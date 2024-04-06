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Bolt написав:А я не розумію навіщо було купувати КІА?! Там в моторах задири вже на 60 тис км. 🤦♂️
Їжджу зараз на зеленому KIA Sportage 2005 року - 155 тис. км., замість Широкого Джипу (Jeep Cherokee 2002) -поміняли волонтери, бо Джип пішов в ремонт з капітілкою двіжка і останні пару місців до ремонту заводився балончиком швидкого старту. Джип "купувався" шляхом перекидання волонтерам по 40 тис грн з трьох військовослужбовців - щоб знайшли такий, який не треба ставити на облік в/ч. Так Kia відчувається краще за Джип хоч є вже приколи по ходовій.
Про що я це так. Я тут в армії живу, що в мене пару місяців були витрати - купувати туалетний папір і пару разів на місяць скидатися по 300-500 грн на пальне озвученої вище тачки. Лишається в мене грошей значно більше ніж у того пацана з Канади, не зважаючи, що я не на сотці (хіба що 2-3 дні в місяць).
Denik написав:Про що я це так. Я тут в армії живу, що в мене пару місяців були витрати - купувати туалетний папір і пару разів на місяць скидатися по 300-500 грн на пальне озвученої вище тачки. Лишається в мене грошей значно більше ніж у того пацана з Канади, не зважаючи, що я не на сотці (хіба що 2-3 дні в місяць).
когда с экранов говорят о том что армии нужна ротация я отвечаю твоими словами, не пойдёшь ты в мирную жизнь, не найдешь ты в мирной жизни ни таких денег ни таких гормонов а представьте сколько зарабатывает новая зеленая олигархия на войне а сколько зарабатывает западный ВПК эта война пока все не умрут, только эмиграция путь в жизнь, вплавь через Тису или штурмом заставы не важно
Вчера чувак фотку скидывает на Вайбер, сидит в блиндаже с автоматом. Главное он выехал в первые дни войны в Бундесе него там батя давно живёт.(имел 3 группу потому пропустили) Год там тусовался, учил язык получал допомогу. Потом вернулся(точно не знаю, говорил про тёрки с батей, ХЗ) Я его ещё с автовокзала домой завозил. Он тут поныкался год практически. С деньгами напряг. С группой непонятна, возобновить нужно было (наверное денег не было) Общем написал, что решил мобилизироваться, сейчас в учебке.
Denik написав:Про що я це так. Я тут в армії живу, що в мене пару місяців були витрати - купувати туалетний папір і пару разів на місяць скидатися по 300-500 грн на пальне озвученої вище тачки. Лишається в мене грошей значно більше ніж у того пацана з Канади, не зважаючи, що я не на сотці (хіба що 2-3 дні в місяць).
когда с экранов говорят о том что армии нужна ротация я отвечаю твоими словами, не пойдёшь ты в мирную жизнь, не найдешь ты в мирной жизни ни таких денег ни таких гормонов а представьте сколько зарабатывает новая зеленая олигархия на войне а сколько зарабатывает западный ВПК эта война пока все не умрут, только эмиграция путь в жизнь, вплавь через Тису или штурмом заставы не важно
а війна триває через путіна, який на цій війні тільки втрачає кошти, але марить увійти в історія як великий збирач земель руських. Але вже увійшов як якийсь недоГітлер. така от чудасія...
а як ви зібралися? Тиса? яка застава?. більше схоже, що максимум, - це сховатися під диван від ТЦК
Shaman написав:на початку - 20-25 т грн за місяць. після податків. через рік - вже 30-40 т грн. проживання - 12 т грн, на поточне життя - 8 т грн. залишається 20 т грн на міс, 240 т грн на рік - 6 куо. не надто багато, але не треба працювати за Полярним колом - бо там зовсім інші розцінки. та й батьків можна регулярно відвідувати
В усіх нормальних країнах вартість роботи за Полярним колом/видобуток залізної руди у вахтових містчках Австралії/нафти в пустелі Саудівської Аравії починається від 100к в рік. Наїбалово тіпа 20-30к є лише в Канаді і у орків. Десь так само можна було обговорювати, що чувак поїхав до орків будувати якийсь порт за Полярним колом - були б +- ті самі гроші.
nekefer написав:огда с экранов говорят о том что армии нужна ротация я отвечаю твоими словами, не пойдёшь ты в мирную жизнь, не найдешь ты в мирной жизни ни таких денег ни таких гормонов а представьте сколько зарабатывает новая зеленая олигархия на войне а сколько зарабатывает западный ВПК эта война пока все не умрут, только эмиграция путь в жизнь, вплавь через Тису или штурмом заставы не важно
В цивільному житті на сіньйор лід ІТ позиціях заробляв більше. Екстріму та гормонів точно більше не знайду.
BIGor написав:Це де 1 кує в Україні платять після одного року досвіду роботи?
підкажіть, зварювальник за рік зможе добре навчитися? чи це мало часу, й я погарячкував робочий на монолітному будівництві...
та й у Вашому ІТ теж
Чого ж всі не йдуть в зварювальники та ІТ-шники? Спитайте касира чи вантажника АТБ.
за цим цитуванням вже загубилося, з чого все починалося.
пан Akurt навів приклад, як добре може влаштуватися в Канаді людина 21 рік без освіти, без досвіду роботи. але на роботі будівельником десь за Полярним колом. я навів потенційний приклад в Україні. якщо подивитися життя касира у Канаді, буде вже не так цікаво.
я про що - людина, яка швидка досягає успіхів в еміграції, й в Україні би чогось досягла б. а якщо рівень людини вантажник чи касир в АТБ - за кордоном буде теж саме...
Shaman написав:війна триває через путіна, який на цій війні тільки втрачає кошти,
Я щось не впевнений в цьому: бідні москалі стають ще біднішими, від олігархів з 90, не своїх губернаторів та від іноземців віджимають майно Потаніни і ко, але не бачу жодної ознаки, щоб біднішало "Озеро"