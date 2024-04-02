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#<1 ... 2012201320142015 Додано: Вів 02 кві, 2024 13:54 nekefer написав: rjkz написав: Один мой знакомый когда-то поступил из Украины в один из стейт университетов США и закончил по технической специальнсти. После чего, это позволяет студентческая виза, отработал год в США. После этого вынужден был вернуться в Украину ибо студенческая виза не дает права жить и работать в США более года после окончания вуза. Естественно, после 5 лет в США и тем более окончания вуза, у него был Инглиш очень даже на приличном уровне. По специальности работу не нашел, но нашел работу в международной гуманитарной организации. Пытался эмигрировать в Канаду. Не знаю или смог, так как до ковида не успел, а потом вскоре и более печальные события настали. Один мой знакомый когда-то поступил из Украины в один из стейт университетов США и закончил по технической специальнсти. После чего, это позволяет студентческая виза, отработал год в США. После этого вынужден был вернуться в Украину ибо студенческая виза не дает права жить и работать в США более года после окончания вуза. Естественно, после 5 лет в США и тем более окончания вуза, у него был Инглиш очень даже на приличном уровне. По специальности работу не нашел, но нашел работу в международной гуманитарной организации. Пытался эмигрировать в Канаду. Не знаю или смог, так как до ковида не успел, а потом вскоре и более печальные события настали.

с американским образованием, языком и опытом не нашел работу под H1B? судьбинка с американским образованием, языком и опытом не нашел работу под H1B? судьбинка

дивно, повно нелегалів пре через мексиканський кордон, а тут вже в США і вернувся дивно, повно нелегалів пре через мексиканський кордон, а тут вже в США і вернувся flyman

Повідомлень: 34552 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2763 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 кві, 2024 13:57 flyman написав: nekefer написав: rjkz написав: Один мой знакомый когда-то поступил из Украины в один из стейт университетов США и закончил по технической специальнсти. После чего, это позволяет студентческая виза, отработал год в США. После этого вынужден был вернуться в Украину ибо студенческая виза не дает права жить и работать в США более года после окончания вуза. Естественно, после 5 лет в США и тем более окончания вуза, у него был Инглиш очень даже на приличном уровне. По специальности работу не нашел, но нашел работу в международной гуманитарной организации. Пытался эмигрировать в Канаду. Не знаю или смог, так как до ковида не успел, а потом вскоре и более печальные события настали. Один мой знакомый когда-то поступил из Украины в один из стейт университетов США и закончил по технической специальнсти. После чего, это позволяет студентческая виза, отработал год в США. После этого вынужден был вернуться в Украину ибо студенческая виза не дает права жить и работать в США более года после окончания вуза. Естественно, после 5 лет в США и тем более окончания вуза, у него был Инглиш очень даже на приличном уровне. По специальности работу не нашел, но нашел работу в международной гуманитарной организации. Пытался эмигрировать в Канаду. Не знаю или смог, так как до ковида не успел, а потом вскоре и более печальные события настали.

с американским образованием, языком и опытом не нашел работу под H1B? судьбинка с американским образованием, языком и опытом не нашел работу под H1B? судьбинка

дивно, повно нелегалів пре через мексиканський кордон, а тут вже в США і вернувся дивно, повно нелегалів пре через мексиканський кордон, а тут вже в США і вернувся

об этом даже Маск писал, что легально в США переехать сложно, а нелегалов Байден запустил 10 млн об этом даже Маск писал, что легально в США переехать сложно, а нелегалов Байден запустил 10 млн nekefer

Повідомлень: 993 З нами з: 24.10.14 Подякував: 63 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 кві, 2024 14:55 rjkz написав: 3. Да, есть такое. Рекордс. Мой знакомый на окончание школы пошел с компанией в бар, там дети 18 лет употребляли алкоголь, он не употреблял и сейчас не употребляет. Но кто-то стуканул и полиция сделала облаву. Многие разбежались, а он в полной уверенности, что ему нечего не будет, остался. Но их всех гамбузом посадили в обезьянник и продержали сутки. Потом его прессанули, что если он подпишет признание что пил - выпустят, если нет - просидит до суда, а это уже было утро субботы, то сидеть бы ему минимум до понедельника. Он подписал. Получил рекорд. Потом уже в возрасте 24 лет был совладельцем бизнеса и его работа была продавать услуги компании. Но ...рекорд реально мешал.

Он нанял компанию, которая сделала ему так, чтобы этот рекорд ушел далеко в прошлое (абсолютно законно) и это стоило 4 куе.

Так-же показателем благонадежности базируется на кредитскор, который учитывает множество факторов.. 3. Да, есть такое. Рекордс. Мой знакомый на окончание школы пошел с компанией в бар, там дети 18 лет употребляли алкоголь, он не употреблял и сейчас не употребляет. Но кто-то стуканул и полиция сделала облаву. Многие разбежались, а он в полной уверенности, что ему нечего не будет, остался. Но их всех гамбузом посадили в обезьянник и продержали сутки.Потом уже в возрасте 24 лет был совладельцем бизнеса и его работа была продавать услуги компании. Но ...рекорд реально мешал.Он нанял компанию, которая сделала ему так, чтобы этот рекорд ушел далеко в прошлое (абсолютно законно) и это стоило 4 куе.Так-же показателем благонадежности базируется на кредитскор, который учитывает множество факторов..

це ж не совкова мєнтура, єто другоє це ж не совкова мєнтура, єто другоє flyman

Повідомлень: 34552 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2763 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2012201320142015 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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