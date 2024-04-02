akurt написав:
Поки пан Флайман шукає відосики про зубожіння...Еміграція, заробітчанство
News from USA
1 квітня може бути не тільки «Днем сміху», а й важливим днем в житті тієї чи іншої родини.
1 квітня Бог знає якого року один легінь починав в Україні свій трудовий шлях до пенсії, про яку тут так хвилюються, як працівник з розвезення хліба на авто фірми по дільницям фірми.
1 квітня року 2014 зрозумів, що треба щось змінювати в цьому житті: оформив звичайну туристичну візу В1/В2 (!) та поїхав на подивитися/помацати в США. Через три тижні повернувся з наміром активних кроків. Найняв міграційного адвоката. Перші кроки було зроблено, але маленькі...
Змінив міграційного адвоката, бо перший не розумів, що це серйозно та потрібні дієві кроки. Змінив свій статус та оформив Green Card на жінку та дітей.
Купив будинок за не дуже дорого: 150 000$. В кредит, якого тут на форумі бояться більше всього на світі - більше за ракету Х-101...
Цікаво, що займатися газонами та дітьми прилітали з України батько та мати: було багато роботи. Навіть бетонували вдвох…
Перший в житті будинок продав з профітом (суму видалено) та купив другий - вже вдвічі дорожчий. Сміливо не боявся того, що так бояться на цій гілці: «кредитного рабства».
Один з найбільш активних учасників волонтерського руху: під його керівництвом допомога Україні у важку зиму 2022/23 року прибувала цілими піддонами - через фірми друзів та однокласників - з Європи у доволі великих обсягах. Все передано безкоштовно. Красти, як один 33-и річний випускник Харківської юридичної академії по 100 мільйонів гривень за раз - цікаве прізвища "Шило" - не намагався.
1 квітня 2024 - отримав громадянство США.
Відомо ж: то під каміння, що лежать без діла роками та не рухаються, вода не тече…
По выделенному.
Последовательность действий абсолютно не вяжется.
1.Прибыл в США по турвизе и пробыл 3 недели?
Ок, годится.
2. Вернулся. Я так понимаю в Украину.
И нанял миграционного адвоката? Дистанционно из Украины? Предположим, хотя и сомнительно.
3. ОФОРМИЛ Гринкард на себя и детей? Невероятно в контексте изложенных событий.
Что-то явно упущено. Причем упущенно что-то ключевое.
Или Гринкард выиграны в лотерею и для этого адвокат нафиг не нужен.
Или подался на ПУ, тогда адвокат нужен, но он по такому кейсу может работать только уже по факту пребывания в США. Так, на вскидку, для остальных путей адвокат не нужен.
Ну и Гринкард не "оформляют" ее, уместнее сказать обтейн. Даже по лотерее надо пройти интервью и сейчас (не тогда) это уже не такая уж и формальность.
Если-же он выиграл Гринкард (опять-же адвокат не нужен), то его семья идет прицепом к его выигрышу, если через ПУ, тогда выглядит так, что он приехал, пробыл по турвизе почти 180 дней, подался на ПУ, получил через несколько месяцев (обычно 3) статус ПЕНДИНГ, потом, в зависимости от штата, через год-два-три- восемь, получил статус асайлум и уж потом через год-два получил Гринкард, если повезет. И уж тогда мог вызвать по воссоединению семьи, свою жену с ребенком, это еще полгода и с примерно полгода как они получат Гринкард. Это сроки конкретно по линиям муж-жена или родитель-несовершеннолетний ребенок. В случае других родственных связей сроки могут быть более 10 лет.
Ну и в данном конкретном случае через почти 5 лет от момента получения статуса асайлум (возможно, но менее вероятно, возможно зависит от штата, от момента получения Пендинг)он мог податься на гражданство и еще, самое быстрое и зависит от штата, полгода мог быть вызван на экзамен на гражданство. Потом еще месяца три самое быстрое, если сдал с первого раза, что бывает не всегда, вызывают на присягу. И уже это и есть получение гражданства. В течении месяца -двух придет паспорт.
Повторюсь, это все написано на том выводе, что он нанял адвоката для ПУ.
Собственно оно так и выглядит.
В контексте покупки недвижимости.
Много-много лет назад одну маленькую киевлянку вывезли в США.
Я уже писал про нее. Она работала фармацевтом на примерно 140-150 куе в год в аптечной сети. Муж- программист, никогда его не видел, но как-то в разговоре с общими знакомыми, они упомянули, что зарабатывал на тот момент (года 3 назад) 250 куе в год. Поздний брак детей нет и скорей всего не будет.
Жили много-много лет в ренте по причине невысоких запросов.
Но напротив их дома построили огромный билдинг и жить стало некомфортно.
Купили на днях квартиру недалеко от меня. 900+куе в нестаром как для НЙ билдинге. 1 минута пешком от набережной. Спокойный и удобный для жизни район.
Покупка без мортгиджа исключительно на деньги мужа . У них раздельный бюджет.