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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2018201920202021
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:08

  akurt написав:
  BIGor написав:Ці всі порівняння - і з'їденого яйця не вартують, виходить чистими у нього виходить дуже мало, ужиматися нікуди, а далі витрати тільки ростуть.

Я би не був так занадто категоричним.
Давайте зробимо «мозковий штурм» («ділову гру») від зворотнього:
- хлопець 21 рік без освіти, кваліфікації та досвіду (хоча досвід роботи на авто мийці є важливим) прибуває на роботу скажімо в Тернопіль або Львів.
- йому треба орендувати житло та харчуватися.
Яку роботу він може знайти та скільки зможе заробити за рік?
Скільки би Ви платили в своїй фірмі/підприємстві/ВАТ?

Те саме можна змоделювати припустимо для Кракова.

Буде цікаво.

на початку - 20-25 т грн за місяць. після податків. через рік - вже 30-40 т грн. проживання - 12 т грн, на поточне життя - 8 т грн. залишається 20 т грн на міс, 240 т грн на рік - 6 куо. не надто багато, але не треба працювати за Полярним колом - бо там зовсім інші розцінки. та й батьків можна регулярно відвідувати ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:18

  Shaman написав:
  akurt написав:
  BIGor написав:Ці всі порівняння - і з'їденого яйця не вартують, виходить чистими у нього виходить дуже мало, ужиматися нікуди, а далі витрати тільки ростуть.

Я би не був так занадто категоричним.
Давайте зробимо «мозковий штурм» («ділову гру») від зворотнього:
- хлопець 21 рік без освіти, кваліфікації та досвіду (хоча досвід роботи на авто мийці є важливим) прибуває на роботу скажімо в Тернопіль або Львів.
- йому треба орендувати житло та харчуватися.
Яку роботу він може знайти та скільки зможе заробити за рік?
Скільки би Ви платили в своїй фірмі/підприємстві/ВАТ?

Те саме можна змоделювати припустимо для Кракова.

Буде цікаво.

на початку - 20-25 т грн за місяць. після податків. через рік - вже 30-40 т грн. проживання - 12 т грн, на поточне життя - 8 т грн. залишається 20 т грн на міс, 240 т грн на рік - 6 куо. не надто багато, але не треба працювати за Полярним колом - бо там зовсім інші розцінки. та й батьків можна регулярно відвідувати ;)

Це де 1 кує в Україні платять після одного року досвіду роботи? :shock:
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:24

  akurt написав:
  BIGor написав:Ну не знаю, виходить якщо грошей нормально скирдується - то нахіба той кредит? Та і громадський транспорт в Канаді розвинений, і велодоріжки мають бути.

Все трохи НЕ так:
- громадський транспорт в Канаді дуже специфічний: для бідноти. Автобуси ходять дуже рідко (1 раз на годину) , до зупинки часто треба йти 1 км.
- як правило, щоби дістатися місця роботи тебе витратити 1,5 години в один кінець.
Нагадаю, що 1,5х2= це 3 години в день єдиного виданого один раз життя...
- в деяких великих містах - наприклад у місті Вінніпег він може бути небезпечним: сьогодні розказали наші люди, що в автобусі почали бити українця, то жоден з пасажирів ніяк не втрутився і навіть слова не сказав. Водій не реагував ніяк.

Невже Канада виходить така відстала? Публічний транспорт - це однозначно показник розвиненості країни.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 21:43

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  akurt написав:Я би не був так занадто категоричним.
Давайте зробимо «мозковий штурм» («ділову гру») від зворотнього:
- хлопець 21 рік без освіти, кваліфікації та досвіду (хоча досвід роботи на авто мийці є важливим) прибуває на роботу скажімо в Тернопіль або Львів.
- йому треба орендувати житло та харчуватися.
Яку роботу він може знайти та скільки зможе заробити за рік?
Скільки би Ви платили в своїй фірмі/підприємстві/ВАТ?

Те саме можна змоделювати припустимо для Кракова.

Буде цікаво.

на початку - 20-25 т грн за місяць. після податків. через рік - вже 30-40 т грн. проживання - 12 т грн, на поточне життя - 8 т грн. залишається 20 т грн на міс, 240 т грн на рік - 6 куо. не надто багато, але не треба працювати за Полярним колом - бо там зовсім інші розцінки. та й батьків можна регулярно відвідувати ;)

Це де 1 кує в Україні платять після одного року досвіду роботи? :shock:

підкажіть, зварювальник за рік зможе добре навчитися? чи це мало часу, й я погарячкував :oops: робочий на монолітному будівництві...

та й у Вашому ІТ теж 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:47

  BIGor написав:Невже Канада виходить така відстала? Публічний транспорт - це однозначно показник розвиненості країни.

Ну тоді Україна - сама розвинена країна світу. Найбільша кількість жовтих Богданів з прогнившими підлогами. Жовтий колір трохи розбавляють списані в Німеччині трамваї.

P.S. Насправді все по-іншому. Для безхатченків та жебраків існують деякі автобусні маршрути. Нормальні люди мають в родині не менше двох авто, рідко - одне.
Виключенням є місто New York - тут я довіряю пану rjkz. Там мати авто - один клопіт. Це підтверджує і мій у минулому підлеглий який волею долі випадково опинився мешканцем Брукліна.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 05 кві, 2024 22:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:50

BIGor

Це де 1 кує в Україні платять після одного року досвіду роботи? :shock:


ІА писав про 2-3 куе вже через місяць-другий. Правда не схотів уточнити де так платять
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 23:11

Ну платять і більше, просто треба знати місця…
Є люди, які такі місця знають, розвивають, приручають.
Сьогодні прямо перед походом на концерт Симфонічного оркестру (диригент із Греції, в програмі Шуберт та виступ майстрині з Японії - грала на рідкісному інструменті з деревʼяних пластинок - має назву Marimba) довго говорив з приятелькою, яка переживає війну в Нідерландах в статусі біженки. Чоловік в Україні.
Так ось, прийшла до тями та працює:
- працює як перекладач (англійська) у людей, яким треба відвідати доктора в лікарні. Тобто забезпечує сама на своєму авто Тойота Королла (керує авто) доставку пацієнта в лікарню та спілкування з лікарем.
- паралельно працює волонтером в музеях Нідерландів: вона сама «трохи художник» - тому супроводжує групи, які потребують англомовного фахового коментаря/перекладача.
Не питав який в неї гонорар - за перший вид діяльності, а другий - вона як волонтер.
Так що просто треба знати місця…
Ну і мати кваліфікацію/ знання.
akurt
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  #<1 ... 2018201920202021
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