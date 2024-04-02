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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2012201320142015 Додано: Вів 02 кві, 2024 13:54 nekefer написав: rjkz написав: Один мой знакомый когда-то поступил из Украины в один из стейт университетов США и закончил по технической специальнсти. После чего, это позволяет студентческая виза, отработал год в США. После этого вынужден был вернуться в Украину ибо студенческая виза не дает права жить и работать в США более года после окончания вуза. Естественно, после 5 лет в США и тем более окончания вуза, у него был Инглиш очень даже на приличном уровне. По специальности работу не нашел, но нашел работу в международной гуманитарной организации. Пытался эмигрировать в Канаду. Не знаю или смог, так как до ковида не успел, а потом вскоре и более печальные события настали. Один мой знакомый когда-то поступил из Украины в один из стейт университетов США и закончил по технической специальнсти. После чего, это позволяет студентческая виза, отработал год в США. После этого вынужден был вернуться в Украину ибо студенческая виза не дает права жить и работать в США более года после окончания вуза. Естественно, после 5 лет в США и тем более окончания вуза, у него был Инглиш очень даже на приличном уровне. По специальности работу не нашел, но нашел работу в международной гуманитарной организации. Пытался эмигрировать в Канаду. Не знаю или смог, так как до ковида не успел, а потом вскоре и более печальные события настали.

с американским образованием, языком и опытом не нашел работу под H1B? судьбинка с американским образованием, языком и опытом не нашел работу под H1B? судьбинка

дивно, повно нелегалів пре через мексиканський кордон, а тут вже в США і вернувся дивно, повно нелегалів пре через мексиканський кордон, а тут вже в США і вернувся flyman

Повідомлень: 34554 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2763 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 кві, 2024 13:57 flyman написав: nekefer написав: rjkz написав: Один мой знакомый когда-то поступил из Украины в один из стейт университетов США и закончил по технической специальнсти. После чего, это позволяет студентческая виза, отработал год в США. После этого вынужден был вернуться в Украину ибо студенческая виза не дает права жить и работать в США более года после окончания вуза. Естественно, после 5 лет в США и тем более окончания вуза, у него был Инглиш очень даже на приличном уровне. По специальности работу не нашел, но нашел работу в международной гуманитарной организации. Пытался эмигрировать в Канаду. Не знаю или смог, так как до ковида не успел, а потом вскоре и более печальные события настали. Один мой знакомый когда-то поступил из Украины в один из стейт университетов США и закончил по технической специальнсти. После чего, это позволяет студентческая виза, отработал год в США. После этого вынужден был вернуться в Украину ибо студенческая виза не дает права жить и работать в США более года после окончания вуза. Естественно, после 5 лет в США и тем более окончания вуза, у него был Инглиш очень даже на приличном уровне. По специальности работу не нашел, но нашел работу в международной гуманитарной организации. Пытался эмигрировать в Канаду. Не знаю или смог, так как до ковида не успел, а потом вскоре и более печальные события настали.

с американским образованием, языком и опытом не нашел работу под H1B? судьбинка с американским образованием, языком и опытом не нашел работу под H1B? судьбинка

дивно, повно нелегалів пре через мексиканський кордон, а тут вже в США і вернувся дивно, повно нелегалів пре через мексиканський кордон, а тут вже в США і вернувся

об этом даже Маск писал, что легально в США переехать сложно, а нелегалов Байден запустил 10 млн об этом даже Маск писал, что легально в США переехать сложно, а нелегалов Байден запустил 10 млн nekefer

Повідомлень: 994 З нами з: 24.10.14 Подякував: 64 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 кві, 2024 14:55 rjkz написав: 3. Да, есть такое. Рекордс. Мой знакомый на окончание школы пошел с компанией в бар, там дети 18 лет употребляли алкоголь, он не употреблял и сейчас не употребляет. Но кто-то стуканул и полиция сделала облаву. Многие разбежались, а он в полной уверенности, что ему нечего не будет, остался. Но их всех гамбузом посадили в обезьянник и продержали сутки. Потом его прессанули, что если он подпишет признание что пил - выпустят, если нет - просидит до суда, а это уже было утро субботы, то сидеть бы ему минимум до понедельника. Он подписал. Получил рекорд. Потом уже в возрасте 24 лет был совладельцем бизнеса и его работа была продавать услуги компании. Но ...рекорд реально мешал.

Он нанял компанию, которая сделала ему так, чтобы этот рекорд ушел далеко в прошлое (абсолютно законно) и это стоило 4 куе.

Так-же показателем благонадежности базируется на кредитскор, который учитывает множество факторов.. 3. Да, есть такое. Рекордс. Мой знакомый на окончание школы пошел с компанией в бар, там дети 18 лет употребляли алкоголь, он не употреблял и сейчас не употребляет. Но кто-то стуканул и полиция сделала облаву. Многие разбежались, а он в полной уверенности, что ему нечего не будет, остался. Но их всех гамбузом посадили в обезьянник и продержали сутки.Потом уже в возрасте 24 лет был совладельцем бизнеса и его работа была продавать услуги компании. Но ...рекорд реально мешал.Он нанял компанию, которая сделала ему так, чтобы этот рекорд ушел далеко в прошлое (абсолютно законно) и это стоило 4 куе.Так-же показателем благонадежности базируется на кредитскор, который учитывает множество факторов..

це ж не совкова мєнтура, єто другоє це ж не совкова мєнтура, єто другоє flyman

Повідомлень: 34554 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2763 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 кві, 2024 15:22 akurt написав: Якраз вчора в нього закнічився контракт на оренду квартири - платив 950+50 канадських доларів та прееіхав жити до мами, яка разом з батьком мого співрозмовника та його братом живе в орендованій 3-к квартирі.

Я йому сказав, що тепер він буде економити 1000 CAD а місяць - на купівлю нового авто.

- Ні, не 1000. Я запропонував батькам, що буду платити 400 доларів. Тобто економія буде в 600 доларів. Дійсно збираю на нове авто КІА.

Якраз вчора в нього закнічився контракт на оренду квартири - платив 950+50 канадських доларів та прееіхав жити до мами, яка разом з батьком мого співрозмовника та його братом живе в орендованій 3-к квартирі.Я йому сказав, що тепер він буде економити 1000 CAD а місяць - на купівлю нового авто.- Ні, не 1000. Я запропонував батькам, що буду платити 400 доларів. Тобто економія буде в 600 доларів. Дійсно збираю на нове авто КІА.

Хотів щось написати. Потім пригадав, як донька сказала, що свою першу зарплатню витратить на оренду якогось суперкара бодай на 1 день заради фоточок.... Хотів щось написати. Потім пригадав, як донька сказала, що свою першу зарплатню витратить на оренду якогось суперкара бодай на 1 день заради фоточок.... Gastarbaiter Повідомлень: 3144 З нами з: 26.02.18 Подякував: 667 раз. Подякували: 525 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 кві, 2024 17:38 akurt написав: Поки пан Флайман шукає відосики про зубожіння...



Еміграція, заробітчанство



News from USA



1 квітня може бути не тільки «Днем сміху», а й важливим днем в житті тієї чи іншої родини.



1 квітня Бог знає якого року один легінь починав в Україні свій трудовий шлях до пенсії, про яку тут так хвилюються, як працівник з розвезення хліба на авто фірми по дільницям фірми.



1 квітня року 2014 зрозумів, що треба щось змінювати в цьому житті: оформив звичайну туристичну візу В1/В2 (!) та поїхав на подивитися/помацати в США.



Через три тижні повернувся з наміром активних кроків. Найняв міграційного адвоката. Перші кроки було зроблено, але маленькі...

Змінив міграційного адвоката, бо перший не розумів, що це серйозно та потрібні дієві кроки.

Змінив свій статус та оформив Green Card на жінку та дітей. Купив будинок за не дуже дорого: 150 000$. В кредит, якого тут на форумі бояться більше всього на світі - більше за ракету Х-101...



Цікаво, що займатися газонами та дітьми прилітали з України батько та мати: було багато роботи. Навіть бетонували вдвох…

Перший в житті будинок продав з профітом (суму видалено) та купив другий - вже вдвічі дорожчий. Сміливо не боявся того, що так бояться на цій гілці: «кредитного рабства».

Один з найбільш активних учасників волонтерського руху: під його керівництвом допомога Україні у важку зиму 2022/23 року прибувала цілими піддонами - через фірми друзів та однокласників - з Європи у доволі великих обсягах. Все передано безкоштовно. Красти, як один 33-и річний випускник Харківської юридичної академії по 100 мільйонів гривень за раз - цікаве прізвища "Шило" - не намагався.



1 квітня 2024 - отримав громадянство США.

Відомо ж: то під каміння, що лежать без діла роками та не рухаються, вода не тече… Поки пан Флайман шукає відосики про зубожіння...News from USA1 квітня може бути не тільки «Днем сміху», а й важливим днем в житті тієї чи іншої родини.1 квітня Бог знає якого року один легінь починав в Україні свій трудовий шлях до пенсії, про яку тут так хвилюються, як працівник з розвезення хліба на авто фірми по дільницям фірми.1 квітня року 2014 зрозумів, що треба щось змінювати в цьому житті: оформив звичайну туристичну візу В1/В2 (!)Купив будинок за не дуже дорого: 150 000$. В кредит, якого тут на форумі бояться більше всього на світі - більше за ракету Х-101...Цікаво, що займатися газонами та дітьми прилітали з України батько та мати: було багато роботи. Навіть бетонували вдвох…Перший в житті будинок продав з профітом (суму видалено) та купив другий - вже вдвічі дорожчий. Сміливо не боявся того, що так бояться на цій гілці: «кредитного рабства».Один з найбільш активних учасників волонтерського руху: під його керівництвом допомога Україні у важку зиму 2022/23 року прибувала цілими піддонами - через фірми друзів та однокласників - з Європи у доволі великих обсягах. Все передано безкоштовно. Красти, як один 33-и річний випускник Харківської юридичної академії по 100 мільйонів гривень за раз - цікаве прізвища "Шило" - не намагався.1 квітня 2024 - отримав громадянство США.Відомо ж: то під каміння, що лежать без діла роками та не рухаються, вода не тече…



По выделенному.

Последовательность действий абсолютно не вяжется.

1.Прибыл в США по турвизе и пробыл 3 недели?

Ок, годится.

2. Вернулся. Я так понимаю в Украину.

И нанял миграционного адвоката? Дистанционно из Украины? Предположим, хотя и сомнительно.

3. ОФОРМИЛ Гринкард на себя и детей? Невероятно в контексте изложенных событий.

Что-то явно упущено. Причем упущенно что-то ключевое.

Или Гринкард выиграны в лотерею и для этого адвокат нафиг не нужен.

Или подался на ПУ, тогда адвокат нужен, но он по такому кейсу может работать только уже по факту пребывания в США. Так, на вскидку, для остальных путей адвокат не нужен.

Ну и Гринкард не "оформляют" ее, уместнее сказать обтейн. Даже по лотерее надо пройти интервью и сейчас (не тогда) это уже не такая уж и формальность.

Если-же он выиграл Гринкард (опять-же адвокат не нужен), то его семья идет прицепом к его выигрышу, если через ПУ, тогда выглядит так, что он приехал, пробыл по турвизе почти 180 дней, подался на ПУ, получил через несколько месяцев (обычно 3) статус ПЕНДИНГ, потом, в зависимости от штата, через год-два-три- восемь, получил статус асайлум и уж потом через год-два получил Гринкард, если повезет. И уж тогда мог вызвать по воссоединению семьи, свою жену с ребенком, это еще полгода и с примерно полгода как они получат Гринкард. Это сроки конкретно по линиям муж-жена или родитель-несовершеннолетний ребенок. В случае других родственных связей сроки могут быть более 10 лет.

Ну и в данном конкретном случае через почти 5 лет от момента получения статуса асайлум (возможно, но менее вероятно, возможно зависит от штата, от момента получения Пендинг)он мог податься на гражданство и еще, самое быстрое и зависит от штата, полгода мог быть вызван на экзамен на гражданство. Потом еще месяца три самое быстрое, если сдал с первого раза, что бывает не всегда, вызывают на присягу. И уже это и есть получение гражданства. В течении месяца -двух придет паспорт.

Повторюсь, это все написано на том выводе, что он нанял адвоката для ПУ.

Собственно оно так и выглядит.

В контексте покупки недвижимости.

Много-много лет назад одну маленькую киевлянку вывезли в США.

Я уже писал про нее. Она работала фармацевтом на примерно 140-150 куе в год в аптечной сети. Муж- программист, никогда его не видел, но как-то в разговоре с общими знакомыми, они упомянули, что зарабатывал на тот момент (года 3 назад) 250 куе в год. Поздний брак детей нет и скорей всего не будет.

Жили много-много лет в ренте по причине невысоких запросов.

Но напротив их дома построили огромный билдинг и жить стало некомфортно.

Купили на днях квартиру недалеко от меня. 900+куе в нестаром как для НЙ билдинге. 1 минута пешком от набережной. Спокойный и удобный для жизни район.

Покупка без мортгиджа исключительно на деньги мужа . У них раздельный бюджет. По выделенному.Последовательность действий абсолютно не вяжется.1.Прибыл в США по турвизе и пробыл 3 недели?Ок, годится.2. Вернулся. Я так понимаю в Украину.И нанял миграционного адвоката? Дистанционно из Украины? Предположим, хотя и сомнительно.3. ОФОРМИЛ Гринкард на себя и детей? Невероятно в контексте изложенных событий.Что-то явно упущено. Причем упущенно что-то ключевое.Или Гринкард выиграны в лотерею и для этого адвокат нафиг не нужен.Или подался на ПУ, тогда адвокат нужен, но он по такому кейсу может работать только уже по факту пребывания в США. Так, на вскидку, для остальных путей адвокат не нужен.Ну и Гринкард не "оформляют" ее, уместнее сказать обтейн. Даже по лотерее надо пройти интервью и сейчас (не тогда) это уже не такая уж и формальность.Если-же он выиграл Гринкард (опять-же адвокат не нужен), то его семья идет прицепом к его выигрышу, если через ПУ, тогда выглядит так, что он приехал, пробыл по турвизе почти 180 дней, подался на ПУ, получил через несколько месяцев (обычно 3) статус ПЕНДИНГ, потом, в зависимости от штата, через год-два-три- восемь, получил статус асайлум и уж потом через год-два получил Гринкард, если повезет. И уж тогда мог вызвать по воссоединению семьи, свою жену с ребенком, это еще полгода и с примерно полгода как они получат Гринкард. Это сроки конкретно по линиям муж-жена или родитель-несовершеннолетний ребенок. В случае других родственных связей сроки могут быть более 10 лет.Ну и в данном конкретном случае через почти 5 лет от момента получения статуса асайлум (возможно, но менее вероятно, возможно зависит от штата, от момента получения Пендинг)он мог податься на гражданство и еще, самое быстрое и зависит от штата, полгода мог быть вызван на экзамен на гражданство. Потом еще месяца три самое быстрое, если сдал с первого раза, что бывает не всегда, вызывают на присягу. И уже это и есть получение гражданства. В течении месяца -двух придет паспорт.Повторюсь, это все написано на том выводе, что он нанял адвоката для ПУ.Собственно оно так и выглядит.В контексте покупки недвижимости.Много-много лет назад одну маленькую киевлянку вывезли в США.Я уже писал про нее. Она работала фармацевтом на примерно 140-150 куе в год в аптечной сети. Муж- программист, никогда его не видел, но как-то в разговоре с общими знакомыми, они упомянули, что зарабатывал на тот момент (года 3 назад) 250 куе в год. Поздний брак детей нет и скорей всего не будет.Жили много-много лет в ренте по причине невысоких запросов.Но напротив их дома построили огромный билдинг и жить стало некомфортно.Купили на днях квартиру недалеко от меня. 900+куе в нестаром как для НЙ билдинге. 1 минута пешком от набережной. Спокойный и удобный для жизни район.Покупка без мортгиджа исключительно на деньги мужа . У них раздельный бюджет. rjkz

Повідомлень: 16420 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8285 раз. Подякували: 5162 раз. Профіль 4 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 кві, 2024 18:38 Мені подобається, що Ви так ретельно перечитали моє повідомлення та так ретельно аналізуєте.

Це дуже добре.

Признаюсь: я вагався, чи оприлюдните це, чи ні - бо справа приватна.

Не шукайте там точну інструкцію - вважайте що описана ідея. Ідея та її реалізація описані вірно.

Я просто не маю права все розказувати з подробицями.



P.S. За пунктами 1 та 2: ви вірно звернули увагу на певну нестиковкуму часі: вважайте це «літературним прийомом». Щодо «Immigration Lawyer». Погодьтеся: в Україні таких немає. Тобто найняти такого можна було тільки в країні подій.



Дуже сподобалася фраза: "Что-то явно упущено. Причем упущенно что-то ключевое."

Я ж не один раз писав, що rjkz дуже розумна людина. Саме це "тонке" місце він і вловив. Зауважу, що Грін карту НЕ вигравали. Та взагалі не приймали участь в тій забаві.

Діяли чітко і досить швидко.



Ще одна фраза дуже сподобалася: "...он мог податься на гражданство и еще, самое быстрое..."

Ха, тут теж є причина вагома. І це НЕ кримінал і НЕ хвороба. І це теж я НЕ маю право розказувати: приватна інформація.

Ну а так: чудово!

P.P.S. Подивився, хто перший поставив rjkz "плюс": nekefer . Мудро. Я теж поставив. Востаннє редагувалось akurt в Вів 02 кві, 2024 19:41, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9497 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3539 раз. Подякували: 1239 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 кві, 2024 19:37 Re: Еміграція, заробітчанство Друг через 2 тижні летить в США на конференцію, планує там місяців 5-6 залишитись нелегалом і заробити хоча б 20k$. Не знаю як в нього це вдасться. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2679 З нами з: 29.07.22 Подякував: 490 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 кві, 2024 19:43 Дюрі-бачі написав: Друг через 2 тижні летить в США на конференцію, планує там місяців 5-6 залишитись нелегалом і заробити хоча б 20k$. Не знаю як в нього це вдасться. Друг через 2 тижні летить в США на конференцію, планує там місяців 5-6 залишитись нелегалом і заробити хоча б 20k$. Не знаю як в нього це вдасться.

Хм, зависит от его моральных ограничений и склонности к риску Хм, зависит от его моральных ограничений и склонности к риску anduzenko

Повідомлень: 145 З нами з: 18.10.17 Подякував: 39 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2012201320142015 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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