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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2015201620172018
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 15:36

  akurt написав:Є, пане Шамане, українська приказка:
«Хапай, Петре, поки тепле».
Поки будуть на заході - слава Богу - надавати житло, кормити та поки буде страждати Харків - і не тільки Харків - ніхто не повернеться.
Я так написав, незважаючи на те, що дехто з моїх родичів все ж повернувся з Німеччини в Україну.

Ось 21 травня з Анталії в Хельсінки полетять провідати родину дочки приятелі - хочуть подивитися, як там влаштувалися. Цікаво те, що отримують допомогу мізерну (при ціні буханця хліба в 3€) - 200€ на місяць на людину, але їхати з Фінляндії не збираються.
Та й куди їхати: в рідний Херсон?

Так ось: та пані, якій я позавчора брав квитки на Хельсінки, одночасно питала мене, чи вірним є те, що після 5-ти років проживання в Туреччині можна отримати громадянство?
- Вірно.
- Ну що ж, буду через 2 роки подавати документи на турецьке громадянство - не повертатися ж мені в рідний Херсон…

В Німеччині теж можна, але Туреччина, це ж майже як в раю.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 15:54

Еміграція, заробітчанство

New’s from USA

Los Angeles (CA). 5 година ранку. В Києві 15-00.
Дзвінок мені від приятеля, з яким зазвичай катаюся на лижах в Туреччині.
Дзвонить після того, як на ліфті океанського лайнера піднявся на відповідну палубу та зайшов у свою каюту - в нього контракт на розваги для пасажирів лайнера - треба допомогти з документами для його мами, яка залишилася в Туреччині.
В ліфті разом з ним та його жінкою піднімався охоронець судна - теж з українців.
Охоронець подивився на саксофон мого приятеля та на скрипку його жінки та говорить:
- Да, музиканти… саксофон… ду-ду-ду, дінь - дінь-ділінь, треба і мені змінити професію, бо бути охоронцем і важко, і набридло, і оплатять мало…
- Так і нам платять мало: що ті 3000$ в наш важкий час… одна радість: переліт з Анталії в Los Angeles безкоштовний готель безкоштовний трансфер на судно безкоштовний, харчування безкоштовне…
- А скільки треба вчитися на музиканта?
Пауза.
Після паузи жінка мого приятеля:
- Ну років 10. Потім ще років 5 завойовувати до себе довіру… мати портфоліо, записи виступів…
- Та ні, мабуть буду продовжувати працювати Security…

Los Angeles…

P.S. Те, про що ми часто говорили на цій гілці: треба вчитися, поки не пізно. Та отримувати професію, підвищувати свою кваліфікацію, за яку будуть платити гроші в будь-якій країні та при будь-якій ситуації…
akurt
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