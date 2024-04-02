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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2014201520162017
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 00:39

  ЛАД написав:
18:13
Энтони Блинкен: США не поддерживают украинские удары по территории России
«Это наша точка зрения и политика с первого дня в отношении Украины — сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине защитить себя от этой российской агрессии. В то же время мы не поддерживаем украинские удары вне ее территории и не способствуем им», — подчеркнул, уже далеко не в первый раз, американский госсекретарь.

11:44
Атаки украинских беспилотников по российским НПЗ стали возможны благодаря использованию дронов с большей дальностью действия и более продвинутыми возможностями, некоторые из которых начали интегрировать базовую форму искусственного интеллекта, сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к украинской программе дронов.
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Эксперты полагают, что эти атаки могут оказать большее влияние на российскую экономику, чем нынешние санкции, говорится в публикации CNN.
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Американских чиновников беспокоит последствия на мировую экономику от этих ударов, однако «тупиковая ситуация в Вашингтоне по поводу финансирования Украины и возможность перемен в Белом доме в следующем году могут дать Киеву некоторую свободу действий», говорится в публикации.

https://www.bbc.com/russian/live/news-68517128


В среде иммигрантов из Украины не очень большой давности сейчас уныние от того, что видится соревнование - кто изящнее сольет Украину, Байден (тыкая пальцем в респов или респы, рассказывая, что Байден только делает вид, что хочет помочь).
Среди трех остававшихся кандидатов в президенты только Хейли демонстрировала действительно озабоченность судьбой Украины, а не внутри и межпартийными интригами. Но у нее сейчас шанс чисто символический.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 00:52

Ну прямо цирк: уже и фиктивный брак.
Не было никакого фиктивного брака; приехал женатый человек с женой и детьми, рожденными в браке.
akurt
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  #<1 ... 2014201520162017
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