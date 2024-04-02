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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2013201420152016 Додано: Вів 02 кві, 2024 20:38 flyman написав: rjkz написав: 3. Да, есть такое. Рекордс. Мой знакомый на окончание школы пошел с компанией в бар, там дети 18 лет употребляли алкоголь, он не употреблял и сейчас не употребляет. Но кто-то стуканул и полиция сделала облаву. Многие разбежались, а он в полной уверенности, что ему нечего не будет, остался. Но их всех гамбузом посадили в обезьянник и продержали сутки. Потом его прессанули, что если он подпишет признание что пил - выпустят, если нет - просидит до суда, а это уже было утро субботы, то сидеть бы ему минимум до понедельника. Он подписал. Получил рекорд. Потом уже в возрасте 24 лет был совладельцем бизнеса и его работа была продавать услуги компании. Но ...рекорд реально мешал.

Он нанял компанию, которая сделала ему так, чтобы этот рекорд ушел далеко в прошлое (абсолютно законно) и это стоило 4 куе.

Так-же показателем благонадежности базируется на кредитскор, который учитывает множество факторов.. 3. Да, есть такое. Рекордс. Мой знакомый на окончание школы пошел с компанией в бар, там дети 18 лет употребляли алкоголь, он не употреблял и сейчас не употребляет. Но кто-то стуканул и полиция сделала облаву. Многие разбежались, а он в полной уверенности, что ему нечего не будет, остался. Но их всех гамбузом посадили в обезьянник и продержали сутки.Потом уже в возрасте 24 лет был совладельцем бизнеса и его работа была продавать услуги компании. Но ...рекорд реально мешал.Он нанял компанию, которая сделала ему так, чтобы этот рекорд ушел далеко в прошлое (абсолютно законно) и это стоило 4 куе.Так-же показателем благонадежности базируется на кредитскор, который учитывает множество факторов..

це ж не совкова мєнтура, єто другоє це ж не совкова мєнтура, єто другоє



Конечно, это другое.

Просто подростку нарисовали 2 варианта - или сидит в обезьяннике до понедельника или в пятнцу вечером его выпускают, но надо подписать согласие, за которым кроме рекорда ничего не светит.

Он мог потребовать адвоката, но по малолетству не сообразил.

Виталиан лучше расскажет. Конечно, это другое.Просто подростку нарисовали 2 варианта - или сидит в обезьяннике до понедельника или в пятнцу вечером его выпускают, но надо подписать согласие, за которым кроме рекорда ничего не светит.Он мог потребовать адвоката, но по малолетству не сообразил.Виталиан лучше расскажет. rjkz

Повідомлень: 16422 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8285 раз. Подякували: 5162 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 кві, 2024 20:41 Gastarbaiter написав: akurt написав: Якраз вчора в нього закнічився контракт на оренду квартири - платив 950+50 канадських доларів та прееіхав жити до мами, яка разом з батьком мого співрозмовника та його братом живе в орендованій 3-к квартирі.

Я йому сказав, що тепер він буде економити 1000 CAD а місяць - на купівлю нового авто.

- Ні, не 1000. Я запропонував батькам, що буду платити 400 доларів. Тобто економія буде в 600 доларів. Дійсно збираю на нове авто КІА.

Якраз вчора в нього закнічився контракт на оренду квартири - платив 950+50 канадських доларів та прееіхав жити до мами, яка разом з батьком мого співрозмовника та його братом живе в орендованій 3-к квартирі.Я йому сказав, що тепер він буде економити 1000 CAD а місяць - на купівлю нового авто.- Ні, не 1000. Я запропонував батькам, що буду платити 400 доларів. Тобто економія буде в 600 доларів. Дійсно збираю на нове авто КІА.

Хотів щось написати. Потім пригадав, як донька сказала, що свою першу зарплатню витратить на оренду якогось суперкара бодай на 1 день заради фоточок.... Хотів щось написати. Потім пригадав, як донька сказала, що свою першу зарплатню витратить на оренду якогось суперкара бодай на 1 день заради фоточок....

Це все одно краще, ніж вони згорять в котлі інфляції чи на якомусь депозиті. Так хоч якісь враження лишаться. Це все одно краще, ніж вони згорять в котлі інфляції чи на якомусь депозиті. Так хоч якісь враження лишаться. BIGor

Повідомлень: 8789 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1316 раз. Подякували: 1720 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 кві, 2024 20:46 BIGor написав: vitaliiangel написав: угадайте город по фото (мост пешеходный)

угадайте город по фото (мост пешеходный)

Та що там вгадувати, Варшава. Люди кажуть що міст тей великий облом. Та що там вгадувати, Варшава. Люди кажуть що міст тей великий облом.

В чому облом? Мы там прогулялись в субботу, людей нескончаемый поток. Шикарные виды на центр Варшавы и набережную. Еще одна локация в туристическую копилку города. В чому облом? Мы там прогулялись в субботу, людей нескончаемый поток. Шикарные виды на центр Варшавы и набережную. Еще одна локация в туристическую копилку города. Альтернативщик Повідомлень: 162 З нами з: 20.01.16 Подякував: 7 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 кві, 2024 21:05 akurt написав: Мені подобається, що Ви так ретельно перечитали моє повідомлення та так ретельно аналізуєте.

Це дуже добре.

Признаюсь: я вагався, чи оприлюдните це, чи ні - бо справа приватна.

Не шукайте там точну інструкцію - вважайте що описана ідея. Ідея та її реалізація описані вірно.

Я просто не маю права все розказувати з подробицями.



P.S. За пунктами 1 та 2: ви вірно звернули увагу на певну нестиковкуму часі: вважайте це «літературним прийомом». Щодо «Immigration Lawyer». Погодьтеся: в Україні таких немає. Тобто найняти такого можна було тільки в країні подій.



Дуже сподобалася фраза: "Что-то явно упущено. Причем упущенно что-то ключевое."

Я ж не один раз писав, що rjkz дуже розумна людина. Саме це "тонке" місце він і вловив. Зауважу, що Грін карту НЕ вигравали. Та взагалі не приймали участь в тій забаві.

Діяли чітко і досить швидко.



Ще одна фраза дуже сподобалася: "...он мог податься на гражданство и еще, самое быстрое..."

Ха, тут теж є причина вагома. І це НЕ кримінал і НЕ хвороба. І це теж я НЕ маю право розказувати: приватна інформація.

Ну а так: чудово!

P.P.S. Подивився, хто перший поставив rjkz "плюс": nekefer . Мудро. Я теж поставив. Мені подобається, що Ви так ретельно перечитали моє повідомлення та так ретельно аналізуєте.Це дуже добре.Признаюсь: я вагався, чи оприлюдните це, чи ні - боНе шукайте там точну інструкцію - вважайте що описана ідея.Я просто не маю права все розказувати з подробицями.За пунктами 1 та 2: ви вірно звернули увагу на певну нестиковкуму часі: вважайте це «літературним прийомом». Щодо «Immigration Lawyer». Погодьтеся: в Україні таких немає. Тобто найняти такого можна було тільки в країні подій.Дуже сподобалася фраза: "Что-то явно упущено. Причем упущенно что-то ключевое."Я ж не один раз писав, щодуже розумна людина. Саме це "тонке" місце він і вловив. Зауважу, що Грін карту НЕ вигравали. Та взагалі не приймали участь в тій забаві.Діяли чітко і досить швидко.Ще одна фраза дуже сподобалася: "...он мог податься на гражданство и еще, самое быстрое..."Ха, тут теж є причина вагома. І це НЕ кримінал і НЕ хвороба. І це теж я НЕ маю право розказувати: приватна інформація.Ну а так: чудово!Подивився, хто перший поставив"плюс":. Мудро. Я теж поставив.



ПУ.Тут ничего криминального нет. По крайней мере с точки зрения американского законодательства, если только сам кейс не выдуман. Американское правосудие абсолютно нормально смотрит на факт маленького лукавства, когда пересекается паспортный контроль по турвизе с целью просить ПУ.

Гораздо хуже, когда ложь в причинах просьбы ПУ.

Сотни тысяч людей каждый год пытаются таким образом стать резидентами США.

Это действительно САМЫЙ быстрый способ попасть на территорию США и получить статус, позволяющий жить и работать в США.

Я уже писал, что в таком-же статусе мой предшественник купил машину, открыл ЛЛС, взял мортгидж и купил дом. И он все еще, скорей всего (не имел с ним контактов около 3-х лет), так как переехал в другой штат и соответственно должен был перевести свой кейс и стал в конец очереди. В США с августа 2017 года.

В очередной раз напоминаю, что я не даю советов и не рекомендую руководствоваться моими постами как руководством к действию.

В противном случае, советую перепроверять каждое слово. ПУ.Тут ничего криминального нет. По крайней мере с точки зрения американского законодательства, если только сам кейс не выдуман. Американское правосудие абсолютно нормально смотрит на факт маленького лукавства, когда пересекается паспортный контроль по турвизе с целью просить ПУ.Гораздо хуже, когда ложь в причинах просьбы ПУ.Сотни тысяч людей каждый год пытаются таким образом стать резидентами США.Это действительно САМЫЙ быстрый способ попасть на территорию США и получить статус, позволяющий жить и работать в США.Я уже писал, что в таком-же статусе мой предшественник купил машину, открыл ЛЛС, взял мортгидж и купил дом. И он все еще, скорей всего (не имел с ним контактов около 3-х лет), так как переехал в другой штат и соответственно должен был перевести свой кейс и стал в конец очереди. В США с августа 2017 года.В очередной раз напоминаю, что я не даю советов и не рекомендую руководствоваться моими постами как руководством к действию.В противном случае, советую перепроверять каждое слово. rjkz

Повідомлень: 16422 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8285 раз. Подякували: 5162 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 кві, 2024 23:11 Не варто там шукати те, чего там не було.

Все простіше. Ніхто нікого не обманював.

ПУ ніхто не просив і не збирався.

Підстави були іншими. akurt

Повідомлень: 9500 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3539 раз. Подякували: 1239 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 кві, 2024 23:41 Зараз 23:40 і я розмовляю з San Jose (CA) з нашими українцями.

Це не із серії, про яку вище писав пан flyman.

Тобто орієнтація на жебрацьке існування.



Сказали шикарну фразу, яку я попросив повторити двічі (раніше не чув):

«Не стидно померти з нулем доларів в кишені».



Блін, прямо філософська фраза. Треба її обдумати.

Ті ж люди сказали: варто жити по-простому: ми поклали 50 000$ під 5% річних. Вже почало капати. Дрібничка, а приємно… akurt

Повідомлень: 9500 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3539 раз. Подякували: 1239 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 кві, 2024 23:51 18:13

Энтони Блинкен: США не поддерживают украинские удары по территории России

«Это наша точка зрения и политика с первого дня в отношении Украины — сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине защитить себя от этой российской агрессии. В то же время мы не поддерживаем украинские удары вне ее территории и не способствуем им», — подчеркнул, уже далеко не в первый раз, американский госсекретарь.

11:44

Атаки украинских беспилотников по российским НПЗ стали возможны благодаря использованию дронов с большей дальностью действия и более продвинутыми возможностями, некоторые из которых начали интегрировать базовую форму искусственного интеллекта, сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к украинской программе дронов.

...........

Эксперты полагают, что эти атаки могут оказать большее влияние на российскую экономику, чем нынешние санкции, говорится в публикации CNN.

.......

Американских чиновников беспокоит последствия на мировую экономику от этих ударов, однако «тупиковая ситуация в Вашингтоне по поводу финансирования Украины и возможность перемен в Белом доме в следующем году могут дать Киеву некоторую свободу действий», говорится в публикации.

https://www.bbc.com/russian/live/news-68517128 ЛАД 2 Повідомлень: 28636 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5283 раз. Подякували: 4859 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 кві, 2024 23:56 ЛАД написав: 18:13

Энтони Блинкен: США не поддерживают украинские удары по территории России

«Это наша точка зрения и политика с первого дня в отношении Украины — сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине защитить себя от этой российской агрессии. В то же время мы не поддерживаем украинские удары вне ее территории и не способствуем им», — подчеркнул, уже далеко не в первый раз, американский госсекретарь.

11:44

Атаки украинских беспилотников по российским НПЗ стали возможны благодаря использованию дронов с большей дальностью действия и более продвинутыми возможностями, некоторые из которых начали интегрировать базовую форму искусственного интеллекта, сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к украинской программе дронов.

...........

Эксперты полагают, что эти атаки могут оказать большее влияние на российскую экономику, чем нынешние санкции, говорится в публикации CNN.

.......

Американских чиновников беспокоит последствия на мировую экономику от этих ударов, однако «тупиковая ситуация в Вашингтоне по поводу финансирования Украины и возможность перемен в Белом доме в следующем году могут дать Киеву некоторую свободу действий», говорится в публикации.

https://www.bbc.com/russian/live/news-68517128

в следующем?



Ви тему не перепутали? в следующем?Ви тему не перепутали? flyman

Повідомлень: 34559 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2764 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2013201420152016 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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