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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 кві, 2024 09:01
akurt написав:
News from Canada
Перший досвід купівлі авто в кредит.
Цифри по памʼяті з розмови.
1. Підібрав в автосалоні новий автомобіль КІА.
2. Вніс завдаток в сумі 500 CAD - як гарантія майбутньноі купівлі авто, який прибуде в автосалон.
3. Звернувся в банк за кредитом. Кредитний рейтинг був «не дуже».
Банк пояснив:
- кредит на нове авто - відсоткова ставка 6%. При не дуже високому кредитному рейтингу може складати 7…8% річних, узгодили під 8,5% річних.
- відсоткова ставка для НЕ нових авто: 8…9% річних.
4. Дочекався прибуття авто та вніс додатково 500 доларів - разом було зараховано «перший внесок» в 1000 CAD.
5. Повна ціна авто 25 500 CAD.
6. Отримав авто прикольного коралового кольору.
7. Оплата за кредитом: 260 CAD в кожні 2 тижня. Примітка: в Канаді зарплатню виплачують кожні 2 тижня. Тому і платежі за кредитом - кожні 2 тижня.
Або 520 CAD на місяць.
8. Зарплатня: 21 CAD за годину без врахування податків. З врахуванням податків: приблизно 20 CAD.
От ніколи не розумів, навіщо люди з такими низькими доходами купляють такі авто в кредит на 6 років?
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 09:20
BIGor написав: akurt написав:
News from Canada
Перший досвід купівлі авто в кредит.
Цифри по памʼяті з розмови.
1. Підібрав в автосалоні новий автомобіль КІА.
2. Вніс завдаток в сумі 500 CAD - як гарантія майбутньноі купівлі авто, який прибуде в автосалон.
3. Звернувся в банк за кредитом. Кредитний рейтинг був «не дуже».
Банк пояснив:
- кредит на нове авто - відсоткова ставка 6%. При не дуже високому кредитному рейтингу може складати 7…8% річних, узгодили під 8,5% річних.
- відсоткова ставка для НЕ нових авто: 8…9% річних.
4. Дочекався прибуття авто та вніс додатково 500 доларів - разом було зараховано «перший внесок» в 1000 CAD.
5. Повна ціна авто 25 500 CAD.
6. Отримав авто прикольного коралового кольору.
7. Оплата за кредитом: 260 CAD в кожні 2 тижня. Примітка: в Канаді зарплатню виплачують кожні 2 тижня. Тому і платежі за кредитом - кожні 2 тижня.
Або 520 CAD на місяць.
8. Зарплатня: 21 CAD за годину без врахування податків. З врахуванням податків: приблизно 20 CAD.
От ніколи не розумів, навіщо люди з такими низькими доходами купляють такі авто в кредит на 6 років?
А я не розумію навіщо було купувати КІА?! Там в моторах задири вже на 60 тис км. 🤦♂️
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:14
Bolt написав:
А я не розумію навіщо було купувати КІА?! Там в моторах задири вже на 60 тис км. 🤦♂️
Я 10 лет откатал на сиде, 150к км, вроде норм.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:18
Bolt написав: BIGor написав: akurt написав:
News from Canada
Перший досвід купівлі авто в кредит.
Цифри по памʼяті з розмови.
1. Підібрав в автосалоні новий автомобіль КІА.
2. Вніс завдаток в сумі 500 CAD - як гарантія майбутньноі купівлі авто, який прибуде в автосалон.
3. Звернувся в банк за кредитом. Кредитний рейтинг був «не дуже».
Банк пояснив:
- кредит на нове авто - відсоткова ставка 6%. При не дуже високому кредитному рейтингу може складати 7…8% річних, узгодили під 8,5% річних.
- відсоткова ставка для НЕ нових авто: 8…9% річних.
4. Дочекався прибуття авто та вніс додатково 500 доларів - разом було зараховано «перший внесок» в 1000 CAD.
5. Повна ціна авто 25 500 CAD.
6. Отримав авто прикольного коралового кольору.
7. Оплата за кредитом: 260 CAD в кожні 2 тижня. Примітка: в Канаді зарплатню виплачують кожні 2 тижня. Тому і платежі за кредитом - кожні 2 тижня.
Або 520 CAD на місяць.
8. Зарплатня: 21 CAD за годину без врахування податків. З врахуванням податків: приблизно 20 CAD.
От ніколи не розумів, навіщо люди з такими низькими доходами купляють такі авто в кредит на 6 років?
А я не розумію навіщо було купувати КІА?! Там в моторах задири вже на 60 тис км.
Через роки 3 купить нову а цю здасть може навіть по трейд ін
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:26
BIGor написав:
Ці всі порівняння - і з'їденого яйця не вартують, виходить чистими у нього виходить дуже мало, ужиматися нікуди, а далі витрати тільки ростуть.
Я би не був так занадто категоричним.
Давайте зробимо «мозковий штурм» («ділову гру») від зворотнього:
- хлопець 21 рік без освіти, кваліфікації та досвіду (хоча досвід роботи на авто мийці є важливим) прибуває на роботу скажімо в Тернопіль або Львів.
- йому треба орендувати житло та харчуватися.Яку роботу він може знайти та скільки зможе заробити за рік?
Скільки би Ви платили в своїй фірмі/підприємстві/ВАТ?
Те саме можна змоделювати припустимо для Кракова.
Буде цікаво.
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 05 кві, 2024 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:32
Bolt написав: BIGor написав: akurt написав:
News from Canada
Перший досвід купівлі авто в кредит.
Цифри по памʼяті з розмови.
1. Підібрав в автосалоні новий автомобіль КІА.
2. Вніс завдаток в сумі 500 CAD - як гарантія майбутньноі купівлі авто, який прибуде в автосалон.
3. Звернувся в банк за кредитом. Кредитний рейтинг був «не дуже».
Банк пояснив:
- кредит на нове авто - відсоткова ставка 6%. При не дуже високому кредитному рейтингу може складати 7…8% річних, узгодили під 8,5% річних.
- відсоткова ставка для НЕ нових авто: 8…9% річних.
4. Дочекався прибуття авто та вніс додатково 500 доларів - разом було зараховано «перший внесок» в 1000 CAD.
5. Повна ціна авто 25 500 CAD.
6. Отримав авто прикольного коралового кольору.
7. Оплата за кредитом: 260 CAD в кожні 2 тижня. Примітка: в Канаді зарплатню виплачують кожні 2 тижня. Тому і платежі за кредитом - кожні 2 тижня.
Або 520 CAD на місяць.
8. Зарплатня: 21 CAD за годину без врахування податків. З врахуванням податків: приблизно 20 CAD.
От ніколи не розумів, навіщо люди з такими низькими доходами купляють такі авто в кредит на 6 років?
А я не розумію навіщо було купувати КІА?! Там в моторах задири вже на 60 тис км. 🤦♂️
Удобно спать, если разложить сидушки
На жильё-то ему кредит не дали
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:35
BIGor написав:
От ніколи не розумів, навіщо люди з такими низькими доходами купляють такі авто в кредит на 6 років?
Ваша думка є цікавою та заслуговує на повагу.
В мене перед очима приклад одногрупника: працьовитий активний хлопець, який мав та має невеличкий для когось смішний бізнес в одному обласному центрі.
Наслухався реклами та «корисних порад» та взяв у ті часи, коли роздавали долари направо та наліво, велику нову квартиру в центрі обласного центра, дуже дороге авто собі та не дуже дороге - жінці.
Гуляти так гуляти!
Все закінчилося досить погано:
- приблизно 5 років або більше ховався від колекторів; причому ховався реально та ретельно, уявляєте чим це закінчується в справі спілкування з родичами та з приятелями?
- приблизно через 8 років або більше його виловили колектори та не тільки колектори. Невеличка операція з видалення тестикул призвела до реальних позитивних результатів: всі борги було погашено у простий спосіб: продано/аідібрано всі квартири та всі автівки.
Зараз живе щасливо в одній Шевченковій хаті одного села однієї області.
Так що я з Вами в цілому погоджуюсь.
Але в даному випадку на мою думку хлопець все робить вірно: нове авто є нове авто; розрахунок доходів та витрат показує, що з економічної точки зору не відбулося нічого страшного: достатньо кинути палити та економити на одній пачці цигарок в день.
Я всі свої авто купував виключно нові із салонів, тому його вибір розумію.
Правда, я ніколи не користувався ніякими кредитами.
P.S. Не знаю, чому панове так не люблять KIA. Останніми роками найцікавіший дизайн. Я на авто приятеля KIA Sportage пройшов дорогами Європи декілька тисяч кілометрів - був задоволений.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:49
anduzenko написав:
Удобно спать, если разложить сидушки
На жильё-то ему кредит не дали
Ваш погляд на багато речей реально цікавий: на цьому тижні Ви особисто - разом з іншим дописувачем - активно аналізували наявність/відсутність - вибачаюсь, але правда - собачого лайна на вулицях різних країн світу.
Тепер теж цікаві зауваження. Їх аж два: перше - то спати на сидіннях авто.
Нехай таку свіжу думку/пропозицію оцінять інші дописувачі Фінансового форуму України. Можливо в Києві, Дніпрі, Львові, Запоріжжі, Кракові, Відні, Варшаві або в Берліні вони так і роблять. Я не знаю.
Друге здається логічним та має право на існування: але знову - з уточненням.
А Ви впевнені, що він просив Кредитний комітет банку дати йому кредит на купівлю житла
?
У Вашому реченні міститься ствердження, що йому його не дали?
Ви можливо, не знаєте, але за статистикою в усьому світі приблизно 50% мешканців планети Земля живуть в орендованому житлі.
Уявляєте, щоби було якщо би:
А) це було б не так - то 2/3 дописувачів на цьому форумі перетворилися б на бідноту або жебраків бо є лендлордами;
Б) цікаво, як взагалі Ви собі уявляєте наступне:
З найбіднішої та на сьогодні і самої нещасної (ніде на жаль правду подіти) країни світу прибуває заробітчанин, голий, босий без родичів/знайомих/блату та без досвіду роботи та будь-якої освіти, влаштовуються на роботу з дошкою та шуроповертом - та через рік вселяється в двоповерховий власний будинок/квартиру в одному з центрів іншої держави?
Цікавий хід думок…
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:06
akurt написав: BIGor написав:
Ці всі порівняння - і з'їденого яйця не вартують, виходить чистими у нього виходить дуже мало, ужиматися нікуди, а далі витрати тільки ростуть.
Я би не був так занадто категоричним.
Давайте зробимо «мозковий штурм» («ділову гру») від зворотнього:
- хлопець 21 рік без освіти, кваліфікації та досвіду (хоча досвід роботи на авто мийці є важливим) прибуває на роботу скажімо в Тернопіль або Львів.
- йому треба орендувати житло та харчуватися.Яку роботу він може знайти та скільки зможе заробити за рік?
Скільки би Ви платили в своїй фірмі/підприємстві/ВАТ?
Те саме можна змоделювати припустимо для Кракова.
Буде цікаво.
Погоджуюся. Але зараз нарозповідають, що в Україні у нього були б перспективи стати доларовим мільйонером, а в Канаді вище кредитної Кіа не стрибне.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:23
akurt написав:
Б) цікаво, як взагалі Ви собі уявляєте наступне:
З найбіднішої та на сьогодні і самої нещасної (ніде на жаль правду подіти) країни світу прибуває заробітчанин, голий, босий без родичів/знайомих/блату та без досвіду роботи та будь-якої освіти, влаштовуються на роботу з дошкою та шуроповертом - та через рік вселяється в двоповерховий власний будинок/квартиру в одному з центрів іншої держави?
Не потрібно вигадувати велосипед. Голий-босий заробітчанин повинен жити в службовому гуртожитку, а можливо трохи згодом - в службовій квартирі, поки не збере на перший внесок для власної.
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