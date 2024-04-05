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#<1 ... 2017201820192020 Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:47

Я правда ніколи не жив в гуртожитку.

Пропозиції жити в гуртожитку мабуть має місце, якщо ви - припустимо - прибули в Київ/Дніпро/Ужгород та - блукаючи вулицями та шукаючи роботу - погоджуєтеся працювати на роботодавця виключно, якщо він надає гуртожиток. Мабуть, такі є.

Тому є але:

- середня зарплатня в Канаді - якщо не помиляюся С$ 5500;

- людина почала своє життя в Канаді із зарплатні досить непоганої: орієнтовно С$ 4000 на місяць.

Чи логічно в цій ситуації спати на кроваті в гуртожитку? Якій ніхто не обіцяв?

Для роботи у відрядженні надавали і гуртожиток, і харчування. Але хіба то хвилює лендлорда?



Звісно, кращою би була інша ситуація, наприклад, така:

https://lviv1256.com/news/syn-student-k ... gs_JhcfKrs І з вашою думкою можна погодитися.Я правда ніколи не жив в гуртожитку.Пропозиції жити в гуртожитку мабуть має місце, якщо ви - припустимо - прибули в Київ/Дніпро/Ужгород та - блукаючи вулицями та шукаючи роботу - погоджуєтеся працювати на роботодавця виключно, якщо він надає гуртожиток. Мабуть, такі є.Тому є але:- середня зарплатня в Канаді - якщо не помиляюся С$ 5500;- людина почала своє життя в Канаді із зарплатні досить непоганої: орієнтовно С$ 4000 на місяць.Чи логічно в цій ситуації спати на кроваті в гуртожитку? Якій ніхто не обіцяв?Для роботи у відрядженні надавали і гуртожиток, і харчування. Але хіба то хвилює лендлорда?Звісно, кращою би була інша ситуація, наприклад, така: Востаннє редагувалось akurt в П'ят 05 кві, 2024 15:12, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9517 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3544 раз. Подякували: 1241 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:10 akurt написав: Маєте рацію. Ваша думка правильна: не густо.

Але і не мало: орієнтовно 4000 канадських доларів на місяць. Приблизно 3000 USD в місяць.

Чистими приблизно 2 700 USD на місяць.



З чим можна порівняти: може із зарплатнею середньою в Україні: здається 20 000+ гривень (точно не знаю). Але це орієнтовно 500 USD на місяць.

Або можна ось так: я зв"язався з приятелем, який працює на німецькій залізниці:

чистими зарплатня КВАЛІФІКОВАНОЇ людини із стажем - від механіка до машиніста швидкісного потяга - 1700... 2400 євро на місяць.

Тоді здається, що не так вже і погано, для НОВАЧКА із стажем роботи 1 (один) рік. Маєте рацію. Ваша думка правильна: не густо.Але і не мало: орієнтовно 4000 канадських доларів на місяць. Приблизно 3000 USD в місяць.Чистими приблизно 2 700 USD на місяць.З чим можна порівняти: може із зарплатнею середньою в Україні: здається 20 000+ гривень (точно не знаю). Але це орієнтовно 500 USD на місяць.Або можна ось так: я зв"язався з приятелем, який працює на німецькій залізниці:чистими зарплатня КВАЛІФІКОВАНОЇ людини із стажем - від механіка до машиніста швидкісного потяга - 1700... 2400 євро на місяць.Тоді здається, що не так вже і погано, для НОВАЧКА із стажем роботи 1 (один) рік.



С каким уровнем Инглиша его взяли в диллершип и что именно он там делает? С каким уровнем Инглиша его взяли в диллершип и что именно он там делает? rjkz

Повідомлень: 16433 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8291 раз. Подякували: 5164 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:18 Я не могу точно ответить на этот вопрос. Из того что знаю:

- до переезда в Канаду как-то и где-то учил английский. Ну, вы понимаете лучше всех, что это означает.

- первые два месяца работал в доставке. Набирался каких-то слов, минимально.

- год работал в бригаде канадцев, где говорили исключительно местные - он чувствовал себя не очень уютно, но тоже набирался опыта. Знаний было мало, хотел идти на курсы Английского в Канаде. Кажется не пошел. Но в бригаде работал на равных.

- после такой - достаточно трудной работы в коллективе - уволился и устроился в автосалон.

На позицию «помощник менеджера по продажам авто». С ним в автомобиле ездил владелец салона общался и сказал: «У тебя еще слабый уровень языка. Учи. Совершенствуй. Переведем на должность менеджера по продажам».

Это то, что я знаю. akurt

Повідомлень: 9517 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3544 раз. Подякували: 1241 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2017201820192020 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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