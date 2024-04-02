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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2012201320142015
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 13:54

  nekefer написав:
  rjkz написав:Один мой знакомый когда-то поступил из Украины в один из стейт университетов США и закончил по технической специальнсти. После чего, это позволяет студентческая виза, отработал год в США. После этого вынужден был вернуться в Украину ибо студенческая виза не дает права жить и работать в США более года после окончания вуза. Естественно, после 5 лет в США и тем более окончания вуза, у него был Инглиш очень даже на приличном уровне. По специальности работу не нашел, но нашел работу в международной гуманитарной организации. Пытался эмигрировать в Канаду. Не знаю или смог, так как до ковида не успел, а потом вскоре и более печальные события настали.

с американским образованием, языком и опытом не нашел работу под H1B? судьбинка :roll:

дивно, повно нелегалів пре через мексиканський кордон, а тут вже в США і вернувся
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 13:57

  flyman написав:
  nekefer написав:
  rjkz написав:Один мой знакомый когда-то поступил из Украины в один из стейт университетов США и закончил по технической специальнсти. После чего, это позволяет студентческая виза, отработал год в США. После этого вынужден был вернуться в Украину ибо студенческая виза не дает права жить и работать в США более года после окончания вуза. Естественно, после 5 лет в США и тем более окончания вуза, у него был Инглиш очень даже на приличном уровне. По специальности работу не нашел, но нашел работу в международной гуманитарной организации. Пытался эмигрировать в Канаду. Не знаю или смог, так как до ковида не успел, а потом вскоре и более печальные события настали.

с американским образованием, языком и опытом не нашел работу под H1B? судьбинка :roll:

дивно, повно нелегалів пре через мексиканський кордон, а тут вже в США і вернувся

об этом даже Маск писал, что легально в США переехать сложно, а нелегалов Байден запустил 10 млн
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 14:55

  rjkz написав:3. Да, есть такое. Рекордс. Мой знакомый на окончание школы пошел с компанией в бар, там дети 18 лет употребляли алкоголь, он не употреблял и сейчас не употребляет. Но кто-то стуканул и полиция сделала облаву. Многие разбежались, а он в полной уверенности, что ему нечего не будет, остался. Но их всех гамбузом посадили в обезьянник и продержали сутки. Потом его прессанули, что если он подпишет признание что пил - выпустят, если нет - просидит до суда, а это уже было утро субботы, то сидеть бы ему минимум до понедельника. Он подписал. Получил рекорд. Потом уже в возрасте 24 лет был совладельцем бизнеса и его работа была продавать услуги компании. Но ...рекорд реально мешал.
Он нанял компанию, которая сделала ему так, чтобы этот рекорд ушел далеко в прошлое (абсолютно законно) и это стоило 4 куе.
Так-же показателем благонадежности базируется на кредитскор, который учитывает множество факторов..

це ж не совкова мєнтура, єто другоє
flyman
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  #<1 ... 2012201320142015
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