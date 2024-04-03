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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 кві, 2024 14:21
akurt написав:
Еміграція, заробітчанство
New’s from USA
Готуюсь до візиту - рівно через тиждень - в США - заплановано відвідати три різних штата (зустрічі з українською діаспорою).
Із спілкування з паном Богданом - переїхав в штат SC давно:
- Інфляція приблизно 70% за двадцять років.
Це на тему «кредитного рабства».
в лірах інфляція 70% менше чим за рік, це до теми Туреччини
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Додано: Сер 03 кві, 2024 14:41
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Додано: Сер 03 кві, 2024 14:56
Відкривається нова корупційна тема. Зараз Франт заживе.
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