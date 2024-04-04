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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2014201520162017
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 06:04

Ну вот видите, бывают варианты без криминала и обмана в виде фиктивного брака.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 13:13

Еміграція, заробітчанство

New’s from USA

Із спілкування з паном Богданом - переїхав в штат SC давно:
- Інфляція приблизно 70% за двадцять років.

Це на тему «кредитного рабства».
Востаннє редагувалось akurt в Сер 03 кві, 2024 17:32, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 14:21

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

New’s from USA

Готуюсь до візиту - рівно через тиждень - в США - заплановано відвідати три різних штата (зустрічі з українською діаспорою).
Із спілкування з паном Богданом - переїхав в штат SC давно:
- Інфляція приблизно 70% за двадцять років.

Це на тему «кредитного рабства».

в лірах інфляція 70% менше чим за рік, це до теми Туреччини
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 14:41

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Які документи потрібні студентам для виїзду з України — роз’яснення ДПСУ
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 14:56

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Які документи потрібні студентам для виїзду з України — роз’яснення ДПСУ

Відкривається нова корупційна тема. Зараз Франт заживе.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 19:08

  akurt написав:Ну вот видите, бывают варианты без криминала и обмана в виде фиктивного брака.


Нет, фиктивный брак - это мошенничество. То есть, и обман и криминал.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 20:53

  rjkz написав:
  akurt написав:Ну вот видите, бывают варианты без криминала и обмана в виде фиктивного брака.

Нет, фиктивный брак - это мошенничество. То есть, и обман и криминал.

А кто спорил?
Я так и написал: бывают варианты без криминала и обмана в виде фиктивного брака.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 01:04

  flyman написав:..........
в лірах інфляція 70% менше чим за рік, це до теми Туреччини

К этой же теме статья о выборах в Турции https://www.bbc.com/russian/articles/c4n7dnkeymko.
Главная оппозиционная Республиканская народная партия (РНП) получила по всей стране 37,8% голосов, а ПСР — 35,5%, сообщает агентство Anadolu.

Многие эксперты назвали эти выборы «крупнейшим поражением Эрдогана в истории».

РНП не только смогла победить ПСР по результатам общенационального голосования впервые за 21 год пребывания Эрдогана у власти. Она еще и получила наибольшее число голосов за много десятилетий. Каким же образом это стало возможным?
...................
Правительство Турции при президенте Эрдогане часто обвиняют в неспособности понять, насколько тяжело сейчас приходится обычным людям.
......
Во время предвыборной кампании оппозиция много говорила о проблеме растущей стоимости жизни.

Популярный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который сражался на выборах против кандидата от ПСР, активно использовал лозунг «Наша страна не заслуживает бедности». В результате он одержал убедительную победу и был избран еще на пять лет.

Т.е. речь шла не только об асфальтировании дорог и уборке улиц. Хотя выборы и местные.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 09:00

Re: Еміграція, заробітчанство

на цій гілці інколи спекулюють на темі еміграції та поверненню/не поверненню біженців. але часто не надаючи підробної інформації. а там є багато нюансів

Паспорт Німеччини за три роки. Хто зможе отримати і чи претендуватимуть на громадянство українські біженці
Ті, хто бажають отримати громадянство за прискореною процедурою, повинні знати німецьку мову на рівні С1 і мати «особливі заслуги в інтеграції». Також на отримання паспорта ФРН через три роки можуть претендувати ті, хто одружився з громадянкою чи громадянином Німеччини, для них додаткових умов не передбачено.

Що таке «особливі здобутки в інтеграції»? Законодавці цього поки що не уточнили, але є три типи таких заслуг: в освіті, у професійній чи волонтерській діяльності. Серед прикладів: відмінний середній бал у німецькому дипломі, допомога Червоному Хресту, робота у Службі технічної допомоги Німеччини (THW)

Абсолютна більшість українських громадян, які прибули як біженці після початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну, не зможуть скористатися прискореною процедурою отримання німецького громадянства, хоча до лютого 2025 року багато хто з них вже проведуть у Німеччині три роки.

Річ у тім, що українці здебільшого отримували в країнах Євросоюзу тимчасовий дозвіл на захист від війни. Такий статус не дає змоги претендувати на отримання паспорта країни, в якій отримали цей тимчасовий статус. І новий закон це положення ніяк не змінив.

мова С1 - доволі складний сертифікат для пересічного.

В те, що хочуть залишитися багато - я вірю. а от питання - де залишитися?
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 09:38

Є, пане Шамане, українська приказка:
«Хапай, Петре, поки тепле».
Поки будуть на заході - слава Богу - надавати житло, кормити та поки буде страждати Харків - і не тільки Харків - ніхто не повернеться.
Я так написав, незважаючи на те, що дехто з моїх родичів все ж повернувся з Німеччини в Україну.

Ось 21 травня з Анталії в Хельсінки полетять провідати родину дочки приятелі - хочуть подивитися, як там влаштувалися. Цікаво те, що отримують допомогу мізерну (при ціні буханця хліба в 3€) - 200€ на місяць на людину, але їхати з Фінляндії не збираються.
Та й куди їхати: в рідний Херсон?

Так ось: та пані, якій я позавчора брав квитки на Хельсінки, одночасно питала мене, чи вірним є те, що після 5-ти років проживання в Туреччині можна отримати громадянство?
- Вірно.
- Ну що ж, буду через 2 роки подавати документи на турецьке громадянство - не повертатися ж мені в рідний Херсон…
akurt
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  #<1 ... 2014201520162017
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