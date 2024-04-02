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rjkz написав:Один мой знакомый когда-то поступил из Украины в один из стейт университетов США и закончил по технической специальнсти. После чего, это позволяет студентческая виза, отработал год в США. После этого вынужден был вернуться в Украину ибо студенческая виза не дает права жить и работать в США более года после окончания вуза. Естественно, после 5 лет в США и тем более окончания вуза, у него был Инглиш очень даже на приличном уровне. По специальности работу не нашел, но нашел работу в международной гуманитарной организации. Пытался эмигрировать в Канаду. Не знаю или смог, так как до ковида не успел, а потом вскоре и более печальные события настали.
с американским образованием, языком и опытом не нашел работу под H1B? судьбинка
дивно, повно нелегалів пре через мексиканський кордон, а тут вже в США і вернувся
rjkz написав:Один мой знакомый когда-то поступил из Украины в один из стейт университетов США и закончил по технической специальнсти. После чего, это позволяет студентческая виза, отработал год в США. После этого вынужден был вернуться в Украину ибо студенческая виза не дает права жить и работать в США более года после окончания вуза. Естественно, после 5 лет в США и тем более окончания вуза, у него был Инглиш очень даже на приличном уровне. По специальности работу не нашел, но нашел работу в международной гуманитарной организации. Пытался эмигрировать в Канаду. Не знаю или смог, так как до ковида не успел, а потом вскоре и более печальные события настали.
с американским образованием, языком и опытом не нашел работу под H1B? судьбинка
дивно, повно нелегалів пре через мексиканський кордон, а тут вже в США і вернувся
об этом даже Маск писал, что легально в США переехать сложно, а нелегалов Байден запустил 10 млн
rjkz написав:3. Да, есть такое. Рекордс. Мой знакомый на окончание школы пошел с компанией в бар, там дети 18 лет употребляли алкоголь, он не употреблял и сейчас не употребляет. Но кто-то стуканул и полиция сделала облаву. Многие разбежались, а он в полной уверенности, что ему нечего не будет, остался. Но их всех гамбузом посадили в обезьянник и продержали сутки. Потом его прессанули, что если он подпишет признание что пил - выпустят, если нет - просидит до суда, а это уже было утро субботы, то сидеть бы ему минимум до понедельника. Он подписал. Получил рекорд. Потом уже в возрасте 24 лет был совладельцем бизнеса и его работа была продавать услуги компании. Но ...рекорд реально мешал. Он нанял компанию, которая сделала ему так, чтобы этот рекорд ушел далеко в прошлое (абсолютно законно) и это стоило 4 куе. Так-же показателем благонадежности базируется на кредитскор, который учитывает множество факторов..
akurt написав:Якраз вчора в нього закнічився контракт на оренду квартири - платив 950+50 канадських доларів та прееіхав жити до мами, яка разом з батьком мого співрозмовника та його братом живе в орендованій 3-к квартирі. Я йому сказав, що тепер він буде економити 1000 CAD а місяць - на купівлю нового авто. - Ні, не 1000. Я запропонував батькам, що буду платити 400 доларів. Тобто економія буде в 600 доларів. Дійсно збираю на нове авто КІА.
Хотів щось написати. Потім пригадав, як донька сказала, що свою першу зарплатню витратить на оренду якогось суперкара бодай на 1 день заради фоточок....
akurt написав:Поки пан Флайман шукає відосики про зубожіння...
Еміграція, заробітчанство
News from USA
1 квітня може бути не тільки «Днем сміху», а й важливим днем в житті тієї чи іншої родини.
1 квітня Бог знає якого року один легінь починав в Україні свій трудовий шлях до пенсії, про яку тут так хвилюються, як працівник з розвезення хліба на авто фірми по дільницям фірми.
1 квітня року 2014 зрозумів, що треба щось змінювати в цьому житті: оформив звичайну туристичну візу В1/В2 (!) та поїхав на подивитися/помацати в США.
Через три тижні повернувся з наміром активних кроків. Найняв міграційного адвоката. Перші кроки було зроблено, але маленькі... Змінив міграційного адвоката, бо перший не розумів, що це серйозно та потрібні дієві кроки. Змінив свій статус та оформив Green Card на жінку та дітей. Купив будинок за не дуже дорого: 150 000$. В кредит, якого тут на форумі бояться більше всього на світі - більше за ракету Х-101...
Цікаво, що займатися газонами та дітьми прилітали з України батько та мати: було багато роботи. Навіть бетонували вдвох… Перший в житті будинок продав з профітом (суму видалено) та купив другий - вже вдвічі дорожчий. Сміливо не боявся того, що так бояться на цій гілці: «кредитного рабства». Один з найбільш активних учасників волонтерського руху: під його керівництвом допомога Україні у важку зиму 2022/23 року прибувала цілими піддонами - через фірми друзів та однокласників - з Європи у доволі великих обсягах. Все передано безкоштовно. Красти, як один 33-и річний випускник Харківської юридичної академії по 100 мільйонів гривень за раз - цікаве прізвища "Шило" - не намагався.
1 квітня 2024 - отримав громадянство США. Відомо ж: то під каміння, що лежать без діла роками та не рухаються, вода не тече…
По выделенному. Последовательность действий абсолютно не вяжется. 1.Прибыл в США по турвизе и пробыл 3 недели? Ок, годится. 2. Вернулся. Я так понимаю в Украину. И нанял миграционного адвоката? Дистанционно из Украины? Предположим, хотя и сомнительно. 3. ОФОРМИЛ Гринкард на себя и детей? Невероятно в контексте изложенных событий. Что-то явно упущено. Причем упущенно что-то ключевое. Или Гринкард выиграны в лотерею и для этого адвокат нафиг не нужен. Или подался на ПУ, тогда адвокат нужен, но он по такому кейсу может работать только уже по факту пребывания в США. Так, на вскидку, для остальных путей адвокат не нужен. Ну и Гринкард не "оформляют" ее, уместнее сказать обтейн. Даже по лотерее надо пройти интервью и сейчас (не тогда) это уже не такая уж и формальность. Если-же он выиграл Гринкард (опять-же адвокат не нужен), то его семья идет прицепом к его выигрышу, если через ПУ, тогда выглядит так, что он приехал, пробыл по турвизе почти 180 дней, подался на ПУ, получил через несколько месяцев (обычно 3) статус ПЕНДИНГ, потом, в зависимости от штата, через год-два-три- восемь, получил статус асайлум и уж потом через год-два получил Гринкард, если повезет. И уж тогда мог вызвать по воссоединению семьи, свою жену с ребенком, это еще полгода и с примерно полгода как они получат Гринкард. Это сроки конкретно по линиям муж-жена или родитель-несовершеннолетний ребенок. В случае других родственных связей сроки могут быть более 10 лет. Ну и в данном конкретном случае через почти 5 лет от момента получения статуса асайлум (возможно, но менее вероятно, возможно зависит от штата, от момента получения Пендинг)он мог податься на гражданство и еще, самое быстрое и зависит от штата, полгода мог быть вызван на экзамен на гражданство. Потом еще месяца три самое быстрое, если сдал с первого раза, что бывает не всегда, вызывают на присягу. И уже это и есть получение гражданства. В течении месяца -двух придет паспорт. Повторюсь, это все написано на том выводе, что он нанял адвоката для ПУ. Собственно оно так и выглядит. В контексте покупки недвижимости. Много-много лет назад одну маленькую киевлянку вывезли в США. Я уже писал про нее. Она работала фармацевтом на примерно 140-150 куе в год в аптечной сети. Муж- программист, никогда его не видел, но как-то в разговоре с общими знакомыми, они упомянули, что зарабатывал на тот момент (года 3 назад) 250 куе в год. Поздний брак детей нет и скорей всего не будет. Жили много-много лет в ренте по причине невысоких запросов. Но напротив их дома построили огромный билдинг и жить стало некомфортно. Купили на днях квартиру недалеко от меня. 900+куе в нестаром как для НЙ билдинге. 1 минута пешком от набережной. Спокойный и удобный для жизни район. Покупка без мортгиджа исключительно на деньги мужа . У них раздельный бюджет.
Мені подобається, що Ви так ретельно перечитали моє повідомлення та так ретельно аналізуєте. Це дуже добре. Признаюсь: я вагався, чи оприлюдните це, чи ні - бо справа приватна. Не шукайте там точну інструкцію - вважайте що описана ідея. Ідея та її реалізація описані вірно. Я просто не маю права все розказувати з подробицями.
P.S. За пунктами 1 та 2: ви вірно звернули увагу на певну нестиковкуму часі: вважайте це «літературним прийомом». Щодо «Immigration Lawyer». Погодьтеся: в Україні таких немає. Тобто найняти такого можна було тільки в країні подій.
Дуже сподобалася фраза: "Что-то явно упущено. Причем упущенно что-то ключевое." Я ж не один раз писав, що rjkz дуже розумна людина. Саме це "тонке" місце він і вловив. Зауважу, що Грін карту НЕ вигравали. Та взагалі не приймали участь в тій забаві. Діяли чітко і досить швидко.
Ще одна фраза дуже сподобалася: "...он мог податься на гражданство и еще, самое быстрое..." Ха, тут теж є причина вагома. І це НЕ кримінал і НЕ хвороба. І це теж я НЕ маю право розказувати: приватна інформація. Ну а так: чудово! P.P.S. Подивився, хто перший поставив rjkz "плюс": nekefer . Мудро. Я теж поставив.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 02 кві, 2024 19:41, всього редагувалось 1 раз.
Залишитися вдасться: ніхто по території США не бігає та не виловлює нелегалів. Тільки якщо сам попадеться за кримінал в поліцію. Чи вдасться йому заробити ті гроші - дуже цікаве питання, тому що без американського податкового номера він не дієздатний. Ходити може, дихати може, нелегально працювати може. Розкажете потім що вдалося.