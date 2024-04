Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: П'ят 05 кві, 2024 09:01 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: News from Canada



Перший досвід купівлі авто в кредит.

Цифри по памʼяті з розмови.



1. Підібрав в автосалоні новий автомобіль КІА.

2. Вніс завдаток в сумі 500 CAD - як гарантія майбутньноі купівлі авто, який прибуде в автосалон.

3. Звернувся в банк за кредитом. Кредитний рейтинг був «не дуже».

Банк пояснив:

- кредит на нове авто - відсоткова ставка 6%. При не дуже високому кредитному рейтингу може складати 7…8% річних, узгодили під 8,5% річних.

- відсоткова ставка для НЕ нових авто: 8…9% річних.

4. Дочекався прибуття авто та вніс додатково 500 доларів - разом було зараховано «перший внесок» в 1000 CAD.

5. Повна ціна авто 25 500 CAD.

6. Отримав авто прикольного коралового кольору.

7. Оплата за кредитом: 260 CAD в кожні 2 тижня. Примітка: в Канаді зарплатню виплачують кожні 2 тижня. Тому і платежі за кредитом - кожні 2 тижня.

Або 520 CAD на місяць.

От ніколи не розумів, навіщо люди з такими низькими доходами купляють такі авто в кредит на 6 років?

BIGor

Повідомлень: 8797 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1317 раз. Подякували: 1721 раз.

Перший досвід купівлі авто в кредит.

Цифри по памʼяті з розмови.



1. Підібрав в автосалоні новий автомобіль КІА.

2. Вніс завдаток в сумі 500 CAD - як гарантія майбутньноі купівлі авто, який прибуде в автосалон.

3. Звернувся в банк за кредитом. Кредитний рейтинг був «не дуже».

Банк пояснив:

- кредит на нове авто - відсоткова ставка 6%. При не дуже високому кредитному рейтингу може складати 7…8% річних, узгодили під 8,5% річних.

- відсоткова ставка для НЕ нових авто: 8…9% річних.

4. Дочекався прибуття авто та вніс додатково 500 доларів - разом було зараховано «перший внесок» в 1000 CAD.

5. Повна ціна авто 25 500 CAD.

6. Отримав авто прикольного коралового кольору.

7. Оплата за кредитом: 260 CAD в кожні 2 тижня. Примітка: в Канаді зарплатню виплачують кожні 2 тижня. Тому і платежі за кредитом - кожні 2 тижня.

Або 520 CAD на місяць.

От ніколи не розумів, навіщо люди з такими низькими доходами купляють такі авто в кредит на 6 років? От ніколи не розумів, навіщо люди з такими низькими доходами купляють такі авто в кредит на 6 років?

Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:14 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: А я не розумію навіщо було купувати КІА?! Там в моторах задири вже на 60 тис км. 🤦‍♂️

Я 10 лет откатал на сиде, 150к км, вроде норм. slonomag

Повідомлень: 481 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 115 раз.

Я 10 лет откатал на сиде, 150к км, вроде норм. Я 10 лет откатал на сиде, 150к км, вроде норм. slonomag Повідомлень: 481 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 115 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:18 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: BIGor написав: akurt написав: News from Canada



Перший досвід купівлі авто в кредит.

Цифри по памʼяті з розмови.



1. Підібрав в автосалоні новий автомобіль КІА.

2. Вніс завдаток в сумі 500 CAD - як гарантія майбутньноі купівлі авто, який прибуде в автосалон.

3. Звернувся в банк за кредитом. Кредитний рейтинг був «не дуже».

Банк пояснив:

- кредит на нове авто - відсоткова ставка 6%. При не дуже високому кредитному рейтингу може складати 7…8% річних, узгодили під 8,5% річних.

- відсоткова ставка для НЕ нових авто: 8…9% річних.

4. Дочекався прибуття авто та вніс додатково 500 доларів - разом було зараховано «перший внесок» в 1000 CAD.

5. Повна ціна авто 25 500 CAD.

6. Отримав авто прикольного коралового кольору.

7. Оплата за кредитом: 260 CAD в кожні 2 тижня. Примітка: в Канаді зарплатню виплачують кожні 2 тижня. Тому і платежі за кредитом - кожні 2 тижня.

Або 520 CAD на місяць.

От ніколи не розумів, навіщо люди з такими низькими доходами купляють такі авто в кредит на 6 років? От ніколи не розумів, навіщо люди з такими низькими доходами купляють такі авто в кредит на 6 років?

Додано: П'ят 05 кві, 2024 10:18 Re: Еміграція, заробітчанство

Через роки 3 купить нову а цю здасть може навіть по трейд ін Faceless

Модератор Повідомлень: 34738 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1443 раз. Подякували: 7968 раз.

Модератор Повідомлень: 34738 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1443 раз. Подякували: 7968 раз. Профіль 4 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:26 BIGor написав: Ці всі порівняння - і з'їденого яйця не вартують, виходить чистими у нього виходить дуже мало, ужиматися нікуди, а далі витрати тільки ростуть. Ці всі порівняння - і з'їденого яйця не вартують, виходить чистими у нього виходить дуже мало, ужиматися нікуди, а далі витрати тільки ростуть.

Я би не був так занадто категоричним.

Давайте зробимо «мозковий штурм» («ділову гру») від зворотнього:

- хлопець 21 рік без освіти, кваліфікації та досвіду (хоча досвід роботи на авто мийці є важливим) прибуває на роботу скажімо в Тернопіль або Львів.

- йому треба орендувати житло та харчуватися.

Яку роботу він може знайти та скільки зможе заробити за рік?

Скільки би Ви платили в своїй фірмі/підприємстві/ВАТ?



Те саме можна змоделювати припустимо для Кракова.



Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:26

Я би не був так занадто категоричним.

Давайте зробимо «мозковий штурм» («ділову гру») від зворотнього:

- хлопець 21 рік без освіти, кваліфікації та досвіду (хоча досвід роботи на авто мийці є важливим) прибуває на роботу скажімо в Тернопіль або Львів.

- йому треба орендувати житло та харчуватися.

Яку роботу він може знайти та скільки зможе заробити за рік?

Скільки би Ви платили в своїй фірмі/підприємстві/ВАТ?

Те саме можна змоделювати припустимо для Кракова.

Буде цікаво.

akurt

Повідомлень: 9515 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3544 раз. Подякували: 1241 раз.

Повідомлень: 9515 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3544 раз. Подякували: 1241 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:32 Bolt написав: BIGor написав: akurt написав: News from Canada



Перший досвід купівлі авто в кредит.

Цифри по памʼяті з розмови.



1. Підібрав в автосалоні новий автомобіль КІА.

2. Вніс завдаток в сумі 500 CAD - як гарантія майбутньноі купівлі авто, який прибуде в автосалон.

3. Звернувся в банк за кредитом. Кредитний рейтинг був «не дуже».

Банк пояснив:

- кредит на нове авто - відсоткова ставка 6%. При не дуже високому кредитному рейтингу може складати 7…8% річних, узгодили під 8,5% річних.

- відсоткова ставка для НЕ нових авто: 8…9% річних.

4. Дочекався прибуття авто та вніс додатково 500 доларів - разом було зараховано «перший внесок» в 1000 CAD.

5. Повна ціна авто 25 500 CAD.

6. Отримав авто прикольного коралового кольору.

7. Оплата за кредитом: 260 CAD в кожні 2 тижня. Примітка: в Канаді зарплатню виплачують кожні 2 тижня. Тому і платежі за кредитом - кожні 2 тижня.

Або 520 CAD на місяць.

От ніколи не розумів, навіщо люди з такими низькими доходами купляють такі авто в кредит на 6 років? От ніколи не розумів, навіщо люди з такими низькими доходами купляють такі авто в кредит на 6 років?

А я не розумію навіщо було купувати КІА?! Там в моторах задири вже на 60 тис км. 🤦‍♂️ А я не розумію навіщо було купувати КІА?! Там в моторах задири вже на 60 тис км. 🤦‍♂️

Удобно спать, если разложить сидушки

На жильё-то ему кредит не дали Удобно спать, если разложить сидушкиНа жильё-то ему кредит не дали anduzenko

Повідомлень: 147 З нами з: 18.10.17 Подякував: 39 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:35 BIGor написав: От ніколи не розумів, навіщо люди з такими низькими доходами купляють такі авто в кредит на 6 років? От ніколи не розумів, навіщо люди з такими низькими доходами купляють такі авто в кредит на 6 років?



Ваша думка є цікавою та заслуговує на повагу.

В мене перед очима приклад одногрупника: працьовитий активний хлопець, який мав та має невеличкий для когось смішний бізнес в одному обласному центрі.

Наслухався реклами та «корисних порад» та взяв у ті часи, коли роздавали долари направо та наліво, велику нову квартиру в центрі обласного центра, дуже дороге авто собі та не дуже дороге - жінці.

Гуляти так гуляти!



Все закінчилося досить погано:

- приблизно 5 років або більше ховався від колекторів; причому ховався реально та ретельно, уявляєте чим це закінчується в справі спілкування з родичами та з приятелями?

- приблизно через 8 років або більше його виловили колектори та не тільки колектори. Невеличка операція з видалення тестикул призвела до реальних позитивних результатів: всі борги було погашено у простий спосіб: продано/аідібрано всі квартири та всі автівки.



Зараз живе щасливо в одній Шевченковій хаті одного села однієї області.



Так що я з Вами в цілому погоджуюсь.

Але в даному випадку на мою думку хлопець все робить вірно: нове авто є нове авто; розрахунок доходів та витрат показує, що з економічної точки зору не відбулося нічого страшного: достатньо кинути палити та економити на одній пачці цигарок в день.



Я всі свої авто купував виключно нові із салонів, тому його вибір розумію.

Правда, я ніколи не користувався ніякими кредитами.



Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:35

Ваша думка є цікавою та заслуговує на повагу.

В мене перед очима приклад одногрупника: працьовитий активний хлопець, який мав та має невеличкий для когось смішний бізнес в одному обласному центрі.

Наслухався реклами та «корисних порад» та взяв у ті часи, коли роздавали долари направо та наліво, велику нову квартиру в центрі обласного центра, дуже дороге авто собі та не дуже дороге - жінці.

Гуляти так гуляти!

Все закінчилося досить погано:

- приблизно 5 років або більше ховався від колекторів; причому ховався реально та ретельно, уявляєте чим це закінчується в справі спілкування з родичами та з приятелями?

- приблизно через 8 років або більше його виловили колектори та не тільки колектори. Невеличка операція з видалення тестикул призвела до реальних позитивних результатів: всі борги було погашено у простий спосіб: продано/аідібрано всі квартири та всі автівки.

Зараз живе щасливо в одній Шевченковій хаті одного села однієї області.

Так що я з Вами в цілому погоджуюсь.

Але в даному випадку на мою думку хлопець все робить вірно: нове авто є нове авто; розрахунок доходів та витрат показує, що з економічної точки зору не відбулося нічого страшного: достатньо кинути палити та економити на одній пачці цигарок в день.

Я всі свої авто купував виключно нові із салонів, тому його вибір розумію.

Правда, я ніколи не користувався ніякими кредитами.

P.S. Не знаю, чому панове так не люблять KIA. Останніми роками найцікавіший дизайн. Я на авто приятеля KIA Sportage пройшов дорогами Європи декілька тисяч кілометрів - був задоволений.

akurt

Повідомлень: 9515 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3544 раз. Подякували: 1241 раз.

Повідомлень: 9515 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3544 раз. Подякували: 1241 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:49 anduzenko написав: Удобно спать, если разложить сидушки

На жильё-то ему кредит не дали Удобно спать, если разложить сидушкиНа жильё-то ему кредит не дали

Ваш погляд на багато речей реально цікавий: на цьому тижні Ви особисто - разом з іншим дописувачем - активно аналізували наявність/відсутність - вибачаюсь, але правда - собачого лайна на вулицях різних країн світу.



Тепер теж цікаві зауваження. Їх аж два: перше - то спати на сидіннях авто. Нехай таку свіжу думку/пропозицію оцінять інші дописувачі Фінансового форуму України. Можливо в Києві, Дніпрі, Львові, Запоріжжі, Кракові, Відні, Варшаві або в Берліні вони так і роблять. Я не знаю.



Друге здається логічним та має право на існування: але знову - з уточненням.



А Ви впевнені, що він просив Кредитний комітет банку дати йому кредит на купівлю житла ?

У Вашому реченні міститься ствердження, що йому його не дали?



Ви можливо, не знаєте, але за статистикою в усьому світі приблизно 50% мешканців планети Земля живуть в орендованому житлі.

Уявляєте, щоби було якщо би:

А) це було б не так - то 2/3 дописувачів на цьому форумі перетворилися б на бідноту або жебраків бо є лендлордами;

Б) цікаво, як взагалі Ви собі уявляєте наступне:

З найбіднішої та на сьогодні і самої нещасної (ніде на жаль правду подіти) країни світу прибуває заробітчанин, голий, босий без родичів/знайомих/блату та без досвіду роботи та будь-якої освіти, влаштовуються на роботу з дошкою та шуроповертом - та через рік вселяється в двоповерховий власний будинок/квартиру в одному з центрів іншої держави?



Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:49

Ваш погляд на багато речей реально цікавий: на цьому тижні Ви особисто - разом з іншим дописувачем - активно аналізували наявність/відсутність - вибачаюсь, але правда - собачого лайна на вулицях різних країн світу.

Тепер теж цікаві зауваження. Їх аж два: перше - то спати на сидіннях авто. Нехай таку свіжу думку/пропозицію оцінять інші дописувачі Фінансового форуму України. Можливо в Києві, Дніпрі, Львові, Запоріжжі, Кракові, Відні, Варшаві або в Берліні вони так і роблять. Я не знаю.

Друге здається логічним та має право на існування: але знову - з уточненням.

А Ви впевнені, що він просив Кредитний комітет банку дати йому кредит на купівлю житла ?

У Вашому реченні міститься ствердження, що йому його не дали?

Ви можливо, не знаєте, але за статистикою в усьому світі приблизно 50% мешканців планети Земля живуть в орендованому житлі.

Уявляєте, щоби було якщо би:

А) це було б не так - то 2/3 дописувачів на цьому форумі перетворилися б на бідноту або жебраків бо є лендлордами;

Б) цікаво, як взагалі Ви собі уявляєте наступне:

З найбіднішої та на сьогодні і самої нещасної (ніде на жаль правду подіти) країни світу прибуває заробітчанин, голий, босий без родичів/знайомих/блату та без досвіду роботи та будь-якої освіти, влаштовуються на роботу з дошкою та шуроповертом - та через рік вселяється в двоповерховий власний будинок/квартиру в одному з центрів іншої держави?

Цікавий хід думок…

akurt

Повідомлень: 9515 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3544 раз. Подякували: 1241 раз.

Повідомлень: 9515 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3544 раз. Подякували: 1241 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:06 akurt написав: BIGor написав: Ці всі порівняння - і з'їденого яйця не вартують, виходить чистими у нього виходить дуже мало, ужиматися нікуди, а далі витрати тільки ростуть. Ці всі порівняння - і з'їденого яйця не вартують, виходить чистими у нього виходить дуже мало, ужиматися нікуди, а далі витрати тільки ростуть.

Я би не був так занадто категоричним.

Давайте зробимо «мозковий штурм» («ділову гру») від зворотнього:

- хлопець 21 рік без освіти, кваліфікації та досвіду (хоча досвід роботи на авто мийці є важливим) прибуває на роботу скажімо в Тернопіль або Львів.

- йому треба орендувати житло та харчуватися.

Яку роботу він може знайти та скільки зможе заробити за рік?

Скільки би Ви платили в своїй фірмі/підприємстві/ВАТ?



Те саме можна змоделювати припустимо для Кракова.



Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:06

Погоджуюся. Але зараз нарозповідають, що в Україні у нього були б перспективи стати доларовим мільйонером, а в Канаді вище кредитної Кіа не стрибне. Gastarbaiter Повідомлень: 3146 З нами з: 26.02.18 Подякував: 668 раз. Подякували: 525 раз.

Погоджуюся. Але зараз нарозповідають, що в Україні у нього були б перспективи стати доларовим мільйонером, а в Канаді вище кредитної Кіа не стрибне. Погоджуюся. Але зараз нарозповідають, що в Україні у нього були б перспективи стати доларовим мільйонером, а в Канаді вище кредитної Кіа не стрибне. Gastarbaiter Повідомлень: 3146 З нами з: 26.02.18 Подякував: 668 раз. Подякували: 525 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:23 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Б) цікаво, як взагалі Ви собі уявляєте наступне:

З найбіднішої та на сьогодні і самої нещасної (ніде на жаль правду подіти) країни світу прибуває заробітчанин, голий, босий без родичів/знайомих/блату та без досвіду роботи та будь-якої освіти, влаштовуються на роботу з дошкою та шуроповертом - та через рік вселяється в двоповерховий власний будинок/квартиру в одному з центрів іншої держави? Б) цікаво, як взагалі Ви собі уявляєте наступне:З найбіднішої та на сьогодні і самої нещасної (ніде на жаль правду подіти) країни світу прибуває заробітчанин, голий, босий без родичів/знайомих/блату та без досвіду роботи та будь-якої освіти, влаштовуються на роботу з дошкою та шуроповертом - та через рік вселяється в двоповерховий власний будинок/квартиру в одному з центрів іншої держави?

Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:23 Re: Еміграція, заробітчанство

Не потрібно вигадувати велосипед. Голий-босий заробітчанин повинен жити в службовому гуртожитку, а можливо трохи згодом - в службовій квартирі, поки не збере на перший внесок для власної. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2692 З нами з: 29.07.22 Подякував: 492 раз. Подякували: 362 раз.

