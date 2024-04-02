RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2012201320142015
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 13:54

  nekefer написав:
  rjkz написав:Один мой знакомый когда-то поступил из Украины в один из стейт университетов США и закончил по технической специальнсти. После чего, это позволяет студентческая виза, отработал год в США. После этого вынужден был вернуться в Украину ибо студенческая виза не дает права жить и работать в США более года после окончания вуза. Естественно, после 5 лет в США и тем более окончания вуза, у него был Инглиш очень даже на приличном уровне. По специальности работу не нашел, но нашел работу в международной гуманитарной организации. Пытался эмигрировать в Канаду. Не знаю или смог, так как до ковида не успел, а потом вскоре и более печальные события настали.

с американским образованием, языком и опытом не нашел работу под H1B? судьбинка :roll:

дивно, повно нелегалів пре через мексиканський кордон, а тут вже в США і вернувся
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34554
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1580 раз.
Подякували: 2763 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 13:57

  flyman написав:
  nekefer написав:
  rjkz написав:Один мой знакомый когда-то поступил из Украины в один из стейт университетов США и закончил по технической специальнсти. После чего, это позволяет студентческая виза, отработал год в США. После этого вынужден был вернуться в Украину ибо студенческая виза не дает права жить и работать в США более года после окончания вуза. Естественно, после 5 лет в США и тем более окончания вуза, у него был Инглиш очень даже на приличном уровне. По специальности работу не нашел, но нашел работу в международной гуманитарной организации. Пытался эмигрировать в Канаду. Не знаю или смог, так как до ковида не успел, а потом вскоре и более печальные события настали.

с американским образованием, языком и опытом не нашел работу под H1B? судьбинка :roll:

дивно, повно нелегалів пре через мексиканський кордон, а тут вже в США і вернувся

об этом даже Маск писал, что легально в США переехать сложно, а нелегалов Байден запустил 10 млн
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 994
З нами з: 24.10.14
Подякував: 63 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 14:55

  rjkz написав:3. Да, есть такое. Рекордс. Мой знакомый на окончание школы пошел с компанией в бар, там дети 18 лет употребляли алкоголь, он не употреблял и сейчас не употребляет. Но кто-то стуканул и полиция сделала облаву. Многие разбежались, а он в полной уверенности, что ему нечего не будет, остался. Но их всех гамбузом посадили в обезьянник и продержали сутки. Потом его прессанули, что если он подпишет признание что пил - выпустят, если нет - просидит до суда, а это уже было утро субботы, то сидеть бы ему минимум до понедельника. Он подписал. Получил рекорд. Потом уже в возрасте 24 лет был совладельцем бизнеса и его работа была продавать услуги компании. Но ...рекорд реально мешал.
Он нанял компанию, которая сделала ему так, чтобы этот рекорд ушел далеко в прошлое (абсолютно законно) и это стоило 4 куе.
Так-же показателем благонадежности базируется на кредитскор, который учитывает множество факторов..

це ж не совкова мєнтура, єто другоє
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34554
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1580 раз.
Подякували: 2763 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 15:22

  akurt написав:Якраз вчора в нього закнічився контракт на оренду квартири - платив 950+50 канадських доларів та прееіхав жити до мами, яка разом з батьком мого співрозмовника та його братом живе в орендованій 3-к квартирі.
Я йому сказав, що тепер він буде економити 1000 CAD а місяць - на купівлю нового авто.
- Ні, не 1000. Я запропонував батькам, що буду платити 400 доларів. Тобто економія буде в 600 доларів. Дійсно збираю на нове авто КІА.

Хотів щось написати. Потім пригадав, як донька сказала, що свою першу зарплатню витратить на оренду якогось суперкара бодай на 1 день заради фоточок....
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3144
З нами з: 26.02.18
Подякував: 667 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2012201320142015
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.