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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 бер, 2024 18:28
rjkz написав:
Зачем снимать наличку?
щоб купити те, що за готівку продається дешевше. Зустрічався з таким в Греції, наприклад.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 18:39
BIGor написав:
Щось цей чувак ну дуже розтягує, тільки на 20 хв. сказав що купили в кредит, суму тримає в таємниці. Деревянний фундамент - це щось з області фантастики. У мене у дідуся будинок дореволюційний - там теж таке.
Я вибачаюсь, але маю зізнатися тепер, що в порівнянні з Канадою - Краківські ціни просто дешеві і супер по відношенню ціна/якість.
В нього здається три частини "відосиків" про купівлю свого будинка. Ну, ви ж повинні розуміти, там же якась копійка легіню капає з перегляду кожного...
Приємно прочитати і приємно, що Ви зробили таке чудове порівняння, Вам тепер і легше жити: ми ж весь час за позитив...
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 31 бер, 2024 18:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 18:41
Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
Зачем снимать наличку?
щоб купити те, що за готівку продається дешевше. Зустрічався з таким в Греції, наприклад.
Еспресо купили за 1,3 Євро замість 1,4 Євро? Чистої води тупість і мазохізм.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 18:47
akurt написав: BIGor написав:
Щось цей чувак ну дуже розтягує, тільки на 20 хв. сказав що купили в кредит, суму тримає в таємниці. Деревянний фундамент - це щось з області фантастики. У мене у дідуся будинок дореволюційний - там теж таке.
Я вибачаюсь, але маю зізнатися тепер, що в порівнянні з Канадою - Краківські ціни просто дешеві і супер по відношенню ціна/якість.
В нього здається три частини "відосиків" про купівлю свого будинка. Ну, ви ж повинні розуміти, там же якась копійка легіню капає з перегляду кожного...
Приємно прочитати і приємно, що Ви зробили таке чудове порівняння, Вам тепер і легше жити: ми ж весь час за позитив...
Навіть на швидкості 1,5x не можу дивитись того чувака. В нього є окреме відео (40 хв) де він розказує "Скільки грошей ми витратили на будинок? Все про фінанси.", напевно ціна цього будинку буде таємницею до кінця днів того легіня.
Коменти доставляють:
ми взяли будинок в кредит в Честермір - майже Калгарі. також таунхаус в 4plex (наш крайній). зараз знімаємо 1 к квартиру в центрі і все разом виходить 1780$ +світло та інтернет. нам треба житло побільше, то планували переіжджати і те що нам підходить - мінімум 2200, а може і 2500$ в міс +паркінг, доплата за кота. за власний будинок ми будемо платити 2150$ міс кредиту+комуналка та fee 570$
також відштовхувались з розрахунку платити 2500-3000$ але за власне, замість 2500$ комусь в кишеню. також плануємо виплатити раніше, ніж за 25 років, а там як буде
Купили в пгт (по аналогії Бородянка - майже Київ) виплатити хочуть раніше 25 років... Занавіс.
Чи:
2200 це дорого. Дуже дорого. І не маєш шансу на помилку.
Я для себе обираю варіант купівлі кондо в Едмонтоні за 75к за готівку без кредиту. Комунальні зимою 750$ за все, влітку десь 580$. Але жодних кредитів наразі. Як отримаю PR, здам в оренду кондо і може зважуся на кредит недорого будинку
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Додано: Нед 31 бер, 2024 21:25
slonomag написав:
Я когда клиентам с Европы пытаюсь рассказать как лучше евро/доллар переводить через пайпал чтобы не попадать на их комиссии за конвертацию валют и мега не выгодный курс (реально потери выходят до 3-5% что например на 5куе уже 100-150евро), они на меня как на придурка смотрят, типа нафига этот гемор с перебрасыванием денег между счетами и тд.
А Вы не пробовали своим клиентам из Европы рассказать, как вообще отказаться от PayPal и не платить конские проценты за переводы а перейти на wise или на WU?
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Додано: Пон 01 кві, 2024 10:13
Richi написав: slonomag написав:
Я когда клиентам с Европы пытаюсь рассказать как лучше евро/доллар переводить через пайпал чтобы не попадать на их комиссии за конвертацию валют и мега не выгодный курс (реально потери выходят до 3-5% что например на 5куе уже 100-150евро), они на меня как на придурка смотрят, типа нафига этот гемор с перебрасыванием денег между счетами и тд.
А Вы не пробовали своим клиентам из Европы рассказать, как вообще отказаться от PayPal и не платить конские проценты за переводы а перейти на wise или на WU?
Они продают мой софт в том числе за пайпал, тоесть он у них постоянно собирается со всяких подписок и тд. Так что платить пайпалом впринципе логично, и мне, и за всякие третьи сервисы. Но конвертация валют там не приятная, и иногда ее можно обойти, но вот как-то лень им с этим долбаться.
И это не то что они миллионеры какие-то, просто мозг у них не настроен как бы так пропетлять чтобы лишние 50евро съэкономить. Менталитет мб такой, я хз.
Я просто к тому что все вот эти мутки с перекидыванием денег между банками, погоня за снятием нала без коммиссии и тд для европейцев дикость какая-то. Поэтому и банки так же к этому относятся - менеджер в банке никогда в жизни не поймет что кто-то гоняет деньги между 3мя банками чтобы съэкономить пару десятков евро.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 15:14
Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
Китайцы никуда не торопятся. Зачем воевать с США, если можно заселить китайцами и они изберут человека,
Цей план був років 10-20 тому актуальний. Зараз Сі зрозумів, яку демографічну ямищу йому підклали попереднікі своїм планом "1 родина - 1 дитина" і план змінився. Зараз є план "знайди дружину-іноземку", але то переважно на В'єтнам, Бірму, Філіпіни і т.д. направлено....
rjkz написав:
Показывают пальцем на выходцев из Китая, которые покупают за кэш
Вивід капіталу з Китаю йде космічними темпами. Адже в них занадто часто почала приїздити чорна волга за бізнесменами.
Не берусь утверждать, что это правда, но слышал, что Китай дает своим гражданам в США и Канаде беспроцентную ссуду на приобретение недвижимости.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 15:17
Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
Зачем снимать наличку?
щоб купити те, що за готівку продається дешевше. Зустрічався з таким в Греції, наприклад.
Это что-то дорогое?
Тут есть пиццерия недалеко от меня, там на доллар дешевле слайс пиццы за нал.
Так какую-то мелочь обычно люди с собой носят, только смысла гонять наличку между банками в таком объеме, чтобы блокировали счета это не имеет.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 15:41
rjkz написав: Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
Зачем снимать наличку?
щоб купити те, що за готівку продається дешевше. Зустрічався з таким в Греції, наприклад.
Это что-то дорогое?
Тут есть пиццерия недалеко от меня, там на доллар дешевле слайс пиццы за нал.
Так какую-то мелочь обычно люди с собой носят, только смысла гонять наличку между банками в таком объеме, чтобы блокировали счета это не имеет.
дикие люди. у меня +/- 500 грн лежит в кармане с осени (НЗ например на такси). остальные расходы картой. парикмахеру делаю перевод со своей карты. Сижу вспоминаю когда покупал че то налом, кроме минералки в поезде и малину на базаре ничего не вспомнил. Но нал дома должен быть. Мелкими. В блэкауты карту не принимали.
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