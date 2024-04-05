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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2018201920202021 Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:08 akurt написав: BIGor написав: Ці всі порівняння - і з'їденого яйця не вартують, виходить чистими у нього виходить дуже мало, ужиматися нікуди, а далі витрати тільки ростуть. Ці всі порівняння - і з'їденого яйця не вартують, виходить чистими у нього виходить дуже мало, ужиматися нікуди, а далі витрати тільки ростуть.

Я би не був так занадто категоричним.

Давайте зробимо «мозковий штурм» («ділову гру») від зворотнього:

- хлопець 21 рік без освіти, кваліфікації та досвіду (хоча досвід роботи на авто мийці є важливим) прибуває на роботу скажімо в Тернопіль або Львів.

- йому треба орендувати житло та харчуватися.

Яку роботу він може знайти та скільки зможе заробити за рік?

Скільки би Ви платили в своїй фірмі/підприємстві/ВАТ?



Те саме можна змоделювати припустимо для Кракова.



Буде цікаво. Я би не був так занадто категоричним.Давайте зробимо «мозковий штурм» («ділову гру») від зворотнього:- хлопець 21 рік без освіти, кваліфікації та досвіду (хоча досвід роботи на авто мийці є важливим) прибуває на роботу скажімо в Тернопіль або Львів.- йому треба орендувати житло та харчуватися.Скільки би Ви платили в своїй фірмі/підприємстві/ВАТ?Те саме можна змоделювати припустимо для Кракова.Буде цікаво.

на початку - 20-25 т грн за місяць. після податків. через рік - вже 30-40 т грн. проживання - 12 т грн, на поточне життя - 8 т грн. залишається 20 т грн на міс, 240 т грн на рік - 6 куо. не надто багато, але не треба працювати за Полярним колом - бо там зовсім інші розцінки. та й батьків можна регулярно відвідувати на початку - 20-25 т грн за місяць. після податків. через рік - вже 30-40 т грн. проживання - 12 т грн, на поточне життя - 8 т грн. залишається 20 т грн на міс, 240 т грн на рік - 6 куо. не надто багато, але не треба працювати за Полярним колом - бо там зовсім інші розцінки. та й батьків можна регулярно відвідувати Shaman

Повідомлень: 5774 З нами з: 29.09.19 Подякував: 567 раз. Подякували: 1373 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:18 Shaman написав: akurt написав: BIGor написав: Ці всі порівняння - і з'їденого яйця не вартують, виходить чистими у нього виходить дуже мало, ужиматися нікуди, а далі витрати тільки ростуть. Ці всі порівняння - і з'їденого яйця не вартують, виходить чистими у нього виходить дуже мало, ужиматися нікуди, а далі витрати тільки ростуть.

Я би не був так занадто категоричним.

Давайте зробимо «мозковий штурм» («ділову гру») від зворотнього:

- хлопець 21 рік без освіти, кваліфікації та досвіду (хоча досвід роботи на авто мийці є важливим) прибуває на роботу скажімо в Тернопіль або Львів.

- йому треба орендувати житло та харчуватися.

Яку роботу він може знайти та скільки зможе заробити за рік?

Скільки би Ви платили в своїй фірмі/підприємстві/ВАТ?



Те саме можна змоделювати припустимо для Кракова.



Буде цікаво. Я би не був так занадто категоричним.Давайте зробимо «мозковий штурм» («ділову гру») від зворотнього:- хлопець 21 рік без освіти, кваліфікації та досвіду (хоча досвід роботи на авто мийці є важливим) прибуває на роботу скажімо в Тернопіль або Львів.- йому треба орендувати житло та харчуватися.Скільки би Ви платили в своїй фірмі/підприємстві/ВАТ?Те саме можна змоделювати припустимо для Кракова.Буде цікаво.

на початку - 20-25 т грн за місяць. після податків. через рік - вже 30-40 т грн. проживання - 12 т грн, на поточне життя - 8 т грн. залишається 20 т грн на міс, 240 т грн на рік - 6 куо. не надто багато, але не треба працювати за Полярним колом - бо там зовсім інші розцінки. та й батьків можна регулярно відвідувати на початку - 20-25 т грн за місяць. після податків. через рік - вже 30-40 т грн. проживання - 12 т грн, на поточне життя - 8 т грн. залишається 20 т грн на міс, 240 т грн на рік - 6 куо. не надто багато, але не треба працювати за Полярним колом - бо там зовсім інші розцінки. та й батьків можна регулярно відвідувати

Це де 1 кує в Україні платять після одного року досвіду роботи? Це де 1 кує в Україні платять після одного року досвіду роботи? BIGor

Повідомлень: 8801 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1317 раз. Подякували: 1722 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:24 akurt написав: BIGor написав: Ну не знаю, виходить якщо грошей нормально скирдується - то нахіба той кредит? Та і громадський транспорт в Канаді розвинений, і велодоріжки мають бути. Ну не знаю, виходить якщо грошей нормально скирдується - то нахіба той кредит? Та і громадський транспорт в Канаді розвинений, і велодоріжки мають бути.

Все трохи НЕ так:

- громадський транспорт в Канаді дуже специфічний: для бідноти. Автобуси ходять дуже рідко (1 раз на годину) , до зупинки часто треба йти 1 км.

- як правило, щоби дістатися місця роботи тебе витратити 1,5 години в один кінець.

Нагадаю, що 1,5х2= це 3 години в день єдиного виданого один раз життя...

- в деяких великих містах - наприклад у місті Вінніпег він може бути небезпечним: сьогодні розказали наші люди, що в автобусі почали бити українця, то жоден з пасажирів ніяк не втрутився і навіть слова не сказав. Водій не реагував ніяк. Все трохи НЕ так:- як правило, щоби дістатися місця роботи тебе витратити 1,5 години в один кінець.Нагадаю, що 1,5х2= це 3 години в день єдиного виданого один раз життя...- в деяких великих містах - наприклад у місті Вінніпег він може бути небезпечним: сьогодні розказали наші люди, що в автобусі почали бити українця, то жоден з пасажирів ніяк не втрутився і навіть слова не сказав. Водій не реагував ніяк.

Невже Канада виходить така відстала? Публічний транспорт - це однозначно показник розвиненості країни. Невже Канада виходить така відстала? Публічний транспорт - це однозначно показник розвиненості країни. BIGor

Повідомлень: 8801 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1317 раз. Подякували: 1722 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:43 BIGor написав: Shaman написав: akurt написав: Я би не був так занадто категоричним.

Давайте зробимо «мозковий штурм» («ділову гру») від зворотнього:

- хлопець 21 рік без освіти, кваліфікації та досвіду (хоча досвід роботи на авто мийці є важливим) прибуває на роботу скажімо в Тернопіль або Львів.

- йому треба орендувати житло та харчуватися.

Яку роботу він може знайти та скільки зможе заробити за рік?

Скільки би Ви платили в своїй фірмі/підприємстві/ВАТ?



Те саме можна змоделювати припустимо для Кракова.



Буде цікаво. Я би не був так занадто категоричним.Давайте зробимо «мозковий штурм» («ділову гру») від зворотнього:- хлопець 21 рік без освіти, кваліфікації та досвіду (хоча досвід роботи на авто мийці є важливим) прибуває на роботу скажімо в Тернопіль або Львів.- йому треба орендувати житло та харчуватися.Скільки би Ви платили в своїй фірмі/підприємстві/ВАТ?Те саме можна змоделювати припустимо для Кракова.Буде цікаво.

на початку - 20-25 т грн за місяць. після податків. через рік - вже 30-40 т грн. проживання - 12 т грн, на поточне життя - 8 т грн. залишається 20 т грн на міс, 240 т грн на рік - 6 куо. не надто багато, але не треба працювати за Полярним колом - бо там зовсім інші розцінки. та й батьків можна регулярно відвідувати на початку - 20-25 т грн за місяць. після податків. через рік - вже 30-40 т грн. проживання - 12 т грн, на поточне життя - 8 т грн. залишається 20 т грн на міс, 240 т грн на рік - 6 куо. не надто багато, але не треба працювати за Полярним колом - бо там зовсім інші розцінки. та й батьків можна регулярно відвідувати

Це де 1 кує в Україні платять після одного року досвіду роботи? Це де 1 кує в Україні платять після одного року досвіду роботи?

підкажіть, зварювальник за рік зможе добре навчитися? чи це мало часу, й я погарячкував робочий на монолітному будівництві...



та й у Вашому ІТ теж підкажіть, зварювальник за рік зможе добре навчитися? чи це мало часу, й я погарячкувавробочий на монолітному будівництві...та й у Вашому ІТ теж Shaman

Повідомлень: 5774 З нами з: 29.09.19 Подякував: 567 раз. Подякували: 1373 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:47 BIGor написав: Невже Канада виходить така відстала? Публічний транспорт - це однозначно показник розвиненості країни. Невже Канада виходить така відстала? Публічний транспорт - це однозначно показник розвиненості країни.

Ну тоді Україна - сама розвинена країна світу. Найбільша кількість жовтих Богданів з прогнившими підлогами. Жовтий колір трохи розбавляють списані в Німеччині трамваї.



P.S. Насправді все по-іншому. Для безхатченків та жебраків існують деякі автобусні маршрути. Нормальні люди мають в родині не менше двох авто, рідко - одне.

Виключенням є місто New York - тут я довіряю пану rjkz. Там мати авто - один клопіт. Це підтверджує і мій у минулому підлеглий який волею долі випадково опинився мешканцем Брукліна. Ну тоді Україна - сама розвинена країна світу. Найбільша кількість жовтих Богданів з прогнившими підлогами. Жовтий колір трохи розбавляють списані в Німеччині трамваї.P.S. Насправді все по-іншому. Для безхатченків та жебраків існують деякі автобусні маршрути. Нормальні люди мають в родині не менше двох авто, рідко - одне.Виключенням є місто New York - тут я довіряю пану rjkz. Там мати авто - один клопіт. Це підтверджує і мій у минулому підлеглий який волею долі випадково опинився мешканцем Брукліна. Востаннє редагувалось akurt в П'ят 05 кві, 2024 22:52, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9519 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3544 раз. Подякували: 1242 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:50 BIGor



Це де 1 кує в Україні платять після одного року досвіду роботи?



Це де 1 кує в Україні платять після одного року досвіду роботи?

ІА писав про 2-3 куе вже через місяць-другий. Правда не схотів уточнити де так платять ІА писав про 2-3 куе вже через місяць-другий. Правда не схотів уточнити де так платять Hotab Повідомлень: 11647 З нами з: 15.02.09 Подякував: 635 раз. Подякували: 2203 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2018201920202021 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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