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Готуюсь до візиту - рівно через тиждень - в США - заплановано відвідати три різних штата (зустрічі з українською діаспорою). Із спілкування з паном Богданом - переїхав в штат SC давно: - Інфляція приблизно 70% за двадцять років.
Це на тему «кредитного рабства».
в лірах інфляція 70% менше чим за рік, це до теми Туреччини
Главная оппозиционная Республиканская народная партия (РНП) получила по всей стране 37,8% голосов, а ПСР — 35,5%, сообщает агентство Anadolu.
Многие эксперты назвали эти выборы «крупнейшим поражением Эрдогана в истории».
РНП не только смогла победить ПСР по результатам общенационального голосования впервые за 21 год пребывания Эрдогана у власти. Она еще и получила наибольшее число голосов за много десятилетий. Каким же образом это стало возможным? ................... Правительство Турции при президенте Эрдогане часто обвиняют в неспособности понять, насколько тяжело сейчас приходится обычным людям. ...... Во время предвыборной кампании оппозиция много говорила о проблеме растущей стоимости жизни.
Популярный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который сражался на выборах против кандидата от ПСР, активно использовал лозунг «Наша страна не заслуживает бедности». В результате он одержал убедительную победу и был избран еще на пять лет.
Т.е. речь шла не только об асфальтировании дорог и уборке улиц. Хотя выборы и местные.