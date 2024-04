Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2018201920202021> Додано: П'ят 05 кві, 2024 14:47

Я правда ніколи не жив в гуртожитку.

Пропозиції жити в гуртожитку мабуть має місце, якщо ви - припустимо - прибули в Київ/Дніпро/Ужгород та - блукаючи вулицями та шукаючи роботу - погоджуєтеся працювати на роботодавця виключно, якщо він надає гуртожиток. Мабуть, такі є.

Тому є але:

- середня зарплатня в Канаді - якщо не помиляюся С$ 5500;

- людина почала своє життя в Канаді із зарплатні досить непоганої: орієнтовно С$ 4000 на місяць.

Чи логічно в цій ситуації спати на кроваті в гуртожитку? Якій ніхто не обіцяв?

Для роботи у відрядженні надавали і гуртожиток, і харчування. Але хіба то хвилює лендлорда?



Звісно, кращою би була інша ситуація, наприклад, така:

https://lviv1256.com/news/syn-student-k ... gs_JhcfKrs

Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:10

Але і не мало: орієнтовно 4000 канадських доларів на місяць. Приблизно 3000 USD в місяць.

Чистими приблизно 2 700 USD на місяць.



З чим можна порівняти: може із зарплатнею середньою в Україні: здається 20 000+ гривень (точно не знаю). Але це орієнтовно 500 USD на місяць.

Або можна ось так: я зв"язався з приятелем, який працює на німецькій залізниці:

чистими зарплатня КВАЛІФІКОВАНОЇ людини із стажем - від механіка до машиніста швидкісного потяга - 1700... 2400 євро на місяць.

Тоді здається, що не так вже і погано, для НОВАЧКА із стажем роботи 1 (один) рік. Маєте рацію. Ваша думка правильна: не густо.Але і не мало: орієнтовно 4000 канадських доларів на місяць. Приблизно 3000 USD в місяць.Чистими приблизно 2 700 USD на місяць.З чим можна порівняти: може із зарплатнею середньою в Україні: здається 20 000+ гривень (точно не знаю). Але це орієнтовно 500 USD на місяць.Або можна ось так: я зв"язався з приятелем, який працює на німецькій залізниці:чистими зарплатня КВАЛІФІКОВАНОЇ людини із стажем - від механіка до машиніста швидкісного потяга - 1700... 2400 євро на місяць.Тоді здається, що не так вже і погано, для НОВАЧКА із стажем роботи 1 (один) рік.



С каким уровнем Инглиша его взяли в диллершип и что именно он там делает?

Додано: П'ят 05 кві, 2024 15:18 Я не можу точно відповісти на це запитання. З того, що знаю:

- До переїзду в Канаду якось і десь навчав англійську. Ну, ви розумієте найкраще, що це означає.

- перші два місяці працював у доставці. Набирався якихось слів, мінімально.

– рік працював у бригаді канадців, де говорили виключно місцеві – він почував себе не дуже затишно, але теж набирався досвіду. Знань було мало, хотів йти на курси Англійської мови в Канаді. Здається, не пішов. Але у бригаді працював на рівних.

- після такої – досить важкої роботи в колективі – звільнився та влаштувався в автосалон.

На позицію "помічник менеджера з продажу авто". З ним в автомобілі як для тестування їздив власник салону спілкувався та сказав: «У тебе ще слабкий рівень мови. Вчи. Вдосконалюй. Переведемо на посаду менеджера з продажу».

Це те, що я знаю. akurt

Додано: П'ят 05 кві, 2024 18:21



Ваша думка є цікавою та заслуговує на повагу.

В мене перед очима приклад одногрупника: працьовитий активний хлопець, який мав та має невеличкий для когось смішний бізнес в одному обласному центрі.

Наслухався реклами та «корисних порад» та взяв у ті часи, коли роздавали долари направо та наліво, велику нову квартиру в центрі обласного центра, дуже дороге авто собі та не дуже дороге - жінці.

Гуляти так гуляти!



Все закінчилося досить погано:

- приблизно 5 років або більше ховався від колекторів; причому ховався реально та ретельно, уявляєте чим це закінчується в справі спілкування з родичами та з приятелями?

- приблизно через 8 років або більше його виловили колектори та не тільки колектори. Невеличка операція з видалення тестикул призвела до реальних позитивних результатів: всі борги було погашено у простий спосіб: продано/аідібрано всі квартири та всі автівки.



Зараз живе щасливо в одній Шевченковій хаті одного села однієї області.



Так що я з Вами в цілому погоджуюсь.

Але в даному випадку на мою думку хлопець все робить вірно: нове авто є нове авто; розрахунок доходів та витрат показує, що з економічної точки зору не відбулося нічого страшного: достатньо кинути палити та економити на одній пачці цигарок в день.



Я всі свої авто купував виключно нові із салонів, тому його вибір розумію.

Правда, я ніколи не користувався ніякими кредитами. Ваша думка є цікавою та заслуговує на повагу.В мене перед очима приклад одногрупника: працьовитий активний хлопець, який мав та має невеличкий для когось смішний бізнес в одному обласному центрі.Наслухався реклами та «корисних порад» та взяв у ті часи, коли роздавали долари направо та наліво, велику нову квартиру в центрі обласного центра, дуже дороге авто собі та не дуже дороге - жінці.Гуляти так гуляти!Все закінчилося досить погано:- приблизно 5 років або більше ховався від колекторів; причому ховався реально та ретельно, уявляєте чим це закінчується в справі спілкування з родичами та з приятелями?- приблизно через 8 років або більше його виловили колектори та не тільки колектори. Невеличка операція з видалення тестикул призвела до реальних позитивних результатів: всі борги було погашено у простий спосіб: продано/аідібрано всі квартири та всі автівки.Зараз живе щасливо в одній Шевченковій хаті одного села однієї області.Так що я з Вами в цілому погоджуюсь.Але в даному випадку на мою думку хлопець все робить вірно: нове авто є нове авто; розрахунок доходів та витрат показує, що з економічної точки зору не відбулося нічого страшного: достатньо кинути палити та економити на одній пачці цигарок в день.Я всі свої авто купував виключно нові із салонів, тому його вибір розумію.Правда, я ніколи не користувався ніякими кредитами.

Ну не знаю, виходить якщо грошей нормально скирдується - то нахіба той кредит? Та і громадський транспорт в Канаді розвинений, і велодоріжки мають бути.

Додано: П'ят 05 кві, 2024 18:43

Все трохи НЕ так:

- громадський транспорт в Канаді дуже специфічний: для бідноти. Автобуси ходять дуже рідко (1 раз на годину) , до зупинки часто треба йти 1 км.

- як правило, щоби дістатися місця роботи тебе витратити 1,5 години в один кінець.

Нагадаю, що 1,5х2= це 3 години в день єдиного виданого один раз життя...

- в деяких великих містах - наприклад у місті Вінніпег він може бути небезпечним: сьогодні розказали наші люди, що в автобусі почали бити українця, то жоден з пасажирів ніяк не втрутився і навіть слова не сказав. Водій не реагував ніяк.



Про кредит ми вже говорили:, ніхто ніяк ніде не живе в Південній Америці без кредиту та кредитного рейтингу.

Це може подобатися або не подобатися, тут тільки можна повторити: НІХТО не живе в Північній Америці без кредитів та кредитних рейтингів. Такий спосіб життя. Все трохи НЕ так:- громадський транспорт в Канаді дуже специфічний: для бідноти. Автобуси ходять дуже рідко (1 раз на годину) , до зупинки часто треба йти 1 км.- як правило, щоби дістатися місця роботи тебе витратити 1,5 години в один кінець.Нагадаю, що 1,5х2= це 3 години в день єдиного виданого один раз життя...- в деяких великих містах - наприклад у місті Вінніпег він може бути небезпечним: сьогодні розказали наші люди, що в автобусі почали бити українця, то жоден з пасажирів ніяк не втрутився і навіть слова не сказав. Водій не реагував ніяк.Про кредит ми вже говорили:, ніхто ніяк ніде не живе в Південній Америці без кредиту та кредитного рейтингу.Це може подобатися або не подобатися, тут тільки можна повторити: НІХТО не живе в Північній Америці без кредитів та кредитних рейтингів. Такий спосіб життя. akurt

Додано: П'ят 05 кві, 2024 20:51



News from Canada



Перший досвід купівлі авто в кредит.

Цифри по памʼяті з розмови.



1. Підібрав в автосалоні новий автомобіль КІА.

2. Вніс завдаток в сумі 500 CAD - як гарантія майбутньноі купівлі авто, який прибуде в автосалон.

3. Звернувся в банк за кредитом. Кредитний рейтинг був «не дуже».

Банк пояснив:

- кредит на нове авто - відсоткова ставка 6%. При не дуже високому кредитному рейтингу може складати 7…8% річних, узгодили під 8,5% річних.

- відсоткова ставка для НЕ нових авто: 8…9% річних.

4. Дочекався прибуття авто та вніс додатково 500 доларів - разом було зараховано «перший внесок» в 1000 CAD.

5. Повна ціна авто 25 500 CAD.

6. Отримав авто прикольного коралового кольору.

7. Оплата за кредитом: 260 CAD в кожні 2 тижня. Примітка: в Канаді зарплатню виплачують кожні 2 тижня. Тому і платежі за кредитом - кожні 2 тижня.

Або 520 CAD на місяць.

8. Зарплатня: 21 CAD за годину без врахування податків. З врахуванням податків: приблизно 20 CAD.

На виплату за кредитом піде 520/20=26 годин роботи за місяць.

Альтернативной варіант розрахунку: виплата за кредитом на авто еквівалентна купівлі 520/17=30 пачок цигарок або купівлі 1 пачки цигарок на день. (Примітка: ціна 1 пачки цигарок в Канаді 17 САD. Продаються на АЗС. 1 пацка цигарок в день - то не багато. Справа в тому, що цигарки зроблені не із тирси, прописаної сечею вислюка, а із справжнього табака, тобто «скурюються» миттєво та «самостійно», тобто ви можете цигарку не курити, вона скурюється сама на ваших очах. Альтернативою є купівля пачки цигарок «з під прилавку» у китайців за 3,5 CAD. З сього зроблені ці китайські цигарки не знають навіть монахи із Чаньського монастиря Тянь Синь Юн Ле. А вони знають все).



P.S. На цій гілці панове довго не погоджувалися із реальністю буття за кордоном під назвою «кредитний рейтинг» - а воно бачиш, яка корисна та важлива річ… Еміграція, заробітчанствоNews from CanadaПерший досвід купівлі авто в кредит.Цифри по памʼяті з розмови.1. Підібрав в автосалоні новий автомобіль КІА.2. Вніс завдаток в сумі 500 CAD - як гарантія майбутньноі купівлі авто, який прибуде в автосалон.3. Звернувся в банк за кредитом. Кредитний рейтинг був «не дуже».Банк пояснив:- кредит на нове авто - відсоткова ставка 6%. При не дуже високому кредитному рейтингу може складати 7…8% річних, узгодили під 8,5% річних.- відсоткова ставка для НЕ нових авто: 8…9% річних.4. Дочекався прибуття авто та вніс додатково 500 доларів - разом було зараховано «перший внесок» в 1000 CAD.5. Повна ціна авто 25 500 CAD.6. Отримав авто прикольного коралового кольору.7. Оплата за кредитом: 260 CAD в кожні 2 тижня. Примітка: в Канаді зарплатню виплачують кожні 2 тижня. Тому і платежі за кредитом - кожні 2 тижня.Або 520 CAD на місяць.8. Зарплатня: 21 CAD за годину без врахування податків. З врахуванням податків: приблизно 20 CAD.На виплату за кредитом піде 520/20=26 годин роботи за місяць.Альтернативной варіант розрахунку: виплата за кредитом на авто еквівалентна купівлі 520/17=30 пачок цигарок або купівлі 1 пачки цигарок на день. (Примітка: ціна 1 пачки цигарок в Канаді 17 САD. Продаються на АЗС. 1 пацка цигарок в день - то не багато. Справа в тому, що цигарки зроблені не із тирси, прописаної сечею вислюка, а із справжнього табака, тобто «скурюються» миттєво та «самостійно», тобто ви можете цигарку не курити, вона скурюється сама на ваших очах. Альтернативою є купівля пачки цигарок «з під прилавку» у китайців за 3,5 CAD. З сього зроблені ці китайські цигарки не знають навіть монахи із Чаньського монастиря Тянь Синь Юн Ле. А вони знають все).P.S. На цій гілці панове довго не погоджувалися із реальністю буття за кордоном під назвою «кредитний рейтинг» - а воно бачиш, яка корисна та важлива річ…



То есть, он вджобывал в Заполярье на морозе за 21 в час и в офисе за 21 в час.

Уже прогресс.

Кредитный рейтинг - штука вроде и непонятная, как из Украины смотреть, но не мы пишем эти правила игры.

Когда только приехал, уже писал, намучился с открытием счета в банке (Чейз).

Встречали разве что не с ногами на столе.

Когда кредитскор в районе 800 и на счету что-то есть, то и звонят "Я Ваш персональный банкир" и приглашают и "Вот Вам финансовый эдвайзер", только заикнулся о преапрувал леттер на мортгидж (было в бренче...ах, да, со мной сидели уже после закрытия отделения. И я не сразу понял, подошла женщина, судя по поведению моей менеджерихи, начальница, спросила или мне нужна будет касса, до меня только потом дошло, что пока со мной возилась менеджериха, они не закрывали кассу), да, так вот, ужел уже после закрытия и на следующее утро перезвонила менеджериха, которая мортгиджами занимается.

Я несколько лет после открытия не заходил в банк. Почувствовал разницу.

Или им пистоны вставили или кредитскор и остаток на счету делают чудеса.

Кстати, заказал новый тип кредитки. Обычно, после заказа кредитки идет автоматический скриннинг и кредит скор падает немного, потом медленно отрастает. У меня вырос на 13 пунктов.

В самом начале заказал первую кредитку и ее ждал месяца 3. Поставили лимит 3,5 куе. Потом подняли до 7 куе. Сейчас кредитка должна прийти в течении 5-7 дней по почте. Лимит в несколько раз выше. Ни разу не платил %% по старой, там оказывается, если не грейс период, то 25%, по новой кредитке была вилка 20-29%, по которой программа, анализируя финансовый "фейс" клиента , ставит рейт. Получил минимальный. 20%. Все равно платить не планирую, но есичЁ (ТМ Биг), то все-же меньше. То есть, он вджобывал в Заполярье на морозе за 21 в час и в офисе за 21 в час.Уже прогресс.Кредитный рейтинг - штука вроде и непонятная, как из Украины смотреть, но не мы пишем эти правила игры.Когда только приехал, уже писал, намучился с открытием счета в банке (Чейз).Встречали разве что не с ногами на столе.Когда кредитскор в районе 800 и на счету что-то есть, то и звонят "Я Ваш персональный банкир" и приглашают и "Вот Вам финансовый эдвайзер", только заикнулся о преапрувал леттер на мортгидж (было в бренче...ах, да, со мной сидели уже после закрытия отделения. И я не сразу понял, подошла женщина, судя по поведению моей менеджерихи, начальница, спросила или мне нужна будет касса, до меня только потом дошло, что пока со мной возилась менеджериха, они не закрывали кассу), да, так вот, ужел уже после закрытия и на следующее утро перезвонила менеджериха, которая мортгиджами занимается.Я несколько лет после открытия не заходил в банк. Почувствовал разницу.Или им пистоны вставили или кредитскор и остаток на счету делают чудеса.Кстати, заказал новый тип кредитки. Обычно, после заказа кредитки идет автоматический скриннинг и кредит скор падает немного, потом медленно отрастает. У меня вырос на 13 пунктов.В самом начале заказал первую кредитку и ее ждал месяца 3. Поставили лимит 3,5 куе. Потом подняли до 7 куе. Сейчас кредитка должна прийти в течении 5-7 дней по почте. Лимит в несколько раз выше. Ни разу не платил %% по старой, там оказывается, если не грейс период, то 25%, по новой кредитке была вилка 20-29%, по которой программа, анализируя финансовый "фейс" клиента , ставит рейт. Получил минимальный. 20%. Все равно платить не планирую, но есичЁ (ТМ Биг), то все-же меньше. rjkz

Додано: П'ят 05 кві, 2024 20:53

Але і не мало: орієнтовно 4000 канадських доларів на місяць. Приблизно 3000 USD в місяць.

Чистими приблизно 2 700 USD на місяць.



З чим можна порівняти: може із зарплатнею середньою в Україні: здається 20 000+ гривень (точно не знаю). Але це орієнтовно 500 USD на місяць.

Або можна ось так: я зв"язався з приятелем, який працює на німецькій залізниці:

чистими зарплатня КВАЛІФІКОВАНОЇ людини із стажем - від механіка до машиніста швидкісного потяга - 1700... 2400 євро на місяць.

Тоді здається, що не так вже і погано, для НОВАЧКА із стажем роботи 1 (один) рік. Маєте рацію. Ваша думка правильна: не густо.Але і не мало: орієнтовно 4000 канадських доларів на місяць. Приблизно 3000 USD в місяць.Чистими приблизно 2 700 USD на місяць.З чим можна порівняти: може із зарплатнею середньою в Україні: здається 20 000+ гривень (точно не знаю). Але це орієнтовно 500 USD на місяць.Або можна ось так: я зв"язався з приятелем, який працює на німецькій залізниці:чистими зарплатня КВАЛІФІКОВАНОЇ людини із стажем - від механіка до машиніста швидкісного потяга - 1700... 2400 євро на місяць.Тоді здається, що не так вже і погано, для НОВАЧКА із стажем роботи 1 (один) рік.

Ці всі порівняння - і з'їденого яйця не вартують, виходить чистими у нього виходить дуже мало, ужиматися нікуди, а далі витрати тільки ростуть. При цінах на квартири в тій же Канаді в 500-700 тис сad, будинки 1-1,4 млн сad скирда в 17 тис сad на рік - це просто фігня (на більш- менш будинок за 1,4 млн сad про який розказували на одному з відео він буде збирати 82 роки). І це ще кажу без витрат поки молодий.



Как-бы чувак только в начале пути.

Як говорится, "маленький плюс, лучше чем большой минус".

Додано: П'ят 05 кві, 2024 20:55

Про кредит ми вже говорили:, ніхто ніяк ніде не живе в Південній Америці без кредиту та кредитного рейтингу.

Це може подобатися або не подобатися, тут тільки можна повторити: НІХТО не живе в Північній Америці без кредитів та кредитних рейтингів. Такий спосіб життя. ...Про кредит ми вже говорили:, ніхто ніяк ніде не живе вбез кредиту та кредитного рейтингу.Це може подобатися або не подобатися, тут тільки можна повторити: НІХТО не живе в Північній Америці без кредитів та кредитних рейтингів. Такий спосіб життя.

гадаю, у Південній Америці кредитний рейтинг без проблем заміняє те, до якої банди ти належиш

Додано: П'ят 05 кві, 2024 20:56



Перший досвід купівлі авто в кредит.

Цифри по памʼяті з розмови.



1. Підібрав в автосалоні новий автомобіль КІА.

2. Вніс завдаток в сумі 500 CAD - як гарантія майбутньноі купівлі авто, який прибуде в автосалон.

3. Звернувся в банк за кредитом. Кредитний рейтинг був «не дуже».

Банк пояснив:

- кредит на нове авто - відсоткова ставка 6%. При не дуже високому кредитному рейтингу може складати 7…8% річних, узгодили під 8,5% річних.

- відсоткова ставка для НЕ нових авто: 8…9% річних.

4. Дочекався прибуття авто та вніс додатково 500 доларів - разом було зараховано «перший внесок» в 1000 CAD.

5. Повна ціна авто 25 500 CAD.

6. Отримав авто прикольного коралового кольору.

7. Оплата за кредитом: 260 CAD в кожні 2 тижня. Примітка: в Канаді зарплатню виплачують кожні 2 тижня. Тому і платежі за кредитом - кожні 2 тижня.

Або 520 CAD на місяць.

8. Зарплатня: 21 CAD за годину без врахування податків. З врахуванням податків: приблизно 20 CAD. News from CanadaПерший досвід купівлі авто в кредит.Цифри по памʼяті з розмови.1. Підібрав в автосалоні новий автомобіль КІА.2. Вніс завдаток в сумі 500 CAD - як гарантія майбутньноі купівлі авто, який прибуде в автосалон.3. Звернувся в банк за кредитом. Кредитний рейтинг був «не дуже».Банк пояснив:- кредит на нове авто - відсоткова ставка 6%. При не дуже високому кредитному рейтингу може складати 7…8% річних, узгодили під 8,5% річних.- відсоткова ставка для НЕ нових авто: 8…9% річних.4. Дочекався прибуття авто та вніс додатково 500 доларів - разом було зараховано «перший внесок» в 1000 CAD.5. Повна ціна авто 25 500 CAD.6. Отримав авто прикольного коралового кольору.7. Оплата за кредитом: 260 CAD в кожні 2 тижня. Примітка: в Канаді зарплатню виплачують кожні 2 тижня. Тому і платежі за кредитом - кожні 2 тижня.Або 520 CAD на місяць.8. Зарплатня: 21 CAD за годину без врахування податків. З врахуванням податків: приблизно 20 CAD.

От ніколи не розумів, навіщо люди з такими низькими доходами купляють такі авто в кредит на 6 років? От ніколи не розумів, навіщо люди з такими низькими доходами купляють такі авто в кредит на 6 років?

А я не розумію навіщо було купувати КІА?! Там в моторах задири вже на 60 тис км. 🤦‍♂️



КИА - отличный автомобиль, чтобы взять его в лиз. Самые демократичные цены.

КИА - отличный автомобиль, чтобы взять его в лиз. Самые демократичные цены.
Откатал 3 года - "забирайте вашу к... обратно".

Додано: П'ят 05 кві, 2024 20:58

Я всі свої авто купував виключно нові із салонів, тому його вибір розумію.

Правда, я ніколи не користувався ніякими кредитами.

... ...Я всі свої авто купував виключно нові із салонів, тому його вибір розумію.Правда, я ніколи не користувався ніякими кредитами....

тобто, коли ви жили в Україні, то купували нове авто виключно у салонах, ще й без кредиту. в США та Канаді не можуть собі таке дозволити.



тобто, коли ви жили в Україні, то купували нове авто виключно у салонах, ще й без кредиту. в США та Канаді не можуть собі таке дозволити.

розкажіть, як це вам вдавалося

