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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2011201220132014
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 21:15

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Это что-то дорогое?
Проживання в будинку на березі моря, старе б/к авто, знижка до 20%...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 21:26

  Shaman написав:хтось недавно розповідав, як розквітла Туреччина за часів Ердогана. а турецький народ схоже не зовсім з цим згоден :

Там же в своєму повідомленні уважно прочитайте останні 2 слова: МІСЦЕВІ ВИБОРИ.
Люди вибирали тих, хто краще буде укладати асфальт та краще ремонтувати водогони.
То важлива, погодьтеся, справа. Там всіх від голови сільської ради до мера міста треба вибирати ретельно.
Якщо порівнювати, то порівняйте з виборами саме 31 березня 2019 року в Україні - рівно 5 років тому від турецьких виборів.

Ви тоді - 31.03.2019 - не голів сільради або мера вибирали.
Вибрали? Різницю відчуваєте? Місцеві вибори і не місцеві вибори?
Ну слава Богу, що хоч через пʼять років відчуваєте.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 01 кві, 2024 21:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 21:27

  Дюрі-бачі написав:
  rjkz написав:Это что-то дорогое?
Проживання в будинку на березі моря, старе б/к авто, знижка до 20%...

Ви все-таки емігрували?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 21:32

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Ви все-таки емігрували?

Ні, це спогади 2018 р.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 22:19

  akurt написав:
  Shaman написав:хтось недавно розповідав, як розквітла Туреччина за часів Ердогана. а турецький народ схоже не зовсім з цим згоден :

Там же в своєму повідомленні уважно прочитайте останні 2 слова: МІСЦЕВІ ВИБОРИ.
Люди вибирали тих, хто краще буде укладати асфальт та краще ремонтувати водогони.
То важлива, погодьтеся, справа. Там всіх від голови сільської ради до мера міста треба вибирати ретельно.
Якщо порівнювати, то порівняйте з виборами саме 31 березня 2019 року в Україні - рівно 5 років тому від турецьких виборів.

Ви тоді - 31.03.2019 - не голів сільради або мера вибирали.
Вибрали? Різницю відчуваєте? Місцеві вибори і не місцеві вибори?
Ну слава Богу, що хоч через пʼять років відчуваєте.

було бажання щось сказати? бо незрозуміло, що саме.

чи просто понаписувати якийсь незрозумілі аналогії? бо з одного боку це показує, що демократія в Туреччині ще є, й є розуміння, що автократія не є добре. які паралелі з нашими виборами - взагалі незрозуміло.

й про вибори в Туреччині місцевої влади - якість будівництва, яка стала зрозуміла при землетрусі, показує, що з корупцією там теж непогано ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 00:24

США: хроніки зубожіння

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flyman
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  #<1 ... 2011201220132014
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