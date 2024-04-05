Я правда ніколи не жив в гуртожитку.
Пропозиції жити в гуртожитку мабуть має місце, якщо ви - припустимо - прибули в Київ/Дніпро/Ужгород та - блукаючи вулицями та шукаючи роботу - погоджуєтеся працювати на роботодавця виключно, якщо він надає гуртожиток. Мабуть, такі є.
Тому є але:
- середня зарплатня в Канаді - якщо не помиляюся С$ 5500;
- людина почала своє життя в Канаді із зарплатні досить непоганої: орієнтовно С$ 4000 на місяць.
Чи логічно в цій ситуації спати на кроваті в гуртожитку? Якій ніхто не обіцяв?
Для роботи у відрядженні надавали і гуртожиток, і харчування. Але хіба то хвилює лендлорда?
Звісно, кращою би була інша ситуація, наприклад, така: