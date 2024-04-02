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#<1 ... 2011201220132014 Додано: Пон 01 кві, 2024 21:15 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Это что-то дорогое? Это что-то дорогое? Проживання в будинку на березі моря, старе б/к авто, знижка до 20%... Проживання в будинку на березі моря, старе б/к авто, знижка до 20%... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2678 З нами з: 29.07.22 Подякував: 489 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 кві, 2024 21:26 Shaman написав: хтось недавно розповідав, як розквітла Туреччина за часів Ердогана. а турецький народ схоже не зовсім з цим згоден : хтось недавно розповідав, як розквітла Туреччина за часів Ердогана. а турецький народ схоже не зовсім з цим згоден :

Там же в своєму повідомленні уважно прочитайте останні 2 слова: МІСЦЕВІ ВИБОРИ.

Люди вибирали тих, хто краще буде укладати асфальт та краще ремонтувати водогони.

То важлива, погодьтеся, справа. Там всіх від голови сільської ради до мера міста треба вибирати ретельно.

Якщо порівнювати, то порівняйте з виборами саме 31 березня 2019 року в Україні - рівно 5 років тому від турецьких виборів.



Ви тоді - 31.03.2019 - не голів сільради або мера вибирали.

Вибрали? Різницю відчуваєте? Місцеві вибори і не місцеві вибори?

Ну слава Богу, що хоч через пʼять років відчуваєте. Там же в своєму повідомленні уважно прочитайте останні 2 слова: МІСЦЕВІ ВИБОРИ.Люди вибирали тих, хто краще буде укладати асфальт та краще ремонтувати водогони.То важлива, погодьтеся, справа. Там всіх від голови сільської ради до мера міста треба вибирати ретельно.Якщо порівнювати, то порівняйте з виборами саме 31 березня 2019 року в Україні - рівно 5 років тому від турецьких виборів.Ви тоді - 31.03.2019 - не голів сільради або мера вибирали.Вибрали? Різницю відчуваєте? Місцеві вибори і не місцеві вибори?Ну слава Богу, що хоч через пʼять років відчуваєте. Востаннє редагувалось akurt в Пон 01 кві, 2024 21:31, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 9495 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3538 раз. Подякували: 1239 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 кві, 2024 21:27 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Это что-то дорогое? Это что-то дорогое? Проживання в будинку на березі моря, старе б/к авто, знижка до 20%... Проживання в будинку на березі моря, старе б/к авто, знижка до 20%...

Ви все-таки емігрували? Ви все-таки емігрували? BIGor

Повідомлень: 8787 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1316 раз. Подякували: 1720 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 кві, 2024 21:32 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Ви все-таки емігрували? Ви все-таки емігрували?

Ні, це спогади 2018 р. Ні, це спогади 2018 р. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2678 З нами з: 29.07.22 Подякував: 489 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 кві, 2024 22:19 akurt написав: Shaman написав: хтось недавно розповідав, як розквітла Туреччина за часів Ердогана. а турецький народ схоже не зовсім з цим згоден : хтось недавно розповідав, як розквітла Туреччина за часів Ердогана. а турецький народ схоже не зовсім з цим згоден :

Там же в своєму повідомленні уважно прочитайте останні 2 слова: МІСЦЕВІ ВИБОРИ.

Люди вибирали тих, хто краще буде укладати асфальт та краще ремонтувати водогони.

То важлива, погодьтеся, справа. Там всіх від голови сільської ради до мера міста треба вибирати ретельно.

Якщо порівнювати, то порівняйте з виборами саме 31 березня 2019 року в Україні - рівно 5 років тому від турецьких виборів.



Ви тоді - 31.03.2019 - не голів сільради або мера вибирали.

Вибрали? Різницю відчуваєте? Місцеві вибори і не місцеві вибори?

Ну слава Богу, що хоч через пʼять років відчуваєте. Там же в своєму повідомленні уважно прочитайте останні 2 слова: МІСЦЕВІ ВИБОРИ.Люди вибирали тих, хто краще буде укладати асфальт та краще ремонтувати водогони.То важлива, погодьтеся, справа. Там всіх від голови сільської ради до мера міста треба вибирати ретельно.Якщо порівнювати, то порівняйте з виборами саме 31 березня 2019 року в Україні - рівно 5 років тому від турецьких виборів.Ви тоді - 31.03.2019 - не голів сільради або мера вибирали.Вибрали? Різницю відчуваєте? Місцеві вибори і не місцеві вибори?Ну слава Богу, що хоч через пʼять років відчуваєте.

було бажання щось сказати? бо незрозуміло, що саме.



чи просто понаписувати якийсь незрозумілі аналогії? бо з одного боку це показує, що демократія в Туреччині ще є, й є розуміння, що автократія не є добре. які паралелі з нашими виборами - взагалі незрозуміло.



й про вибори в Туреччині місцевої влади - якість будівництва, яка стала зрозуміла при землетрусі, показує, що з корупцією там теж непогано було бажання щось сказати? бо незрозуміло, що саме.чи просто понаписувати якийсь незрозумілі аналогії? бо з одного боку це показує, що демократія в Туреччині ще є, й є розуміння, що автократія не є добре. які паралелі з нашими виборами - взагалі незрозуміло.й про вибори в Туреччині місцевої влади - якість будівництва, яка стала зрозуміла при землетрусі, показує, що з корупцією там теж непогано Shaman

Повідомлень: 5741 З нами з: 29.09.19 Подякував: 567 раз. Подякували: 1367 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 кві, 2024 00:24 США: хроніки зубожіння США: зубожіння

flyman

Повідомлень: 34548 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2763 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 кві, 2024 10:52 Поки пан Флайман шукає відосики про зубожіння...



Еміграція, заробітчанство



News from USA



1 квітня може бути не тільки «Днем сміху», а й важливим днем в житті тієї чи іншої родини.



1 квітня Бог знає якого року один легінь починав в Україні свій трудовий шлях до пенсії, про яку тут так хвилюються, як працівник з розвезення хліба на авто фірми по дільницям фірми.



1 квітня року 2014 зрозумів, що треба щось змінювати в цьому житті: оформив звичайну туристичну візу В1/В2 (!) та поїхав на подивитися/помацати в США.



Через три тижні повернувся з наміром активних кроків. Найняв міграційного адвоката. Перші кроки було зроблено, але маленькі...

Змінив міграційного адвоката, бо перший не розумів, що це серйозно та потрібні дієві кроки.

Змінив свій статус та оформив Green Card на жінку та дітей. Купив будинок за не дуже дорого: 150 000$. В кредит, якого тут на форумі бояться більше всього на світі - більше за ракету Х-101...



Цікаво, що займатися газонами та дітьми прилітали з України батько та мати: було багато роботи. Навіть бетонували вдвох…

Перший в житті будинок продав з профітом (суму видалено) та купив другий - вже вдвічі дорожчий. Сміливо не боявся того, що так бояться на цій гілці: «кредитного рабства».

Один з найбільш активних учасників волонтерського руху: під його керівництвом допомога Україні у важку зиму 2022/23 року прибувала цілими піддонами - через фірми друзів та однокласників - з Європи у доволі великих обсягах. Все передано безкоштовно. Красти, як один 33-и річний випускник Харківської юридичної академії по 100 мільйонів гривень за раз - цікаве прізвища "Шило" - не намагався.



1 квітня 2024 - отримав громадянство США.

Відомо ж: то під каміння, що лежать без діла роками та не рухаються, вода не тече… akurt

Повідомлень: 9495 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3538 раз. Подякували: 1239 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 кві, 2024 10:56 akurt написав: Ви тоді - 31.03.2019 - не голів сільради або мера вибирали. Ви тоді - 31.03.2019 - не голів сільради або мера вибирали.

а кого обирали? найкращого клоуна в держцирк?

Нормальний клоун, кращий від папередника - донині багатьом неясно

akurt написав: Красти, як один 33-и річний випускник Харківської юридичної академії по 100 мільйонів гривень за раз - Красти, як один 33-и річний випускник Харківської юридичної академії по 100 мільйонів гривень за раз -

Копійки, в порінянні з іншими зеленими чиновниками а кого обирали? найкращого клоуна в держцирк?Нормальний клоун, кращий від папередника - донині багатьом неясноКопійки, в порінянні з іншими зеленими чиновниками Frant

Повідомлень: 23801 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1656 раз. Подякували: 2535 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 кві, 2024 11:06 Голомозому вічно голодному не йметься - не встигне akurt щось написати - воно вже вилізе із будки та стогне: "Дай помацати гаманець, Дай помацати гаманець. Дай помацати гаманець..."

Ех, наслідки побиття по голові канделябром на сходах метро "Житомирська" ще в 2011 році при спробі продати підроблений зливок золота...

Так хотілося стати багатим, а став хххххххтим... (українська приказка). akurt

Повідомлень: 9495 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3538 раз. Подякували: 1239 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2011201220132014 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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