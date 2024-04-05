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І з вашою думкою можна погодитися. Я правда ніколи не жив в гуртожитку. Пропозиції жити в гуртожитку мабуть має місце, якщо ви - припустимо - прибули в Київ/Дніпро/Ужгород та - блукаючи вулицями та шукаючи роботу - погоджуєтеся працювати на роботодавця виключно, якщо він надає гуртожиток. Мабуть, такі є. Тому є але: - середня зарплатня в Канаді - якщо не помиляюся С$ 5500; - людина почала своє життя в Канаді із зарплатні досить непоганої: орієнтовно С$ 4000 на місяць. Чи логічно в цій ситуації спати на кроваті в гуртожитку? Якій ніхто не обіцяв? Для роботи у відрядженні надавали і гуртожиток, і харчування. Але хіба то хвилює лендлорда?
akurt написав:Маєте рацію. Ваша думка правильна: не густо. Але і не мало: орієнтовно 4000 канадських доларів на місяць. Приблизно 3000 USD в місяць. Чистими приблизно 2 700 USD на місяць.
З чим можна порівняти: може із зарплатнею середньою в Україні: здається 20 000+ гривень (точно не знаю). Але це орієнтовно 500 USD на місяць. Або можна ось так: я зв"язався з приятелем, який працює на німецькій залізниці: чистими зарплатня КВАЛІФІКОВАНОЇ людини із стажем - від механіка до машиніста швидкісного потяга - 1700... 2400 євро на місяць. Тоді здається, що не так вже і погано, для НОВАЧКА із стажем роботи 1 (один) рік.
С каким уровнем Инглиша его взяли в диллершип и что именно он там делает?
Я не можу точно відповісти на це запитання. З того, що знаю: - До переїзду в Канаду якось і десь навчав англійську. Ну, ви розумієте найкраще, що це означає. - перші два місяці працював у доставці. Набирався якихось слів, мінімально. – рік працював у бригаді канадців, де говорили виключно місцеві – він почував себе не дуже затишно, але теж набирався досвіду. Знань було мало, хотів йти на курси Англійської мови в Канаді. Здається, не пішов. Але у бригаді працював на рівних. - після такої – досить важкої роботи в колективі – звільнився та влаштувався в автосалон. На позицію "помічник менеджера з продажу авто". З ним в автомобілі як для тестування їздив власник салону спілкувався та сказав: «У тебе ще слабкий рівень мови. Вчи. Вдосконалюй. Переведемо на посаду менеджера з продажу». Це те, що я знаю.
BIGor написав:От ніколи не розумів, навіщо люди з такими низькими доходами купляють такі авто в кредит на 6 років?
Ваша думка є цікавою та заслуговує на повагу. В мене перед очима приклад одногрупника: працьовитий активний хлопець, який мав та має невеличкий для когось смішний бізнес в одному обласному центрі. Наслухався реклами та «корисних порад» та взяв у ті часи, коли роздавали долари направо та наліво, велику нову квартиру в центрі обласного центра, дуже дороге авто собі та не дуже дороге - жінці. Гуляти так гуляти!
Все закінчилося досить погано: - приблизно 5 років або більше ховався від колекторів; причому ховався реально та ретельно, уявляєте чим це закінчується в справі спілкування з родичами та з приятелями? - приблизно через 8 років або більше його виловили колектори та не тільки колектори. Невеличка операція з видалення тестикул призвела до реальних позитивних результатів: всі борги було погашено у простий спосіб: продано/аідібрано всі квартири та всі автівки.
Зараз живе щасливо в одній Шевченковій хаті одного села однієї області.
Так що я з Вами в цілому погоджуюсь. Але в даному випадку на мою думку хлопець все робить вірно: нове авто є нове авто; розрахунок доходів та витрат показує, що з економічної точки зору не відбулося нічого страшного: достатньо кинути палити та економити на одній пачці цигарок в день.
Я всі свої авто купував виключно нові із салонів, тому його вибір розумію. Правда, я ніколи не користувався ніякими кредитами.
Ну не знаю, виходить якщо грошей нормально скирдується - то нахіба той кредит? Та і громадський транспорт в Канаді розвинений, і велодоріжки мають бути.
BIGor написав:Ну не знаю, виходить якщо грошей нормально скирдується - то нахіба той кредит? Та і громадський транспорт в Канаді розвинений, і велодоріжки мають бути.
Все трохи НЕ так: - громадський транспорт в Канаді дуже специфічний: для бідноти. Автобуси ходять дуже рідко (1 раз на годину) , до зупинки часто треба йти 1 км. - як правило, щоби дістатися місця роботи тебе витратити 1,5 години в один кінець. Нагадаю, що 1,5х2= це 3 години в день єдиного виданого один раз життя... - в деяких великих містах - наприклад у місті Вінніпег він може бути небезпечним: сьогодні розказали наші люди, що в автобусі почали бити українця, то жоден з пасажирів ніяк не втрутився і навіть слова не сказав. Водій не реагував ніяк.
Про кредит ми вже говорили:, ніхто ніяк ніде не живе в Південній Америці без кредиту та кредитного рейтингу. Це може подобатися або не подобатися, тут тільки можна повторити: НІХТО не живе в Північній Америці без кредитів та кредитних рейтингів. Такий спосіб життя.