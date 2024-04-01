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Додано: Пон 01 кві, 2024 21:15
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 01 кві, 2024 21:26
Там же в своєму повідомленні уважно прочитайте останні 2 слова: МІСЦЕВІ ВИБОРИ.
Люди вибирали тих, хто краще буде укладати асфальт та краще ремонтувати водогони.
То важлива, погодьтеся, справа. Там всіх від голови сільської ради до мера міста треба вибирати ретельно.
Якщо порівнювати, то порівняйте з виборами саме 31 березня 2019 року в Україні - рівно 5 років тому від турецьких виборів.
Ви тоді - 31.03.2019 - не голів сільради або мера вибирали.
Вибрали? Різницю відчуваєте? Місцеві вибори і не місцеві вибори?
Ну слава Богу, що хоч через пʼять років відчуваєте.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 01 кві, 2024 21:31, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 01 кві, 2024 21:27
Додано: Пон 01 кві, 2024 21:32
Re: Еміграція, заробітчанство
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