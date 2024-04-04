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#<1 ... 2015201620172018 Додано: Чет 04 кві, 2024 15:36 akurt написав: Є, пане Шамане, українська приказка:

«Хапай, Петре, поки тепле».

Поки будуть на заході - слава Богу - надавати житло, кормити та поки буде страждати Харків - і не тільки Харків - ніхто не повернеться.

Я так написав, незважаючи на те, що дехто з моїх родичів все ж повернувся з Німеччини в Україну.



Ось 21 травня з Анталії в Хельсінки полетять провідати родину дочки приятелі - хочуть подивитися, як там влаштувалися. Цікаво те, що отримують допомогу мізерну (при ціні буханця хліба в 3€) - 200€ на місяць на людину, але їхати з Фінляндії не збираються.

Та й куди їхати: в рідний Херсон?



Так ось: та пані, якій я позавчора брав квитки на Хельсінки, одночасно питала мене, чи вірним є те, що після 5-ти років проживання в Туреччині можна отримати громадянство?

- Вірно.

- Ну що ж, буду через 2 роки подавати документи на турецьке громадянство - не повертатися ж мені в рідний Херсон… Є, пане Шамане, українська приказка:«Хапай, Петре, поки тепле».Поки будуть на заході - слава Богу - надавати житло, кормити та поки буде страждати Харків - і не тільки Харків - ніхто не повернеться.Я так написав, незважаючи на те, що дехто з моїх родичів все ж повернувся з Німеччини в Україну.Ось 21 травня з Анталії в Хельсінки полетять провідати родину дочки приятелі - хочуть подивитися, як там влаштувалися. Цікаво те, що отримують допомогу мізерну (при ціні буханця хліба в 3€) - 200€ на місяць на людину, але їхати з Фінляндії не збираються.Та й куди їхати: в рідний Херсон?Так ось: та пані, якій я позавчора брав квитки на Хельсінки, одночасно питала мене, чи вірним є те, що після 5-ти років проживання в Туреччині можна отримати громадянство?- Вірно.- Ну що ж, буду через 2 роки подавати документи на турецьке громадянство - не повертатися ж мені в рідний Херсон…

В Німеччині теж можна, але Туреччина, це ж майже як в раю. В Німеччині теж можна, але Туреччина, це ж майже як в раю. flyman

Повідомлень: 34604 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2765 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 кві, 2024 15:54 Еміграція, заробітчанство



New’s from USA



Los Angeles (CA). 5 година ранку. В Києві 15-00.

Дзвінок мені від приятеля, з яким зазвичай катаюся на лижах в Туреччині.

Дзвонить після того, як на ліфті океанського лайнера піднявся на відповідну палубу та зайшов у свою каюту - в нього контракт на розваги для пасажирів лайнера - треба допомогти з документами для його мами, яка залишилася в Туреччині.

В ліфті разом з ним та його жінкою піднімався охоронець судна - теж з українців.

Охоронець подивився на саксофон мого приятеля та на скрипку його жінки та говорить:

- Да, музиканти… саксофон… ду-ду-ду, дінь - дінь-ділінь, треба і мені змінити професію, бо бути охоронцем і важко, і набридло, і оплатять мало…

- Так і нам платять мало: що ті 3000$ в наш важкий час… одна радість: переліт з Анталії в Los Angeles безкоштовний готель безкоштовний трансфер на судно безкоштовний, харчування безкоштовне…

- А скільки треба вчитися на музиканта?

Пауза.

Після паузи жінка мого приятеля:

- Ну років 10. Потім ще років 5 завойовувати до себе довіру… мати портфоліо, записи виступів…

- Та ні, мабуть буду продовжувати працювати Security…



Los Angeles…



P.S. Те, про що ми часто говорили на цій гілці: треба вчитися, поки не пізно. Та отримувати професію, підвищувати свою кваліфікацію, за яку будуть платити гроші в будь-якій країні та при будь-якій ситуації… akurt

Повідомлень: 9507 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3540 раз. Подякували: 1240 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2015201620172018 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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