Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:3. Да, есть такое. Рекордс. Мой знакомый на окончание школы пошел с компанией в бар, там дети 18 лет употребляли алкоголь, он не употреблял и сейчас не употребляет. Но кто-то стуканул и полиция сделала облаву. Многие разбежались, а он в полной уверенности, что ему нечего не будет, остался. Но их всех гамбузом посадили в обезьянник и продержали сутки. Потом его прессанули, что если он подпишет признание что пил - выпустят, если нет - просидит до суда, а это уже было утро субботы, то сидеть бы ему минимум до понедельника. Он подписал. Получил рекорд. Потом уже в возрасте 24 лет был совладельцем бизнеса и его работа была продавать услуги компании. Но ...рекорд реально мешал. Он нанял компанию, которая сделала ему так, чтобы этот рекорд ушел далеко в прошлое (абсолютно законно) и это стоило 4 куе. Так-же показателем благонадежности базируется на кредитскор, который учитывает множество факторов..
це ж не совкова мєнтура, єто другоє
Конечно, это другое. Просто подростку нарисовали 2 варианта - или сидит в обезьяннике до понедельника или в пятнцу вечером его выпускают, но надо подписать согласие, за которым кроме рекорда ничего не светит. Он мог потребовать адвоката, но по малолетству не сообразил. Виталиан лучше расскажет.
akurt написав:Якраз вчора в нього закнічився контракт на оренду квартири - платив 950+50 канадських доларів та прееіхав жити до мами, яка разом з батьком мого співрозмовника та його братом живе в орендованій 3-к квартирі. Я йому сказав, що тепер він буде економити 1000 CAD а місяць - на купівлю нового авто. - Ні, не 1000. Я запропонував батькам, що буду платити 400 доларів. Тобто економія буде в 600 доларів. Дійсно збираю на нове авто КІА.
Хотів щось написати. Потім пригадав, як донька сказала, що свою першу зарплатню витратить на оренду якогось суперкара бодай на 1 день заради фоточок....
Це все одно краще, ніж вони згорять в котлі інфляції чи на якомусь депозиті. Так хоч якісь враження лишаться.
akurt написав:Мені подобається, що Ви так ретельно перечитали моє повідомлення та так ретельно аналізуєте. Це дуже добре. Признаюсь: я вагався, чи оприлюдните це, чи ні - бо справа приватна. Не шукайте там точну інструкцію - вважайте що описана ідея. Ідея та її реалізація описані вірно. Я просто не маю права все розказувати з подробицями.
P.S. За пунктами 1 та 2: ви вірно звернули увагу на певну нестиковкуму часі: вважайте це «літературним прийомом». Щодо «Immigration Lawyer». Погодьтеся: в Україні таких немає. Тобто найняти такого можна було тільки в країні подій.
Дуже сподобалася фраза: "Что-то явно упущено. Причем упущенно что-то ключевое." Я ж не один раз писав, що rjkz дуже розумна людина. Саме це "тонке" місце він і вловив. Зауважу, що Грін карту НЕ вигравали. Та взагалі не приймали участь в тій забаві. Діяли чітко і досить швидко.
Ще одна фраза дуже сподобалася: "...он мог податься на гражданство и еще, самое быстрое..." Ха, тут теж є причина вагома. І це НЕ кримінал і НЕ хвороба. І це теж я НЕ маю право розказувати: приватна інформація. Ну а так: чудово! P.P.S. Подивився, хто перший поставив rjkz "плюс": nekefer . Мудро. Я теж поставив.
ПУ.Тут ничего криминального нет. По крайней мере с точки зрения американского законодательства, если только сам кейс не выдуман. Американское правосудие абсолютно нормально смотрит на факт маленького лукавства, когда пересекается паспортный контроль по турвизе с целью просить ПУ. Гораздо хуже, когда ложь в причинах просьбы ПУ. Сотни тысяч людей каждый год пытаются таким образом стать резидентами США. Это действительно САМЫЙ быстрый способ попасть на территорию США и получить статус, позволяющий жить и работать в США. Я уже писал, что в таком-же статусе мой предшественник купил машину, открыл ЛЛС, взял мортгидж и купил дом. И он все еще, скорей всего (не имел с ним контактов около 3-х лет), так как переехал в другой штат и соответственно должен был перевести свой кейс и стал в конец очереди. В США с августа 2017 года. В очередной раз напоминаю, что я не даю советов и не рекомендую руководствоваться моими постами как руководством к действию. В противном случае, советую перепроверять каждое слово.