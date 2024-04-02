Додано: Вів 02 кві, 2024 10:52

Поки пан Флайман шукає відосики про зубожіння...



Еміграція, заробітчанство



News from USA



1 квітня може бути не тільки «Днем сміху», а й важливим днем в житті тієї чи іншої родини.



1 квітня Бог знає якого року один легінь починав в Україні свій трудовий шлях до пенсії, про яку тут так хвилюються, як працівник з розвезення хліба на авто фірми по дільницям фірми.



1 квітня року 2014 зрозумів, що треба щось змінювати в цьому житті: оформив звичайну туристичну візу В1/В2 (!) та поїхав на подивитися/помацати в США.



Через три тижні повернувся з наміром активних кроків. Найняв міграційного адвоката. Перші кроки було зроблено, але маленькі...

Змінив міграційного адвоката, бо перший не розумів, що це серйозно та потрібні дієві кроки.

Змінив свій статус та оформив Green Card на жінку та дітей. Купив будинок за не дуже дорого: 150 000$. В кредит, якого тут на форумі бояться більше всього на світі - більше за ракету Х-101...



Цікаво, що займатися газонами та дітьми прилітали з України батько та мати: було багато роботи. Навіть бетонували вдвох…

Перший в житті будинок продав з профітом (суму видалено) та купив другий - вже вдвічі дорожчий. Сміливо не боявся того, що так бояться на цій гілці: «кредитного рабства».

Один з найбільш активних учасників волонтерського руху: під його керівництвом допомога Україні у важку зиму 2022/23 року прибувала цілими піддонами - через фірми друзів та однокласників - з Європи у доволі великих обсягах. Все передано безкоштовно. Красти, як один 33-и річний випускник Харківської юридичної академії по 100 мільйонів гривень за раз - цікаве прізвища "Шило" - не намагався.



1 квітня 2024 - отримав громадянство США.

Відомо ж: то під каміння, що лежать без діла роками та не рухаються, вода не тече…