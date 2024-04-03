Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
18:13 Энтони Блинкен: США не поддерживают украинские удары по территории России «Это наша точка зрения и политика с первого дня в отношении Украины — сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине защитить себя от этой российской агрессии. В то же время мы не поддерживаем украинские удары вне ее территории и не способствуем им», — подчеркнул, уже далеко не в первый раз, американский госсекретарь.
11:44 Атаки украинских беспилотников по российским НПЗ стали возможны благодаря использованию дронов с большей дальностью действия и более продвинутыми возможностями, некоторые из которых начали интегрировать базовую форму искусственного интеллекта, сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к украинской программе дронов. ........... Эксперты полагают, что эти атаки могут оказать большее влияние на российскую экономику, чем нынешние санкции, говорится в публикации CNN. ....... Американских чиновников беспокоит последствия на мировую экономику от этих ударов, однако «тупиковая ситуация в Вашингтоне по поводу финансирования Украины и возможность перемен в Белом доме в следующем году могут дать Киеву некоторую свободу действий», говорится в публикации.
В среде иммигрантов из Украины не очень большой давности сейчас уныние от того, что видится соревнование - кто изящнее сольет Украину, Байден (тыкая пальцем в респов или респы, рассказывая, что Байден только делает вид, что хочет помочь). Среди трех остававшихся кандидатов в президенты только Хейли демонстрировала действительно озабоченность судьбой Украины, а не внутри и межпартийными интригами. Но у нее сейчас шанс чисто символический.
Мысль о фиктивном браке интересная, но трудно реализуемая: - если развестись с матерью своих детей - вернуться в США и заключить брак с пышнотелой афро-американкой, то в самом деле всего через три года можно получить Green card. - Если сделать это во время визита афро-американки согласно купленной для нее путевки на Мальдивы и подать документы на воссоединение семьи по браку, то срок ожидания рассмотрения дела на сегодня не менее 60 месяцев.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 03 кві, 2024 06:04, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:В среде иммигрантов из Украины не очень большой давности сейчас уныние от того, что видится соревнование - кто изящнее сольет Украину, Байден (тыкая пальцем в респов или респы, рассказывая, что Байден только делает вид, что хочет помочь). Среди трех остававшихся кандидатов в президенты только Хейли демонстрировала действительно озабоченность судьбой Украины, а не внутри и межпартийными интригами. Но у нее сейчас шанс чисто символический.
Справа зараз не йде в зливі України. При тому співвідношенні втрат яке зараз є орки не мають жодних шансів, і ситуація погіршиться для орків із досягненням бойової готовності європейських F-16, а там ще Франція може підкинути Міражів, а Швеція - Відженів. Німеччина - нарешті ракет Таурус. Ситація в тому - якщо США і далі буде тягнути резину, то Україна буде вільна від всіх обмежень, щодо ударів по нафтовій інфрастуктурі орків. А військові можливості України вже зараз дозволяють зупити весь експорт вуглеводнів з Чорного Моря, зупинити Дружбу, в т.ч. пошкодити відгалудження в Усть-Лугу. Крім того є можливість ударів по портам Балтійського моря. Ну і лише Данія під приводом відсутності страхування може зупинити 100% російського експорту нафти з Балтійського моря. Так що поточна політика США із затягуванням допомоги плюс майже нульові реальні зусилля по зеленому переходу можуть привести США в позицію, коли новообраний президент змкшений буде їхати в Київ (до воєнного коменданта) за талонами на бензин.
Denik Звісно ми такі герої, поки йдуть гроші. Як тільки перестануть нам платити (якщо не США напряму, то через Японію, Корею), то героїзм закінчиться. США на своїй нафті протягнуть значно довше ніж ми на своїх грошах.
Дюрі-бачі написав:Denik Звісно ми такі герої, поки йдуть гроші. Як тільки перестануть нам платити (якщо не США напряму, то через Японію, Корею), то героїзм закінчиться. США на своїй нафті протягнуть значно довше ніж ми на своїх грошах.
На моменті є досить значна допомога ЄС + Великобританії. Також щось прилітає від Канади та Японії. Орки зараз в бюджеті мають до 100 млрд доларів витрат на сектор безпеки. Так само в них нафтогазові доходи бюджету - це десь 100 млрд доларів. В оків 4 млн. силовиків в погонах з поліцією, МНС, розгвардією та фсб. З них мільйону треба платити по 2,5 тис. доларів - за участь у війні. Ще 3 мільйони мають з/п десь 1 тис. доларів. Тобто місячні витрати в рф на зарплату силовиків - 5,5 млрд доларів або річні - 66 мільярдів доларів. Тобто зарізати окрам третину нафтових доходів - і воювати вони зможуть лише на запасах озброєння (АК-74 і танки часів Сталіна), - це буде корінний злам у війні. Я чітко можу сказати, що орків лише з АК-74 ми можемо тримати нескінченно довго. А от чи витримає економіка США 3-4 роки поламаного ринку нафти - це питання. Покривають самі себе нафтою США лише на 88% відсотків https://www.eia.gov/international/overview/country/USA
Дюрі-бачі написав:Denik Звісно ми такі герої, поки йдуть гроші. Як тільки перестануть нам платити (якщо не США напряму, то через Японію, Корею), то героїзм закінчиться. США на своїй нафті протягнуть значно довше ніж ми на своїх грошах.
На моменті є досить значна допомога ЄС + Великобританії. Також щось прилітає від Канади та Японії. Орки зараз в бюджеті мають до 100 млрд доларів витрат на сектор безпеки. Так само в них нафтогазові доходи бюджету - це десь 100 млрд доларів. В оків 4 млн. силовиків в погонах з поліцією, МНС, розгвардією та фсб. З них мільйону треба платити по 2,5 тис. доларів - за участь у війні. Ще 3 мільйони мають з/п десь 1 тис. доларів. Тобто місячні витрати в рф на зарплату силовиків - 5,5 млрд доларів або річні - 66 мільярдів доларів. Тобто зарізати окрам третину нафтових доходів - і воювати вони зможуть лише на запасах озброєння (АК-74 і танки часів Сталіна), - це буде корінний злам у війні. Я чітко можу сказати, що орків лише з АК-74 ми можемо тримати нескінченно довго. А от чи витримає економіка США 3-4 роки поламаного ринку нафти - це питання. Покривають самі себе нафтою США лише на 88% відсотків https://www.eia.gov/international/overview/country/USA
Готуюсь до візиту - рівно через тиждень - в США - заплановано відвідати три різних штата (зустрічі з українською діаспорою). Із спілкування з паном Богданом - переїхав в штат SC давно: - Інфляція приблизно 70% за двадцять років.
Denik написав:Україна буде вільна від всіх обмежень, щодо ударів по нафтовій інфрастуктурі орків. А військові можливості України вже зараз дозволяють зупити весь експорт вуглеводнів з Чорного Моря, зупинити Дружбу, в т.ч. пошкодити відгалудження в Усть-Лугу. Крім того є можливість ударів по портам Балтійського моря. Ну і лише Данія під приводом відсутності страхування може зупинити 100% російського експорту нафти з Балтійського моря.
Нашому зеленому теляті - аби з,їсти московитського вовка?