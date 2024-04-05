|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:08
akurt написав: BIGor написав:
Ці всі порівняння - і з'їденого яйця не вартують, виходить чистими у нього виходить дуже мало, ужиматися нікуди, а далі витрати тільки ростуть.
Я би не був так занадто категоричним.
Давайте зробимо «мозковий штурм» («ділову гру») від зворотнього:
- хлопець 21 рік без освіти, кваліфікації та досвіду (хоча досвід роботи на авто мийці є важливим) прибуває на роботу скажімо в Тернопіль або Львів.
- йому треба орендувати житло та харчуватися.Яку роботу він може знайти та скільки зможе заробити за рік?
Скільки би Ви платили в своїй фірмі/підприємстві/ВАТ?
Те саме можна змоделювати припустимо для Кракова.
Буде цікаво.
на початку - 20-25 т грн за місяць. після податків. через рік - вже 30-40 т грн. проживання - 12 т грн, на поточне життя - 8 т грн. залишається 20 т грн на міс, 240 т грн на рік - 6 куо. не надто багато, але не треба працювати за Полярним колом - бо там зовсім інші розцінки. та й батьків можна регулярно відвідувати
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5774
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 567 раз.
- Подякували: 1373 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:18
Shaman написав: akurt написав: BIGor написав:
Ці всі порівняння - і з'їденого яйця не вартують, виходить чистими у нього виходить дуже мало, ужиматися нікуди, а далі витрати тільки ростуть.
Я би не був так занадто категоричним.
Давайте зробимо «мозковий штурм» («ділову гру») від зворотнього:
- хлопець 21 рік без освіти, кваліфікації та досвіду (хоча досвід роботи на авто мийці є важливим) прибуває на роботу скажімо в Тернопіль або Львів.
- йому треба орендувати житло та харчуватися.Яку роботу він може знайти та скільки зможе заробити за рік?
Скільки би Ви платили в своїй фірмі/підприємстві/ВАТ?
Те саме можна змоделювати припустимо для Кракова.
Буде цікаво.
на початку - 20-25 т грн за місяць. після податків. через рік - вже 30-40 т грн. проживання - 12 т грн, на поточне життя - 8 т грн. залишається 20 т грн на міс, 240 т грн на рік - 6 куо. не надто багато, але не треба працювати за Полярним колом - бо там зовсім інші розцінки. та й батьків можна регулярно відвідувати
Це де 1 кує в Україні платять після одного року досвіду роботи?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 8801
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1317 раз.
- Подякували: 1722 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:24
akurt написав: BIGor написав:
Ну не знаю, виходить якщо грошей нормально скирдується - то нахіба той кредит? Та і громадський транспорт в Канаді розвинений, і велодоріжки мають бути.
Все трохи НЕ так:- громадський транспорт в Канаді дуже специфічний: для бідноти. Автобуси ходять дуже рідко (1 раз на годину) , до зупинки часто треба йти 1 км.
- як правило, щоби дістатися місця роботи тебе витратити 1,5 години в один кінець.
Нагадаю, що 1,5х2= це 3 години в день єдиного виданого один раз життя...
- в деяких великих містах - наприклад у місті Вінніпег він може бути небезпечним: сьогодні розказали наші люди, що в автобусі почали бити українця, то жоден з пасажирів ніяк не втрутився і навіть слова не сказав. Водій не реагував ніяк.
Невже Канада виходить така відстала? Публічний транспорт - це однозначно показник розвиненості країни.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 8801
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1317 раз.
- Подякували: 1722 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:43
BIGor написав: Shaman написав: akurt написав:
Я би не був так занадто категоричним.
Давайте зробимо «мозковий штурм» («ділову гру») від зворотнього:
- хлопець 21 рік без освіти, кваліфікації та досвіду (хоча досвід роботи на авто мийці є важливим) прибуває на роботу скажімо в Тернопіль або Львів.
- йому треба орендувати житло та харчуватися.Яку роботу він може знайти та скільки зможе заробити за рік?
Скільки би Ви платили в своїй фірмі/підприємстві/ВАТ?
Те саме можна змоделювати припустимо для Кракова.
Буде цікаво.
на початку - 20-25 т грн за місяць. після податків. через рік - вже 30-40 т грн. проживання - 12 т грн, на поточне життя - 8 т грн. залишається 20 т грн на міс, 240 т грн на рік - 6 куо. не надто багато, але не треба працювати за Полярним колом - бо там зовсім інші розцінки. та й батьків можна регулярно відвідувати
Це де 1 кує в Україні платять після одного року досвіду роботи?
підкажіть, зварювальник за рік зможе добре навчитися? чи це мало часу, й я погарячкував
робочий на монолітному будівництві...
та й у Вашому ІТ теж
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5774
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 567 раз.
- Подякували: 1373 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:47
BIGor написав:
Невже Канада виходить така відстала? Публічний транспорт - це однозначно показник розвиненості країни.
Ну тоді Україна - сама розвинена країна світу. Найбільша кількість жовтих Богданів з прогнившими підлогами. Жовтий колір трохи розбавляють списані в Німеччині трамваї.
P.S. Насправді все по-іншому. Для безхатченків та жебраків існують деякі автобусні маршрути. Нормальні люди мають в родині не менше двох авто, рідко - одне.
Виключенням є місто New York - тут я довіряю пану rjkz. Там мати авто - один клопіт. Це підтверджує і мій у минулому підлеглий який волею долі випадково опинився мешканцем Брукліна.
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 05 кві, 2024 22:52, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 9519
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3544 раз.
- Подякували: 1242 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:50
BIGor
Це де 1 кує в Україні платять після одного року досвіду роботи?
ІА писав про 2-3 куе вже через місяць-другий. Правда не схотів уточнити де так платять
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11647
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 635 раз.
- Подякували: 2203 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|