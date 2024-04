Додано: Сер 03 кві, 2024 21:15

Еміграція, заробітчанство



News from USA



Гадаю всі майже рік тому читали мій репортаж "з перших рук", як наші люди - якраз на святе для американців свято 4 липня - перейшли кордон Мексика-США через міст в місті Heroica Matamoros (Тамаулипас, Мексика).

Їх впустили в США із словами: "Ми розуміємо Ваші проблеми, проходьте, рівно через 2 роки вашу подальшу долю визначить суд: залишатися вам в США далі чи треба залишити її територію. Розпишіться ось тут про те, що вам відомою є дата розгляду справи 4 липня 2025 року...Welcome to the USA!"



Тут як раз і вступає у справу Immigration Lowyer, який може подати ПЕТИЦІЮ прокурору штату з ПРОПОЗИЦІЄЮ закрити справу достроково та не заважати людям жити . Серед аргументів Immigration Lowyer було і таке: "Не варто даремно витрачати гроші штату на подальший розгляд цієї справи..."



02 квітня 2024 року прокурор штату отримав таку Петицію, розглянув аргументи Immigration Lowyer'a та погодився з ними.

На цій підставі Високий суд штату закрив справу та одночасно відкрив шлях до отримання українцями Green Card.

Well, ta-ta, then... Bingo-Bango!