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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 кві, 2024 06:04
Ну вот видите, бывают варианты без криминала и обмана в виде фиктивного брака.
Додано: Сер 03 кві, 2024 13:13
Еміграція, заробітчанство
New’s from USA
Із спілкування з паном Богданом - переїхав в штат SC давно:
- Інфляція приблизно 70% за двадцять років.
Це на тему «кредитного рабства».
Востаннє редагувалось akurt в Сер 03 кві, 2024 17:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 03 кві, 2024 14:21
в лірах інфляція 70% менше чим за рік, це до теми Туреччини
Додано: Сер 03 кві, 2024 14:41
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Які документи потрібні студентам для виїзду з України — роз’яснення ДПСУ
Додано: Сер 03 кві, 2024 14:56
Відкривається нова корупційна тема. Зараз Франт заживе.
Додано: Сер 03 кві, 2024 19:08
Додано: Сер 03 кві, 2024 20:53
Додано: Сер 03 кві, 2024 21:15
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Гадаю всі майже рік тому читали мій репортаж "з перших рук", як наші люди - якраз на святе для американців свято 4 липня - перейшли кордон Мексика-США через міст в місті Heroica Matamoros (Тамаулипас, Мексика).
Їх впустили в США із словами: "Ми розуміємо Ваші проблеми, проходьте, рівно через 2 роки вашу подальшу долю визначить суд: залишатися вам в США далі чи треба залишити її територію. Розпишіться ось тут про те, що вам відомою є дата розгляду справи 4 липня 2025 року...Welcome to the USA!"
Тут як раз і вступає у справу Immigration Lowyer, який може подати ПЕТИЦІЮ прокурору штату з ПРОПОЗИЦІЄЮ закрити справу достроково та не заважати людям жити. Серед аргументів Immigration Lowyer було і таке: "Не варто даремно витрачати гроші штату на подальший розгляд цієї справи..."
02 квітня 2024 року прокурор штату отримав таку Петицію, розглянув аргументи Immigration Lowyer'a та погодився з ними.
На цій підставі Високий суд штату закрив справу та одночасно відкрив шлях до отримання українцями Green Card.
Well, ta-ta, then... Bingo-Bango!
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