|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 кві, 2024 06:04
Ну вот видите, бывают варианты без криминала и обмана в виде фиктивного брака.
Додано: Сер 03 кві, 2024 13:13
Еміграція, заробітчанство
New’s from USA
Із спілкування з паном Богданом - переїхав в штат SC давно:
- Інфляція приблизно 70% за двадцять років.
Це на тему «кредитного рабства».
Востаннє редагувалось akurt в Сер 03 кві, 2024 17:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 03 кві, 2024 14:21
в лірах інфляція 70% менше чим за рік, це до теми Туреччини
Додано: Сер 03 кві, 2024 14:41
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Які документи потрібні студентам для виїзду з України — роз’яснення ДПСУ
Додано: Сер 03 кві, 2024 14:56
Відкривається нова корупційна тема. Зараз Франт заживе.
Додано: Сер 03 кві, 2024 19:08
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|