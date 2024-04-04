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Готуюсь до візиту - рівно через тиждень - в США - заплановано відвідати три різних штата (зустрічі з українською діаспорою). Із спілкування з паном Богданом - переїхав в штат SC давно: - Інфляція приблизно 70% за двадцять років.
Це на тему «кредитного рабства».
в лірах інфляція 70% менше чим за рік, це до теми Туреччини
Главная оппозиционная Республиканская народная партия (РНП) получила по всей стране 37,8% голосов, а ПСР — 35,5%, сообщает агентство Anadolu.
Многие эксперты назвали эти выборы «крупнейшим поражением Эрдогана в истории».
РНП не только смогла победить ПСР по результатам общенационального голосования впервые за 21 год пребывания Эрдогана у власти. Она еще и получила наибольшее число голосов за много десятилетий. Каким же образом это стало возможным? ................... Правительство Турции при президенте Эрдогане часто обвиняют в неспособности понять, насколько тяжело сейчас приходится обычным людям. ...... Во время предвыборной кампании оппозиция много говорила о проблеме растущей стоимости жизни.
Популярный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который сражался на выборах против кандидата от ПСР, активно использовал лозунг «Наша страна не заслуживает бедности». В результате он одержал убедительную победу и был избран еще на пять лет.
Т.е. речь шла не только об асфальтировании дорог и уборке улиц. Хотя выборы и местные.
Ті, хто бажають отримати громадянство за прискореною процедурою, повинні знати німецьку мову на рівні С1 і мати «особливі заслуги в інтеграції». Також на отримання паспорта ФРН через три роки можуть претендувати ті, хто одружився з громадянкою чи громадянином Німеччини, для них додаткових умов не передбачено.
Що таке «особливі здобутки в інтеграції»? Законодавці цього поки що не уточнили, але є три типи таких заслуг: в освіті, у професійній чи волонтерській діяльності. Серед прикладів: відмінний середній бал у німецькому дипломі, допомога Червоному Хресту, робота у Службі технічної допомоги Німеччини (THW)
Абсолютна більшість українських громадян, які прибули як біженці після початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну, не зможуть скористатися прискореною процедурою отримання німецького громадянства, хоча до лютого 2025 року багато хто з них вже проведуть у Німеччині три роки.
Річ у тім, що українці здебільшого отримували в країнах Євросоюзу тимчасовий дозвіл на захист від війни. Такий статус не дає змоги претендувати на отримання паспорта країни, в якій отримали цей тимчасовий статус. І новий закон це положення ніяк не змінив.
мова С1 - доволі складний сертифікат для пересічного.
В те, що хочуть залишитися багато - я вірю. а от питання - де залишитися?
Є, пане Шамане, українська приказка: «Хапай, Петре, поки тепле». Поки будуть на заході - слава Богу - надавати житло, кормити та поки буде страждати Харків - і не тільки Харків - ніхто не повернеться. Я так написав, незважаючи на те, що дехто з моїх родичів все ж повернувся з Німеччини в Україну.
Ось 21 травня з Анталії в Хельсінки полетять провідати родину дочки приятелі - хочуть подивитися, як там влаштувалися. Цікаво те, що отримують допомогу мізерну (при ціні буханця хліба в 3€) - 200€ на місяць на людину, але їхати з Фінляндії не збираються. Та й куди їхати: в рідний Херсон?
Так ось: та пані, якій я позавчора брав квитки на Хельсінки, одночасно питала мене, чи вірним є те, що після 5-ти років проживання в Туреччині можна отримати громадянство? - Вірно. - Ну що ж, буду через 2 роки подавати документи на турецьке громадянство - не повертатися ж мені в рідний Херсон…