. Як отримаю PR, здам в оренду кондо і може зважуся на кредит недорого будинку
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8778
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 1720 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 20:25

  slonomag написав:Я когда клиентам с Европы пытаюсь рассказать как лучше евро/доллар переводить через пайпал чтобы не попадать на их комиссии за конвертацию валют и мега не выгодный курс (реально потери выходят до 3-5% что например на 5куе уже 100-150евро), они на меня как на придурка смотрят, типа нафига этот гемор с перебрасыванием денег между счетами и тд.

А Вы не пробовали своим клиентам из Европы рассказать, как вообще отказаться от PayPal и не платить конские проценты за переводы а перейти на wise или на WU?
Richi
 
Повідомлень: 1775
З нами з: 25.09.08
Подякував: 911 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2010201120122013
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1868)
31.03.2024 22:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.