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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2014201520162017
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 06:04

Ну вот видите, бывают варианты без криминала и обмана в виде фиктивного брака.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 13:13

Еміграція, заробітчанство

New’s from USA

Із спілкування з паном Богданом - переїхав в штат SC давно:
- Інфляція приблизно 70% за двадцять років.

Це на тему «кредитного рабства».
Востаннє редагувалось akurt в Сер 03 кві, 2024 17:32, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 14:21

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

New’s from USA

Готуюсь до візиту - рівно через тиждень - в США - заплановано відвідати три різних штата (зустрічі з українською діаспорою).
Із спілкування з паном Богданом - переїхав в штат SC давно:
- Інфляція приблизно 70% за двадцять років.

Це на тему «кредитного рабства».

в лірах інфляція 70% менше чим за рік, це до теми Туреччини
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 14:41

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Які документи потрібні студентам для виїзду з України — роз’яснення ДПСУ
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 14:56

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Які документи потрібні студентам для виїзду з України — роз’яснення ДПСУ

Відкривається нова корупційна тема. Зараз Франт заживе.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 19:08

  akurt написав:Ну вот видите, бывают варианты без криминала и обмана в виде фиктивного брака.


Нет, фиктивный брак - это мошенничество. То есть, и обман и криминал.
rjkz
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  #<1 ... 2014201520162017
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