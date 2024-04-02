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Додано: Пон 01 кві, 2024 21:15
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 01 кві, 2024 21:26
Там же в своєму повідомленні уважно прочитайте останні 2 слова: МІСЦЕВІ ВИБОРИ.
Люди вибирали тих, хто краще буде укладати асфальт та краще ремонтувати водогони.
То важлива, погодьтеся, справа. Там всіх від голови сільської ради до мера міста треба вибирати ретельно.
Якщо порівнювати, то порівняйте з виборами саме 31 березня 2019 року в Україні - рівно 5 років тому від турецьких виборів.
Ви тоді - 31.03.2019 - не голів сільради або мера вибирали.
Вибрали? Різницю відчуваєте? Місцеві вибори і не місцеві вибори?
Ну слава Богу, що хоч через пʼять років відчуваєте.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 01 кві, 2024 21:31, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 01 кві, 2024 21:27
Додано: Пон 01 кві, 2024 21:32
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 01 кві, 2024 22:19
було бажання щось сказати? бо незрозуміло, що саме.
чи просто понаписувати якийсь незрозумілі аналогії? бо з одного боку це показує, що демократія в Туреччині ще є, й є розуміння, що автократія не є добре. які паралелі з нашими виборами - взагалі незрозуміло.
й про вибори в Туреччині місцевої влади - якість будівництва, яка стала зрозуміла при землетрусі, показує, що з корупцією там теж непогано
Додано: Вів 02 кві, 2024 00:24
США: хроніки зубожіння
США: зубожіння
Додано: Вів 02 кві, 2024 10:52
Поки пан Флайман шукає відосики про зубожіння...
Еміграція, заробітчанство
News from USA
1 квітня може бути не тільки «Днем сміху», а й важливим днем в житті тієї чи іншої родини.
1 квітня Бог знає якого року один легінь починав в Україні свій трудовий шлях до пенсії, про яку тут так хвилюються, як працівник з розвезення хліба на авто фірми по дільницям фірми.
1 квітня року 2014 зрозумів, що треба щось змінювати в цьому житті: оформив звичайну туристичну візу В1/В2 (!) та поїхав на подивитися/помацати в США.
Через три тижні повернувся з наміром активних кроків. Найняв міграційного адвоката. Перші кроки було зроблено, але маленькі...
Змінив міграційного адвоката, бо перший не розумів, що це серйозно та потрібні дієві кроки.
Змінив свій статус та оформив Green Card на жінку та дітей. Купив будинок за не дуже дорого: 150 000$. В кредит, якого тут на форумі бояться більше всього на світі - більше за ракету Х-101...
Цікаво, що займатися газонами та дітьми прилітали з України батько та мати: було багато роботи. Навіть бетонували вдвох…
Перший в житті будинок продав з профітом (суму видалено) та купив другий - вже вдвічі дорожчий. Сміливо не боявся того, що так бояться на цій гілці: «кредитного рабства».
Один з найбільш активних учасників волонтерського руху: під його керівництвом допомога Україні у важку зиму 2022/23 року прибувала цілими піддонами - через фірми друзів та однокласників - з Європи у доволі великих обсягах. Все передано безкоштовно. Красти, як один 33-и річний випускник Харківської юридичної академії по 100 мільйонів гривень за раз - цікаве прізвища "Шило" - не намагався.
1 квітня 2024 - отримав громадянство США.
Відомо ж: то під каміння, що лежать без діла роками та не рухаються, вода не тече…
Додано: Вів 02 кві, 2024 10:56
а кого обирали? найкращого клоуна в держцирк?
Нормальний клоун, кращий від папередника - донині багатьом неясно
Копійки, в порінянні з іншими зеленими чиновниками
Додано: Вів 02 кві, 2024 11:06
Голомозому вічно голодному не йметься - не встигне akurt щось написати - воно вже вилізе із будки та стогне: "Дай помацати гаманець, Дай помацати гаманець. Дай помацати гаманець..."
Ех, наслідки побиття по голові канделябром на сходах метро "Житомирська" ще в 2011 році при спробі продати підроблений зливок золота...
Так хотілося стати багатим, а став хххххххтим... (українська приказка).
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