akurt написав:News from Canada
Перший досвід купівлі авто в кредит.
Цифри по памʼяті з розмови.
1. Підібрав в автосалоні новий автомобіль КІА.
2. Вніс завдаток в сумі 500 CAD - як гарантія майбутньноі купівлі авто, який прибуде в автосалон.
3. Звернувся в банк за кредитом. Кредитний рейтинг був «не дуже».
Банк пояснив:
- кредит на нове авто - відсоткова ставка 6%. При не дуже високому кредитному рейтингу може складати 7…8% річних, узгодили під 8,5% річних.
- відсоткова ставка для НЕ нових авто: 8…9% річних.
4. Дочекався прибуття авто та вніс додатково 500 доларів - разом було зараховано «перший внесок» в 1000 CAD.
5. Повна ціна авто 25 500 CAD.
6. Отримав авто прикольного коралового кольору.
7. Оплата за кредитом: 260 CAD в кожні 2 тижня. Примітка: в Канаді зарплатню виплачують кожні 2 тижня. Тому і платежі за кредитом - кожні 2 тижня.
Або 520 CAD на місяць.
8. Зарплатня: 21 CAD за годину без врахування податків. З врахуванням податків: приблизно 20 CAD.
От ніколи не розумів, навіщо люди з такими низькими доходами купляють такі авто в кредит на 6 років?