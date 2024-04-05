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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2017201820192020
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:47

І з вашою думкою можна погодитися.
Я правда ніколи не жив в гуртожитку.
Пропозиції жити в гуртожитку мабуть має місце, якщо ви - припустимо - прибули в Київ/Дніпро/Ужгород та - блукаючи вулицями та шукаючи роботу - погоджуєтеся працювати на роботодавця виключно, якщо він надає гуртожиток. Мабуть, такі є.
Тому є але:
- середня зарплатня в Канаді - якщо не помиляюся С$ 5500;
- людина почала своє життя в Канаді із зарплатні досить непоганої: орієнтовно С$ 4000 на місяць.
Чи логічно в цій ситуації спати на кроваті в гуртожитку? Якій ніхто не обіцяв?
Для роботи у відрядженні надавали і гуртожиток, і харчування. Але хіба то хвилює лендлорда?

Звісно, кращою би була інша ситуація, наприклад, така:
https://lviv1256.com/news/syn-student-k ... gs_JhcfKrs
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 05 кві, 2024 15:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:10

  akurt написав:Маєте рацію. Ваша думка правильна: не густо.
Але і не мало: орієнтовно 4000 канадських доларів на місяць. Приблизно 3000 USD в місяць.
Чистими приблизно 2 700 USD на місяць.

З чим можна порівняти: може із зарплатнею середньою в Україні: здається 20 000+ гривень (точно не знаю). Але це орієнтовно 500 USD на місяць.
Або можна ось так: я зв"язався з приятелем, який працює на німецькій залізниці:
чистими зарплатня КВАЛІФІКОВАНОЇ людини із стажем - від механіка до машиніста швидкісного потяга - 1700... 2400 євро на місяць.
Тоді здається, що не так вже і погано, для НОВАЧКА із стажем роботи 1 (один) рік.


С каким уровнем Инглиша его взяли в диллершип и что именно он там делает?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:18

Я не можу точно відповісти на це запитання. З того, що знаю:
- До переїзду в Канаду якось і десь навчав англійську. Ну, ви розумієте найкраще, що це означає.
- перші два місяці працював у доставці. Набирався якихось слів, мінімально.
– рік працював у бригаді канадців, де говорили виключно місцеві – він почував себе не дуже затишно, але теж набирався досвіду. Знань було мало, хотів йти на курси Англійської мови в Канаді. Здається, не пішов. Але у бригаді працював на рівних.
- після такої – досить важкої роботи в колективі – звільнився та влаштувався в автосалон.
На позицію "помічник менеджера з продажу авто". З ним в автомобілі як для тестування їздив власник салону спілкувався та сказав: «У тебе ще слабкий рівень мови. Вчи. Вдосконалюй. Переведемо на посаду менеджера з продажу».
Це те, що я знаю.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 18:21

  akurt написав:
  BIGor написав:От ніколи не розумів, навіщо люди з такими низькими доходами купляють такі авто в кредит на 6 років?


Ваша думка є цікавою та заслуговує на повагу.
В мене перед очима приклад одногрупника: працьовитий активний хлопець, який мав та має невеличкий для когось смішний бізнес в одному обласному центрі.
Наслухався реклами та «корисних порад» та взяв у ті часи, коли роздавали долари направо та наліво, велику нову квартиру в центрі обласного центра, дуже дороге авто собі та не дуже дороге - жінці.
Гуляти так гуляти!

Все закінчилося досить погано:
- приблизно 5 років або більше ховався від колекторів; причому ховався реально та ретельно, уявляєте чим це закінчується в справі спілкування з родичами та з приятелями?
- приблизно через 8 років або більше його виловили колектори та не тільки колектори. Невеличка операція з видалення тестикул призвела до реальних позитивних результатів: всі борги було погашено у простий спосіб: продано/аідібрано всі квартири та всі автівки.

Зараз живе щасливо в одній Шевченковій хаті одного села однієї області.

Так що я з Вами в цілому погоджуюсь.
Але в даному випадку на мою думку хлопець все робить вірно: нове авто є нове авто; розрахунок доходів та витрат показує, що з економічної точки зору не відбулося нічого страшного: достатньо кинути палити та економити на одній пачці цигарок в день.

Я всі свої авто купував виключно нові із салонів, тому його вибір розумію.
Правда, я ніколи не користувався ніякими кредитами.

Ну не знаю, виходить якщо грошей нормально скирдується - то нахіба той кредит? Та і громадський транспорт в Канаді розвинений, і велодоріжки мають бути.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 18:43

  BIGor написав:Ну не знаю, виходить якщо грошей нормально скирдується - то нахіба той кредит? Та і громадський транспорт в Канаді розвинений, і велодоріжки мають бути.

Все трохи НЕ так:
- громадський транспорт в Канаді дуже специфічний: для бідноти. Автобуси ходять дуже рідко (1 раз на годину) , до зупинки часто треба йти 1 км.
- як правило, щоби дістатися місця роботи тебе витратити 1,5 години в один кінець.
Нагадаю, що 1,5х2= це 3 години в день єдиного виданого один раз життя...
- в деяких великих містах - наприклад у місті Вінніпег він може бути небезпечним: сьогодні розказали наші люди, що в автобусі почали бити українця, то жоден з пасажирів ніяк не втрутився і навіть слова не сказав. Водій не реагував ніяк.

Про кредит ми вже говорили:, ніхто ніяк ніде не живе в Південній Америці без кредиту та кредитного рейтингу.
Це може подобатися або не подобатися, тут тільки можна повторити: НІХТО не живе в Північній Америці без кредитів та кредитних рейтингів. Такий спосіб життя.
akurt
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