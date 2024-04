Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2016201720182019> Додано: Чет 04 кві, 2024 15:36 akurt написав: Є, пане Шамане, українська приказка:

«Хапай, Петре, поки тепле».

Поки будуть на заході - слава Богу - надавати житло, кормити та поки буде страждати Харків - і не тільки Харків - ніхто не повернеться.

Я так написав, незважаючи на те, що дехто з моїх родичів все ж повернувся з Німеччини в Україну.



Ось 21 травня з Анталії в Хельсінки полетять провідати родину дочки приятелі - хочуть подивитися, як там влаштувалися. Цікаво те, що отримують допомогу мізерну (при ціні буханця хліба в 3€) - 200€ на місяць на людину, але їхати з Фінляндії не збираються.

Та й куди їхати: в рідний Херсон?



Так ось: та пані, якій я позавчора брав квитки на Хельсінки, одночасно питала мене, чи вірним є те, що після 5-ти років проживання в Туреччині можна отримати громадянство?

- Вірно.

В Німеччині теж можна, але Туреччина, це ж майже як в раю. В Німеччині теж можна, але Туреччина, це ж майже як в раю. flyman

Додано: Чет 04 кві, 2024 15:54 Еміграція, заробітчанство



New’s from USA



Los Angeles (CA). 5 година ранку. В Києві 15-00.

Дзвінок мені від приятеля, з яким зазвичай катаюся на лижах в Туреччині.

Дзвонить після того, як на ліфті океанського лайнера піднявся на відповідну палубу та зайшов у свою каюту - в нього контракт на розваги для пасажирів лайнера - треба допомогти з документами для його мами, яка залишилася в Туреччині.

В ліфті разом з ним та його жінкою піднімався охоронець судна - теж з українців.

Охоронець подивився на саксофон мого приятеля та на скрипку його жінки та говорить:

- Да, музиканти… саксофон… ду-ду-ду, дінь - дінь-ділінь, треба і мені змінити професію, бо бути охоронцем і важко, і набридло, і оплатять мало…

- Так і нам платять мало: що ті 3000$ в наш важкий час… одна радість: переліт з Анталії в Los Angeles безкоштовний готель безкоштовний трансфер на судно безкоштовний, харчування безкоштовне…

- А скільки треба вчитися на музиканта?

Пауза.

Після паузи жінка мого приятеля:

- Ну років 10. Потім ще років 5 завойовувати до себе довіру… мати портфоліо, записи виступів…

- Та ні, мабуть буду продовжувати працювати Security…



Los Angeles…



P.S. Те, про що ми часто говорили на цій гілці: треба вчитися, поки не пізно. Та отримувати професію, підвищувати свою кваліфікацію, за яку будуть платити гроші в будь-якій країні та при будь-якій ситуації… akurt

Додано: Чет 04 кві, 2024 17:41 Re: Еміграція, заробітчанство



Чехия оставит беженцев и через 5 лет даст свой паспорт, с чем и поздравляю всех выехавших

ну а кто не смог сбежать придется платить репарации мафии зеленского еще 5 лет



Экономически самостоятельные украинские беженцы получат возможность обосноваться в Чехии в долгосрочной перспективе

Сегодня, 3 апреля 2024 года, Министерство внутренних дел представило законопроект под названием «Лекс Украина 7». Одним из главных изменений, которые вносит поправка, является возможность для экономически самостоятельных украинских беженцев получить вид на жительство в форме специальное долгосрочное проживание после выполнения условий. Это разрешение не заменяет временный режим защиты, который будет продолжаться. Сейчас в Чехии находится 338 736 украинских беженцев, это следует из данных после окончания процесса регистрации в связи с продлением временной защиты.



Министерство внутренних дел подготовило поправки к закону «Lex Ukraine», которые готовятся к межведомственному комментированию. Это позволит украинским беженцам, которые не нуждаются в государственной помощи и экономически независимы от нее, выйти из статуса временной защиты и получить статус постоянного проживания согласно Закону о пребывании иностранцев в форме долгосрочного проживания. Новость в первую очередь касается тех украинских беженцев, которые хотят обосноваться в Чехии на длительный срок.



"Режим временной защиты украинских беженцев продолжит действовать. Некоторые из них хотят жить с нами надолго и обрести ясную перспективу. Именно поэтому мы предлагаем экономически активным беженцам из Украины возможность получить долгосрочный вид на жительство, аналогичный тому, который имеют другие иностранцы из третьих стран", - заявил министр внутренних дел Вит Ракушан, добавив, что работодатели смогут более эффективно использовать этот вид на жительство. их потенциала, что положительно скажется на доходах государственного бюджета, пенсионного фонда и системы здравоохранения. Тогда украинские беженцы смогут лучше планировать свое будущее и дальше интегрироваться в чешское общество. При этом статус проживания никоим образом не ограничивает беженцев в возвращении в Украину после окончания войны.



Возможность перехода от временной защиты к долгосрочному проживанию будет распространяться только на тех украинских беженцев, которые соответствуют заранее установленным условиям. Основными из них являются минимальный срок пребывания в Чехии для временной защиты два года, экономическая независимость и целостность. Большинство условий будет проверено непосредственно Министерством внутренних дел с использованием данных, полученных из информационных систем. Таким образом, процедура будет очень простой и будет аналогична процессу электронной регистрации для продления временной защиты.



Додано: Чет 04 кві, 2024 19:30 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Фінансово-податкові підсумки першого ПОВНОГО року перебування в Канаді - повний 2023 рік.

Вихідні дані:

- одинак 22 років. Незакінчена вища освіта в Україні (колгоспно-економічно хФінансовий приватний університет для лохів (платне навчання)).

- трудовий стаж, з 15 років - на автомийці обласного центра. З 18 до 21 років - Cleaning приватних квaртир та будинків. Досягнення: роботящій та не лінивий, сам один за зміну з 8-00 до 20-00 міг вимити вигрести 2-к або 3-к квартиру після будівельників (мається на увазі не після українських).

- з липня 2021 року НЕ проживав в Україні.

- в Канаді з листопада 2022 року. Початок роботи: 3 січня 2023 року - будівельна компанія - оздоблювальні роботи деревом приватних та комерційних будинків. Має стаж роботи "За полярним колом". Ставка плати стандарт: 21,5 CAD за годину. Погоджувався на роботу в понаднормований час та у вихідні.

Дебет:

- зарплатня за рік 48 000 CAD.

- сплапчено податків за рік: 8 000 CAD.

- повернуто державою "Канада" податків після здачі податкової декларації: 1090 CAD.

- Зароблено чистими: 48000-8000+1090=41 090 CAD.



Кредит:

- оренда 2-к квартири 950+50 (комуналка)х12=12 000 CAD.

- облаштування квaртири меблі комплектуючі та інше: 1 000 CAD

- витрати на харчування: від 400 до 600 на імсяць: 500х12=6 000 CAD.

- витрати на цигарки: 0 (нуль);

- витрати на алкоголь: 0 (нуль);

- витрати на одяг та амуніцію для роботи: 60+50+40+100+30=280 CAD (на сьогодні в більшій частині продано бо змінив роботу).

- витрати на одяг та відвідування барів та кафе (уточнюється).

- витрати на квитки на хокейні матчі: 230х12=360 CAD.

- витрати на дівчат (мулатка, чорношкіра, жовтенька, біленька + шампанське + циганський хор) (уточнюється, але не більше, ніж за попереднім пунктом).



Я (цитата): "При твоїх витратах на місяць трохи більше 2000 за ідеєю має залишитися готівкою 48000-8000+1090-24000=17 090 CAD. Не так?"

Автор доходів та витрат (цитата): "Якби сидів удома нікуди не ходив і нічого не купував би то так і було б... Але я не жалкую..." Востаннє редагувалось akurt в Чет 04 кві, 2024 19:43, всього редагувалось 3 разів. akurt

Додано: Чет 04 кві, 2024 19:38 Re: Еміграція, заробітчанство



Или "Режим временной защиты".



Или "беженцы".



Две большие разницы.



Изучайте оригиналы, писАки... Или "Режим временной защиты".Или "беженцы".Две большие разницы.Изучайте оригиналы, писАки... LEXX

Додано: Чет 04 кві, 2024 20:30 Re: Еміграція, заробітчанство

в оригинале - Režim dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky bude fungovat i nadále

знатоки чешского могут блеснуть разницей и отправить претензии в МВД Чехии, мусора везде мусора как и хамы

https://www.mvcr.cz/clanek/ekonomicky-s ... blice.aspx там же есть все ссылкив оригинале - Režim dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky bude fungovat i nadáleзнатоки чешского могут блеснуть разницей и отправить претензии в МВД Чехии, мусора везде мусоракак и хамы nekefer

Додано: Чет 04 кві, 2024 20:48 Re: Еміграція, заробітчанство

- зарплатня за рік 48 000 CAD.

- сплапчено податків за рік: 8 000 CAD.

- повернуто державою "Канада" податків після здачі податкової декларації: 1090 CAD.

- Зароблено чистими: 48000-8000+1090=41 090 CAD.



Кредит:

- оренда 2-к квартири 950+50 (комуналка)х12=12 000 CAD.

- облаштування квaртири меблі комплектуючі та інше: 1 000 CAD

- витрати на харчування: від 400 до 600 на імсяць: 500х12=6 000 CAD.

- витрати на цигарки: 0 (нуль);

- витрати на алкоголь: 0 (нуль);

- витрати на одяг та амуніцію для роботи: 60+50+40+100+30=280 CAD (на сьогодні в більшій частині продано бо змінив роботу).

- витрати на одяг та відвідування барів та кафе (уточнюється).

- витрати на квитки на хокейні матчі: 230х12=360 CAD.

- витрати на дівчат (мулатка, чорношкіра, жовтенька, біленька + шампанське + циганський хор) (уточнюється, але не більше, ніж за попереднім пунктом).



Я (цитата): "При твоїх витратах на місяць трохи більше 2000 за ідеєю має залишитися готівкою 48000-8000+1090-24000=17 090 CAD. Не так?"

Взагалі не густо, виходячи з того що 17 090 CAD це приблизно 12 000 дол. США. І це при тому, що кости різати нікуди. Взагалі не густо, виходячи з того що 17 090 CAD це приблизноІ це при тому, що кости різати нікуди. BIGor

Додано: Чет 04 кві, 2024 22:00

Але і не мало: орієнтовно 4000 канадських доларів на місяць. Приблизно 3000 USD в місяць.

Чистими приблизно 2 700 USD на місяць.



З чим можна порівняти: може із зарплатнею середньою в Україні: здається 20 000+ гривень (точно не знаю). Але це орієнтовно 500 USD на місяць.

Або можна ось так: я зв"язався з приятелем, який працює на німецькій залізниці:

чистими зарплатня КВАЛІФІКОВАНОЇ людини із стажем - від механіка до машиніста швидкісного потяга - 1700... 2400 євро на місяць.

Тоді здається, що не так вже і погано, для НОВАЧКА із стажем роботи 1 (один) рік. akurt

Додано: П'ят 05 кві, 2024 08:43 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Перший досвід купівлі авто в кредит.

Цифри по памʼяті з розмови.



1. Підібрав в автосалоні новий автомобіль КІА.

2. Вніс завдаток в сумі 500 CAD - як гарантія майбутньноі купівлі авто, який прибуде в автосалон.

3. Звернувся в банк за кредитом. Кредитний рейтинг був «не дуже».

Банк пояснив:

- кредит на нове авто - відсоткова ставка 6%. При не дуже високому кредитному рейтингу може складати 7…8% річних, узгодили під 8,5% річних.

- відсоткова ставка для НЕ нових авто: 8…9% річних.

4. Дочекався прибуття авто та вніс додатково 500 доларів - разом було зараховано «перший внесок» в 1000 CAD.

5. Повна ціна авто 25 500 CAD.

6. Отримав авто прикольного коралового кольору.

7. Оплата за кредитом: 260 CAD в кожні 2 тижня. Примітка: в Канаді зарплатню виплачують кожні 2 тижня. Тому і платежі за кредитом - кожні 2 тижня.

Або 520 CAD на місяць.

8. Зарплатня: 21 CAD за годину без врахування податків. З врахуванням податків: приблизно 20 CAD.

На виплату за кредитом піде 520/20=26 годин роботи за місяць.

Альтернативной варіант розрахунку: виплата за кредитом на авто еквівалентна купівлі 520/17=30 пачок цигарок або купівлі 1 пачки цигарок на день. (Примітка: ціна 1 пачки цигарок в Канаді 17 САD. Продаються на АЗС. 1 пацка цигарок в день - то не багато. Справа в тому, що цигарки зроблені не із тирси, прописаної сечею вислюка, а із справжнього табака, тобто «скурюються» миттєво та «самостійно», тобто ви можете цигарку не курити, вона скурюється сама на ваших очах. Альтернативою є купівля пачки цигарок «з під прилавку» у китайців за 3,5 CAD. З сього зроблені ці китайські цигарки не знають навіть монахи із Чаньського монастиря Тянь Синь Юн Ле. А вони знають все).



P.S. На цій гілці панове довго не погоджувалися із реальністю буття за кордоном під назвою «кредитний рейтинг» - а воно бачиш, яка корисна та важлива річ…

Додано: П'ят 05 кві, 2024 08:59

Але і не мало: орієнтовно 4000 канадських доларів на місяць. Приблизно 3000 USD в місяць.

Чистими приблизно 2 700 USD на місяць.



З чим можна порівняти: може із зарплатнею середньою в Україні: здається 20 000+ гривень (точно не знаю). Але це орієнтовно 500 USD на місяць.

Або можна ось так: я зв"язався з приятелем, який працює на німецькій залізниці:

чистими зарплатня КВАЛІФІКОВАНОЇ людини із стажем - від механіка до машиніста швидкісного потяга - 1700... 2400 євро на місяць.

Тоді здається, що не так вже і погано, для НОВАЧКА із стажем роботи 1 (один) рік. Маєте рацію. Ваша думка правильна: не густо.Але і не мало: орієнтовно 4000 канадських доларів на місяць. Приблизно 3000 USD в місяць.Чистими приблизно 2 700 USD на місяць.З чим можна порівняти: може із зарплатнею середньою в Україні: здається 20 000+ гривень (точно не знаю). Але це орієнтовно 500 USD на місяць.Або можна ось так: я зв"язався з приятелем, який працює на німецькій залізниці:чистими зарплатня КВАЛІФІКОВАНОЇ людини із стажем - від механіка до машиніста швидкісного потяга - 1700... 2400 євро на місяць.Тоді здається, що не так вже і погано, для НОВАЧКА із стажем роботи 1 (один) рік.

Ці всі порівняння - і з'їденого яйця не вартують, виходить чистими у нього виходить дуже мало, ужиматися нікуди, а далі витрати тільки ростуть. При цінах на квартири в тій же Канаді в 500-700 тис сad, будинки 1-1,4 млн сad скирда в 17 тис сad на рік - це просто фігня (на більш- менш будинок за 1,4 млн сad про який розказували на одному з відео він буде збирати 82 роки). І це ще кажу без витрат поки молодий. Ці всі порівняння - і з'їденого яйця не вартують, виходить чистими у нього виходить дуже мало, ужиматися нікуди, а далі витрати тільки ростуть. При цінах на квартири в тій же Канаді в 500-700 тис сad, будинки 1-1,4 млн сad скирда в 17 тис сad на рік - це просто фігня (на більш- менш будинок за 1,4 млн сad про який розказували на одному з відео він буде збирати 82 роки). І це ще кажу без витрат поки молодий. BIGor

