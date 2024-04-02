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#<1 ... 2014201520162017 Додано: Сер 03 кві, 2024 00:39 ЛАД написав: 18:13

Энтони Блинкен: США не поддерживают украинские удары по территории России

«Это наша точка зрения и политика с первого дня в отношении Украины — сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине защитить себя от этой российской агрессии. В то же время мы не поддерживаем украинские удары вне ее территории и не способствуем им», — подчеркнул, уже далеко не в первый раз, американский госсекретарь.

11:44

Атаки украинских беспилотников по российским НПЗ стали возможны благодаря использованию дронов с большей дальностью действия и более продвинутыми возможностями, некоторые из которых начали интегрировать базовую форму искусственного интеллекта, сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к украинской программе дронов.

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Эксперты полагают, что эти атаки могут оказать большее влияние на российскую экономику, чем нынешние санкции, говорится в публикации CNN.

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Американских чиновников беспокоит последствия на мировую экономику от этих ударов, однако «тупиковая ситуация в Вашингтоне по поводу финансирования Украины и возможность перемен в Белом доме в следующем году могут дать Киеву некоторую свободу действий», говорится в публикации.

https://www.bbc.com/russian/live/news-68517128



В среде иммигрантов из Украины не очень большой давности сейчас уныние от того, что видится соревнование - кто изящнее сольет Украину, Байден (тыкая пальцем в респов или респы, рассказывая, что Байден только делает вид, что хочет помочь).

Среди трех остававшихся кандидатов в президенты только Хейли демонстрировала действительно озабоченность судьбой Украины, а не внутри и межпартийными интригами. Но у нее сейчас шанс чисто символический. В среде иммигрантов из Украины не очень большой давности сейчас уныние от того, что видится соревнование - кто изящнее сольет Украину, Байден (тыкая пальцем в респов или респы, рассказывая, что Байден только делает вид, что хочет помочь).Среди трех остававшихся кандидатов в президенты только Хейли демонстрировала действительно озабоченность судьбой Украины, а не внутри и межпартийными интригами. Но у нее сейчас шанс чисто символический. rjkz

Повідомлень: 16430 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8287 раз. Подякували: 5162 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 кві, 2024 00:52 Мысль о фиктивном браке интересная, но трудно реализуемая:

- если развестись с матерью своих детей - вернуться в США и заключить брак с пышнотелой афро-американкой, то в самом деле всего через три года можно получить Green card.

- Если сделать это во время визита афро-американки согласно купленной для нее путевки на Мальдивы и подать документы на воссоединение семьи по браку, то срок ожидания рассмотрения дела на сегодня не менее 60 месяцев. Востаннє редагувалось akurt в Сер 03 кві, 2024 06:04, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9503 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3539 раз. Подякували: 1239 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 кві, 2024 06:03 akurt написав: Ну прямо цирк: уже и фиктивный брак.

Не было никакого фиктивного брака; приехал женатый человек с женой и детьми, рожденными в браке. Ну прямо цирк: уже и фиктивный брак.Не было никакого фиктивного брака; приехал женатый человек с женой и детьми, рожденными в браке.



Господи, да на здоровье.

Я-ж сказал - мысли вслух, размышлял для чего кроме ПУ мог понадобиться миграционный адвокат.

Я изучил такое множество сценариев в свое время... Господи, да на здоровье.Я-ж сказал - мысли вслух, размышлял для чего кроме ПУ мог понадобиться миграционный адвокат.Я изучил такое множество сценариев в свое время... rjkz

Повідомлень: 16430 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8287 раз. Подякували: 5162 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 кві, 2024 06:04 Ну вот видите, бывают варианты без криминала и обмана в виде фиктивного брака. akurt

Повідомлень: 9503 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3539 раз. Подякували: 1239 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2014201520162017 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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