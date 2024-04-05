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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2016201720182019
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 09:01

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:News from Canada

Перший досвід купівлі авто в кредит.
Цифри по памʼяті з розмови.

1. Підібрав в автосалоні новий автомобіль КІА.
2. Вніс завдаток в сумі 500 CAD - як гарантія майбутньноі купівлі авто, який прибуде в автосалон.
3. Звернувся в банк за кредитом. Кредитний рейтинг був «не дуже».
Банк пояснив:
- кредит на нове авто - відсоткова ставка 6%. При не дуже високому кредитному рейтингу може складати 7…8% річних, узгодили під 8,5% річних.
- відсоткова ставка для НЕ нових авто: 8…9% річних.
4. Дочекався прибуття авто та вніс додатково 500 доларів - разом було зараховано «перший внесок» в 1000 CAD.
5. Повна ціна авто 25 500 CAD.
6. Отримав авто прикольного коралового кольору.
7. Оплата за кредитом: 260 CAD в кожні 2 тижня. Примітка: в Канаді зарплатню виплачують кожні 2 тижня. Тому і платежі за кредитом - кожні 2 тижня.
Або 520 CAD на місяць.
8. Зарплатня: 21 CAD за годину без врахування податків. З врахуванням податків: приблизно 20 CAD.

От ніколи не розумів, навіщо люди з такими низькими доходами купляють такі авто в кредит на 6 років?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 09:20

  BIGor написав:
  akurt написав:News from Canada

Перший досвід купівлі авто в кредит.
Цифри по памʼяті з розмови.

1. Підібрав в автосалоні новий автомобіль КІА.
2. Вніс завдаток в сумі 500 CAD - як гарантія майбутньноі купівлі авто, який прибуде в автосалон.
3. Звернувся в банк за кредитом. Кредитний рейтинг був «не дуже».
Банк пояснив:
- кредит на нове авто - відсоткова ставка 6%. При не дуже високому кредитному рейтингу може складати 7…8% річних, узгодили під 8,5% річних.
- відсоткова ставка для НЕ нових авто: 8…9% річних.
4. Дочекався прибуття авто та вніс додатково 500 доларів - разом було зараховано «перший внесок» в 1000 CAD.
5. Повна ціна авто 25 500 CAD.
6. Отримав авто прикольного коралового кольору.
7. Оплата за кредитом: 260 CAD в кожні 2 тижня. Примітка: в Канаді зарплатню виплачують кожні 2 тижня. Тому і платежі за кредитом - кожні 2 тижня.
Або 520 CAD на місяць.
8. Зарплатня: 21 CAD за годину без врахування податків. З врахуванням податків: приблизно 20 CAD.

От ніколи не розумів, навіщо люди з такими низькими доходами купляють такі авто в кредит на 6 років?

А я не розумію навіщо було купувати КІА?! Там в моторах задири вже на 60 тис км. 🤦‍♂️
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:14

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:А я не розумію навіщо було купувати КІА?! Там в моторах задири вже на 60 тис км. 🤦‍♂️

Я 10 лет откатал на сиде, 150к км, вроде норм.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:18

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  BIGor написав:
  akurt написав:News from Canada

Перший досвід купівлі авто в кредит.
Цифри по памʼяті з розмови.

1. Підібрав в автосалоні новий автомобіль КІА.
2. Вніс завдаток в сумі 500 CAD - як гарантія майбутньноі купівлі авто, який прибуде в автосалон.
3. Звернувся в банк за кредитом. Кредитний рейтинг був «не дуже».
Банк пояснив:
- кредит на нове авто - відсоткова ставка 6%. При не дуже високому кредитному рейтингу може складати 7…8% річних, узгодили під 8,5% річних.
- відсоткова ставка для НЕ нових авто: 8…9% річних.
4. Дочекався прибуття авто та вніс додатково 500 доларів - разом було зараховано «перший внесок» в 1000 CAD.
5. Повна ціна авто 25 500 CAD.
6. Отримав авто прикольного коралового кольору.
7. Оплата за кредитом: 260 CAD в кожні 2 тижня. Примітка: в Канаді зарплатню виплачують кожні 2 тижня. Тому і платежі за кредитом - кожні 2 тижня.
Або 520 CAD на місяць.
8. Зарплатня: 21 CAD за годину без врахування податків. З врахуванням податків: приблизно 20 CAD.

От ніколи не розумів, навіщо люди з такими низькими доходами купляють такі авто в кредит на 6 років?

А я не розумію навіщо було купувати КІА?! Там в моторах задири вже на 60 тис км.
Через роки 3 купить нову а цю здасть може навіть по трейд ін
Faceless
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  #<1 ... 2016201720182019
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