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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2013201420152016
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 20:38

  flyman написав:
  rjkz написав:3. Да, есть такое. Рекордс. Мой знакомый на окончание школы пошел с компанией в бар, там дети 18 лет употребляли алкоголь, он не употреблял и сейчас не употребляет. Но кто-то стуканул и полиция сделала облаву. Многие разбежались, а он в полной уверенности, что ему нечего не будет, остался. Но их всех гамбузом посадили в обезьянник и продержали сутки. Потом его прессанули, что если он подпишет признание что пил - выпустят, если нет - просидит до суда, а это уже было утро субботы, то сидеть бы ему минимум до понедельника. Он подписал. Получил рекорд. Потом уже в возрасте 24 лет был совладельцем бизнеса и его работа была продавать услуги компании. Но ...рекорд реально мешал.
Он нанял компанию, которая сделала ему так, чтобы этот рекорд ушел далеко в прошлое (абсолютно законно) и это стоило 4 куе.
Так-же показателем благонадежности базируется на кредитскор, который учитывает множество факторов..

це ж не совкова мєнтура, єто другоє


Конечно, это другое.
Просто подростку нарисовали 2 варианта - или сидит в обезьяннике до понедельника или в пятнцу вечером его выпускают, но надо подписать согласие, за которым кроме рекорда ничего не светит.
Он мог потребовать адвоката, но по малолетству не сообразил.
Виталиан лучше расскажет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 20:41

  Gastarbaiter написав:
  akurt написав:Якраз вчора в нього закнічився контракт на оренду квартири - платив 950+50 канадських доларів та прееіхав жити до мами, яка разом з батьком мого співрозмовника та його братом живе в орендованій 3-к квартирі.
Я йому сказав, що тепер він буде економити 1000 CAD а місяць - на купівлю нового авто.
- Ні, не 1000. Я запропонував батькам, що буду платити 400 доларів. Тобто економія буде в 600 доларів. Дійсно збираю на нове авто КІА.

Хотів щось написати. Потім пригадав, як донька сказала, що свою першу зарплатню витратить на оренду якогось суперкара бодай на 1 день заради фоточок....

Це все одно краще, ніж вони згорять в котлі інфляції чи на якомусь депозиті. Так хоч якісь враження лишаться.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 20:46

  BIGor написав:
  vitaliiangel написав:угадайте город по фото (мост пешеходный)
Зображення

Та що там вгадувати, Варшава. Люди кажуть що міст тей великий облом.

В чому облом? Мы там прогулялись в субботу, людей нескончаемый поток. Шикарные виды на центр Варшавы и набережную. Еще одна локация в туристическую копилку города.
Альтернативщик
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 21:05

  akurt написав:Мені подобається, що Ви так ретельно перечитали моє повідомлення та так ретельно аналізуєте.
Це дуже добре.
Признаюсь: я вагався, чи оприлюдните це, чи ні - бо справа приватна.
Не шукайте там точну інструкцію - вважайте що описана ідея. Ідея та її реалізація описані вірно.
Я просто не маю права все розказувати з подробицями.

P.S. За пунктами 1 та 2: ви вірно звернули увагу на певну нестиковкуму часі: вважайте це «літературним прийомом». Щодо «Immigration Lawyer». Погодьтеся: в Україні таких немає. Тобто найняти такого можна було тільки в країні подій.

Дуже сподобалася фраза: "Что-то явно упущено. Причем упущенно что-то ключевое."
Я ж не один раз писав, що rjkz дуже розумна людина. Саме це "тонке" місце він і вловив. Зауважу, що Грін карту НЕ вигравали. Та взагалі не приймали участь в тій забаві.
Діяли чітко і досить швидко.

Ще одна фраза дуже сподобалася: "...он мог податься на гражданство и еще, самое быстрое..."
Ха, тут теж є причина вагома. І це НЕ кримінал і НЕ хвороба. І це теж я НЕ маю право розказувати: приватна інформація.
Ну а так: чудово!
P.P.S. Подивився, хто перший поставив rjkz "плюс": nekefer . Мудро. Я теж поставив.


ПУ.Тут ничего криминального нет. По крайней мере с точки зрения американского законодательства, если только сам кейс не выдуман. Американское правосудие абсолютно нормально смотрит на факт маленького лукавства, когда пересекается паспортный контроль по турвизе с целью просить ПУ.
Гораздо хуже, когда ложь в причинах просьбы ПУ.
Сотни тысяч людей каждый год пытаются таким образом стать резидентами США.
Это действительно САМЫЙ быстрый способ попасть на территорию США и получить статус, позволяющий жить и работать в США.
Я уже писал, что в таком-же статусе мой предшественник купил машину, открыл ЛЛС, взял мортгидж и купил дом. И он все еще, скорей всего (не имел с ним контактов около 3-х лет), так как переехал в другой штат и соответственно должен был перевести свой кейс и стал в конец очереди. В США с августа 2017 года.
В очередной раз напоминаю, что я не даю советов и не рекомендую руководствоваться моими постами как руководством к действию.
В противном случае, советую перепроверять каждое слово.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 23:11

Не варто там шукати те, чего там не було.
Все простіше. Ніхто нікого не обманював.
ПУ ніхто не просив і не збирався.
Підстави були іншими.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 23:41

Зараз 23:40 і я розмовляю з San Jose (CA) з нашими українцями.
Це не із серії, про яку вище писав пан flyman.
Тобто орієнтація на жебрацьке існування.

Сказали шикарну фразу, яку я попросив повторити двічі (раніше не чув):
«Не стидно померти з нулем доларів в кишені».

Блін, прямо філософська фраза. Треба її обдумати.
Ті ж люди сказали: варто жити по-простому: ми поклали 50 000$ під 5% річних. Вже почало капати. Дрібничка, а приємно…
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 23:51

18:13
Энтони Блинкен: США не поддерживают украинские удары по территории России
«Это наша точка зрения и политика с первого дня в отношении Украины — сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине защитить себя от этой российской агрессии. В то же время мы не поддерживаем украинские удары вне ее территории и не способствуем им», — подчеркнул, уже далеко не в первый раз, американский госсекретарь.

11:44
Атаки украинских беспилотников по российским НПЗ стали возможны благодаря использованию дронов с большей дальностью действия и более продвинутыми возможностями, некоторые из которых начали интегрировать базовую форму искусственного интеллекта, сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к украинской программе дронов.
...........
Эксперты полагают, что эти атаки могут оказать большее влияние на российскую экономику, чем нынешние санкции, говорится в публикации CNN.
.......
Американских чиновников беспокоит последствия на мировую экономику от этих ударов, однако «тупиковая ситуация в Вашингтоне по поводу финансирования Украины и возможность перемен в Белом доме в следующем году могут дать Киеву некоторую свободу действий», говорится в публикации.

https://www.bbc.com/russian/live/news-68517128
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 23:56

  ЛАД написав:
18:13
Энтони Блинкен: США не поддерживают украинские удары по территории России
«Это наша точка зрения и политика с первого дня в отношении Украины — сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине защитить себя от этой российской агрессии. В то же время мы не поддерживаем украинские удары вне ее территории и не способствуем им», — подчеркнул, уже далеко не в первый раз, американский госсекретарь.

11:44
Атаки украинских беспилотников по российским НПЗ стали возможны благодаря использованию дронов с большей дальностью действия и более продвинутыми возможностями, некоторые из которых начали интегрировать базовую форму искусственного интеллекта, сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к украинской программе дронов.
...........
Эксперты полагают, что эти атаки могут оказать большее влияние на российскую экономику, чем нынешние санкции, говорится в публикации CNN.
.......
Американских чиновников беспокоит последствия на мировую экономику от этих ударов, однако «тупиковая ситуация в Вашингтоне по поводу финансирования Украины и возможность перемен в Белом доме в следующем году могут дать Киеву некоторую свободу действий», говорится в публикации.

https://www.bbc.com/russian/live/news-68517128

в следующем?

Ви тему не перепутали?
flyman
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