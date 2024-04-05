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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2017201820192020
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:47

І з вашою думкою можна погодитися.
Я правда ніколи не жив в гуртожитку.
Пропозиції жити в гуртожитку мабуть має місце, якщо ви - припустимо - прибули в Київ/Дніпро/Ужгород та - блукаючи вулицями та шукаючи роботу - погоджуєтеся працювати на роботодавця виключно, якщо він надає гуртожиток. Мабуть, такі є.
Тому є але:
- середня зарплатня в Канаді - якщо не помиляюся С$ 5500;
- людина почала своє життя в Канаді із зарплатні досить непоганої: орієнтовно С$ 4000 на місяць.
Чи логічно в цій ситуації спати на кроваті в гуртожитку? Якій ніхто не обіцяв?
Для роботи у відрядженні надавали і гуртожиток, і харчування. Але хіба то хвилює лендлорда?

Звісно, кращою би була інша ситуація, наприклад, така:
https://lviv1256.com/news/syn-student-k ... gs_JhcfKrs
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 05 кві, 2024 15:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:10

  akurt написав:Маєте рацію. Ваша думка правильна: не густо.
Але і не мало: орієнтовно 4000 канадських доларів на місяць. Приблизно 3000 USD в місяць.
Чистими приблизно 2 700 USD на місяць.

З чим можна порівняти: може із зарплатнею середньою в Україні: здається 20 000+ гривень (точно не знаю). Але це орієнтовно 500 USD на місяць.
Або можна ось так: я зв"язався з приятелем, який працює на німецькій залізниці:
чистими зарплатня КВАЛІФІКОВАНОЇ людини із стажем - від механіка до машиніста швидкісного потяга - 1700... 2400 євро на місяць.
Тоді здається, що не так вже і погано, для НОВАЧКА із стажем роботи 1 (один) рік.


С каким уровнем Инглиша его взяли в диллершип и что именно он там делает?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:18

Я не могу точно ответить на этот вопрос. Из того что знаю:
- до переезда в Канаду как-то и где-то учил английский. Ну, вы понимаете лучше всех, что это означает.
- первые два месяца работал в доставке. Набирался каких-то слов, минимально.
- год работал в бригаде канадцев, где говорили исключительно местные - он чувствовал себя не очень уютно, но тоже набирался опыта. Знаний было мало, хотел идти на курсы Английского в Канаде. Кажется не пошел. Но в бригаде работал на равных.
- после такой - достаточно трудной работы в коллективе - уволился и устроился в автосалон.
На позицию «помощник менеджера по продажам авто». С ним в автомобиле ездил владелец салона общался и сказал: «У тебя еще слабый уровень языка. Учи. Совершенствуй. Переведем на должность менеджера по продажам».
Это то, что я знаю.
akurt
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  #<1 ... 2017201820192020
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