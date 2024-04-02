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18:13 Энтони Блинкен: США не поддерживают украинские удары по территории России «Это наша точка зрения и политика с первого дня в отношении Украины — сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине защитить себя от этой российской агрессии. В то же время мы не поддерживаем украинские удары вне ее территории и не способствуем им», — подчеркнул, уже далеко не в первый раз, американский госсекретарь.
11:44 Атаки украинских беспилотников по российским НПЗ стали возможны благодаря использованию дронов с большей дальностью действия и более продвинутыми возможностями, некоторые из которых начали интегрировать базовую форму искусственного интеллекта, сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к украинской программе дронов. ........... Эксперты полагают, что эти атаки могут оказать большее влияние на российскую экономику, чем нынешние санкции, говорится в публикации CNN. ....... Американских чиновников беспокоит последствия на мировую экономику от этих ударов, однако «тупиковая ситуация в Вашингтоне по поводу финансирования Украины и возможность перемен в Белом доме в следующем году могут дать Киеву некоторую свободу действий», говорится в публикации.
В среде иммигрантов из Украины не очень большой давности сейчас уныние от того, что видится соревнование - кто изящнее сольет Украину, Байден (тыкая пальцем в респов или респы, рассказывая, что Байден только делает вид, что хочет помочь). Среди трех остававшихся кандидатов в президенты только Хейли демонстрировала действительно озабоченность судьбой Украины, а не внутри и межпартийными интригами. Но у нее сейчас шанс чисто символический.