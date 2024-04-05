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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:08
akurt написав: BIGor написав:
Ці всі порівняння - і з'їденого яйця не вартують, виходить чистими у нього виходить дуже мало, ужиматися нікуди, а далі витрати тільки ростуть.
Я би не був так занадто категоричним.
Давайте зробимо «мозковий штурм» («ділову гру») від зворотнього:
- хлопець 21 рік без освіти, кваліфікації та досвіду (хоча досвід роботи на авто мийці є важливим) прибуває на роботу скажімо в Тернопіль або Львів.
- йому треба орендувати житло та харчуватися.Яку роботу він може знайти та скільки зможе заробити за рік?
Скільки би Ви платили в своїй фірмі/підприємстві/ВАТ?
Те саме можна змоделювати припустимо для Кракова.
Буде цікаво.
на початку - 20-25 т грн за місяць. після податків. через рік - вже 30-40 т грн. проживання - 12 т грн, на поточне життя - 8 т грн. залишається 20 т грн на міс, 240 т грн на рік - 6 куо. не надто багато, але не треба працювати за Полярним колом - бо там зовсім інші розцінки. та й батьків можна регулярно відвідувати
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:18
Shaman написав: akurt написав: BIGor написав:
Ці всі порівняння - і з'їденого яйця не вартують, виходить чистими у нього виходить дуже мало, ужиматися нікуди, а далі витрати тільки ростуть.
Я би не був так занадто категоричним.
Давайте зробимо «мозковий штурм» («ділову гру») від зворотнього:
- хлопець 21 рік без освіти, кваліфікації та досвіду (хоча досвід роботи на авто мийці є важливим) прибуває на роботу скажімо в Тернопіль або Львів.
- йому треба орендувати житло та харчуватися.Яку роботу він може знайти та скільки зможе заробити за рік?
Скільки би Ви платили в своїй фірмі/підприємстві/ВАТ?
Те саме можна змоделювати припустимо для Кракова.
Буде цікаво.
на початку - 20-25 т грн за місяць. після податків. через рік - вже 30-40 т грн. проживання - 12 т грн, на поточне життя - 8 т грн. залишається 20 т грн на міс, 240 т грн на рік - 6 куо. не надто багато, але не треба працювати за Полярним колом - бо там зовсім інші розцінки. та й батьків можна регулярно відвідувати
Це де 1 кує в Україні платять після одного року досвіду роботи?
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:24
akurt написав: BIGor написав:
Ну не знаю, виходить якщо грошей нормально скирдується - то нахіба той кредит? Та і громадський транспорт в Канаді розвинений, і велодоріжки мають бути.
Все трохи НЕ так:- громадський транспорт в Канаді дуже специфічний: для бідноти. Автобуси ходять дуже рідко (1 раз на годину) , до зупинки часто треба йти 1 км.
- як правило, щоби дістатися місця роботи тебе витратити 1,5 години в один кінець.
Нагадаю, що 1,5х2= це 3 години в день єдиного виданого один раз життя...
- в деяких великих містах - наприклад у місті Вінніпег він може бути небезпечним: сьогодні розказали наші люди, що в автобусі почали бити українця, то жоден з пасажирів ніяк не втрутився і навіть слова не сказав. Водій не реагував ніяк.
Невже Канада виходить така відстала? Публічний транспорт - це однозначно показник розвиненості країни.
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