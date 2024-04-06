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#<1 ... 2019202020212022 Додано: Суб 06 кві, 2024 10:31 Denik написав: Bolt написав: А я не розумію навіщо було купувати КІА?! Там в моторах задири вже на 60 тис км. 🤦‍♂️ А я не розумію навіщо було купувати КІА?! Там в моторах задири вже на 60 тис км. 🤦‍♂️

Їжджу зараз на зеленому KIA Sportage 2005 року - 155 тис. км., замість Широкого Джипу (Jeep Cherokee 2002) -поміняли волонтери, бо Джип пішов в ремонт з капітілкою двіжка і останні пару місців до ремонту заводився балончиком швидкого старту.

Джип "купувався" шляхом перекидання волонтерам по 40 тис грн з трьох військовослужбовців - щоб знайшли такий, який не треба ставити на облік в/ч. Так Kia відчувається краще за Джип хоч є вже приколи по ходовій.



Про що я це так. Я тут в армії живу, що в мене пару місяців були витрати - купувати туалетний папір і пару разів на місяць скидатися по 300-500 грн на пальне озвученої вище тачки. Лишається в мене грошей значно більше ніж у того пацана з Канади, не зважаючи, що я не на сотці (хіба що 2-3 дні в місяць). Їжджу зараз на зеленому KIA Sportage 2005 року - 155 тис. км., замість Широкого Джипу (Jeep Cherokee 2002) -поміняли волонтери, бо Джип пішов в ремонт з капітілкою двіжка і останні пару місців до ремонту заводився балончиком швидкого старту.Джип "купувався" шляхом перекидання волонтерам по 40 тис грн з трьох військовослужбовців - щоб знайшли такий, який не треба ставити на облік в/ч. Так Kia відчувається краще за Джип хоч є вже приколи по ходовій.Про що я це так. Я тут в армії живу, що в мене пару місяців були витрати - купувати туалетний папір і пару разів на місяць скидатися по 300-500 грн на пальне озвученої вище тачки. Лишається в мене грошей значно більше ніж у того пацана з Канади, не зважаючи, що я не на сотці (хіба що 2-3 дні в місяць).

Значить пощастило:

https://youtu.be/x3ybSO651Ds?si=R8HEGST73ENmZyU7

Пи. Си. А це взагалі шедеврально з 24.30

https://youtu.be/oHUxrHeVFFs?si=UiwmRcjJSxB-pJqc Значить пощастило:Пи. Си. А це взагалі шедеврально з 24.30 Bolt Повідомлень: 2843 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 10:38 Re: Еміграція, заробітчанство Denik написав: Про що я це так. Я тут в армії живу, що в мене пару місяців були витрати - купувати туалетний папір і пару разів на місяць скидатися по 300-500 грн на пальне озвученої вище тачки. Лишається в мене грошей значно більше ніж у того пацана з Канади, не зважаючи, що я не на сотці (хіба що 2-3 дні в місяць). Про що я це так. Я тут в армії живу, що в мене пару місяців були витрати - купувати туалетний папір і пару разів на місяць скидатися по 300-500 грн на пальне озвученої вище тачки. Лишається в мене грошей значно більше ніж у того пацана з Канади, не зважаючи, що я не на сотці (хіба що 2-3 дні в місяць).

когда с экранов говорят о том что армии нужна ротация я отвечаю твоими словами, не пойдёшь ты в мирную жизнь, не найдешь ты в мирной жизни ни таких денег ни таких гормонов

а представьте сколько зарабатывает новая зеленая олигархия на войне

а сколько зарабатывает западный ВПК

эта война пока все не умрут, только эмиграция путь в жизнь, вплавь через Тису или штурмом заставы не важно когда с экранов говорят о том что армии нужна ротация я отвечаю твоими словами, не пойдёшь ты в мирную жизнь, не найдешь ты в мирной жизни ни таких денег ни таких гормонова представьте сколько зарабатывает новая зеленая олигархия на войнеа сколько зарабатывает западный ВПКэта война пока все не умрут, только эмиграция путь в жизнь, вплавь через Тису или штурмом заставы не важно nekefer

Повідомлень: 999 З нами з: 24.10.14 Подякував: 64 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 10:53 Вчера чувак фотку скидывает на Вайбер, сидит в блиндаже с автоматом.

Главное он выехал в первые дни войны в Бундесе него там батя давно живёт.(имел 3 группу потому пропустили) Год там тусовался, учил язык получал допомогу. Потом вернулся(точно не знаю, говорил про тёрки с батей, ХЗ) Я его ещё с автовокзала домой завозил. Он тут поныкался год практически. С деньгами напряг. С группой непонятна, возобновить нужно было (наверное денег не было) Общем написал, что решил мобилизироваться, сейчас в учебке. Bolt Повідомлень: 2843 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 11:07 Re: Еміграція, заробітчанство

В угожденье богу злата

Край на край встаёт войной;

И людская кровь рекой

По клинку течёт булата!

Люди гибнут за металл,

Люди гибнут за металл!

Сатана там правит бал,

Там правит бал!

Фауст наших днейВ угожденье богу златаКрай на край встаёт войной;И людская кровь рекойПо клинку течёт булата!Люди гибнут за металл,Люди гибнут за металл!Сатана там правит бал,Там правит бал! nekefer

Повідомлень: 999 З нами з: 24.10.14 Подякував: 64 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 11:55 nekefer написав: Denik написав: Про що я це так. Я тут в армії живу, що в мене пару місяців були витрати - купувати туалетний папір і пару разів на місяць скидатися по 300-500 грн на пальне озвученої вище тачки. Лишається в мене грошей значно більше ніж у того пацана з Канади, не зважаючи, що я не на сотці (хіба що 2-3 дні в місяць). Про що я це так. Я тут в армії живу, що в мене пару місяців були витрати - купувати туалетний папір і пару разів на місяць скидатися по 300-500 грн на пальне озвученої вище тачки. Лишається в мене грошей значно більше ніж у того пацана з Канади, не зважаючи, що я не на сотці (хіба що 2-3 дні в місяць).

когда с экранов говорят о том что армии нужна ротация я отвечаю твоими словами, не пойдёшь ты в мирную жизнь, не найдешь ты в мирной жизни ни таких денег ни таких гормонов

а представьте сколько зарабатывает новая зеленая олигархия на войне

а сколько зарабатывает западный ВПК

эта война пока все не умрут, только эмиграция путь в жизнь, вплавь через Тису или штурмом заставы не важно когда с экранов говорят о том что армии нужна ротация я отвечаю твоими словами, не пойдёшь ты в мирную жизнь, не найдешь ты в мирной жизни ни таких денег ни таких гормонова представьте сколько зарабатывает новая зеленая олигархия на войнеа сколько зарабатывает западный ВПКэта война пока все не умрут, толькоилине важно

а війна триває через путіна, який на цій війні тільки втрачає кошти, але марить увійти в історія як великий збирач земель руських. Але вже увійшов як якийсь недоГітлер. така от чудасія...



а як ви зібралися? Тиса? яка застава?. більше схоже, що максимум, - це сховатися під диван від ТЦК а війна триває через путіна, який на цій війні тільки втрачає кошти, але марить увійти в історія як великий збирач земель руських. Але вже увійшов як якийсь недоГітлер. така от чудасія...а як ви зібралися? Тиса? яка застава?. більше схоже, що максимум, - це сховатися під диван від ТЦК Shaman

Повідомлень: 5776 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1373 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 11:55 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: на початку - 20-25 т грн за місяць. після податків. через рік - вже 30-40 т грн. проживання - 12 т грн, на поточне життя - 8 т грн. залишається 20 т грн на міс, 240 т грн на рік - 6 куо. не надто багато, але не треба працювати за Полярним колом - бо там зовсім інші розцінки. та й батьків можна регулярно відвідувати на початку - 20-25 т грн за місяць. після податків. через рік - вже 30-40 т грн. проживання - 12 т грн, на поточне життя - 8 т грн. залишається 20 т грн на міс, 240 т грн на рік - 6 куо. не надто багато, але не треба працювати за Полярним колом - бо там зовсім інші розцінки. та й батьків можна регулярно відвідувати

В усіх нормальних країнах вартість роботи за Полярним колом/видобуток залізної руди у вахтових містчках Австралії/нафти в пустелі Саудівської Аравії починається від 100к в рік. Наїбалово тіпа 20-30к є лише в Канаді і у орків. Десь так само можна було обговорювати, що чувак поїхав до орків будувати якийсь порт за Полярним колом - були б +- ті самі гроші. В усіх нормальних країнах вартість роботи за Полярним колом/видобуток залізної руди у вахтових містчках Австралії/нафти в пустелі Саудівської Аравії починається від 100к в рік. Наїбалово тіпа 20-30к є лише в Канаді і у орків. Десь так само можна було обговорювати, що чувак поїхав до орків будувати якийсь порт за Полярним колом - були б +- ті самі гроші. Denik Повідомлень: 3076 З нами з: 23.02.09 Подякував: 637 раз. Подякували: 1114 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 11:57 Re: Еміграція, заробітчанство nekefer написав: огда с экранов говорят о том что армии нужна ротация я отвечаю твоими словами, не пойдёшь ты в мирную жизнь, не найдешь ты в мирной жизни ни таких денег ни таких гормонов

а представьте сколько зарабатывает новая зеленая олигархия на войне

а сколько зарабатывает западный ВПК

эта война пока все не умрут, только эмиграция путь в жизнь, вплавь через Тису или штурмом заставы не важно огда с экранов говорят о том что армии нужна ротация я отвечаю твоими словами, не пойдёшь ты в мирную жизнь, не найдешь ты в мирной жизни ни таких денег ни таких гормонова представьте сколько зарабатывает новая зеленая олигархия на войнеа сколько зарабатывает западный ВПКэта война пока все не умрут, только эмиграция путь в жизнь, вплавь через Тису или штурмом заставы не важно

В цивільному житті на сіньйор лід ІТ позиціях заробляв більше. Екстріму та гормонів точно більше не знайду. В цивільному житті на сіньйор лід ІТ позиціях заробляв більше. Екстріму та гормонів точно більше не знайду. Denik Повідомлень: 3076 З нами з: 23.02.09 Подякував: 637 раз. Подякували: 1114 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 12:01 BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав: Це де 1 кує в Україні платять після одного року досвіду роботи? Це де 1 кує в Україні платять після одного року досвіду роботи?

підкажіть, зварювальник за рік зможе добре навчитися? чи це мало часу, й я погарячкував робочий на монолітному будівництві...



та й у Вашому ІТ теж підкажіть, зварювальник за рік зможе добре навчитися? чи це мало часу, й я погарячкувавробочий на монолітному будівництві...та й у Вашому ІТ теж

Чого ж всі не йдуть в зварювальники та ІТ-шники? Спитайте касира чи вантажника АТБ. Чого ж всі не йдуть в зварювальники та ІТ-шники? Спитайте касира чи вантажника АТБ.

за цим цитуванням вже загубилося, з чого все починалося.



пан Akurt навів приклад, як добре може влаштуватися в Канаді людина 21 рік без освіти, без досвіду роботи. але на роботі будівельником десь за Полярним колом. я навів потенційний приклад в Україні. якщо подивитися життя касира у Канаді, буде вже не так цікаво.



я про що - людина, яка швидка досягає успіхів в еміграції, й в Україні би чогось досягла б. а якщо рівень людини вантажник чи касир в АТБ - за кордоном буде теж саме... за цим цитуванням вже загубилося, з чого все починалося.паннавів приклад, як добре може влаштуватися в Канаді людина 21 рік без освіти, без досвіду роботи. але на роботі будівельником десь за Полярним колом. я навів потенційний приклад в Україні. якщо подивитися життя касира у Канаді, буде вже не так цікаво.я про що - людина, яка швидка досягає успіхів в еміграції, й в Україні би чогось досягла б. а якщо рівень людини вантажник чи касир в АТБ - за кордоном буде теж саме... Shaman

Повідомлень: 5776 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1373 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 12:10 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: війна триває через путіна, який на цій війні тільки втрачає кошти, війна триває через путіна, який на цій війні тільки втрачає кошти,

Я щось не впевнений в цьому: бідні москалі стають ще біднішими, від олігархів з 90, не своїх губернаторів та від іноземців віджимають майно Потаніни і ко, але не бачу жодної ознаки, щоб біднішало "Озеро" Я щось не впевнений в цьому: бідні москалі стають ще біднішими, від олігархів з 90, не своїх губернаторів та від іноземців віджимають майно Потаніни і ко, але не бачу жодної ознаки, щоб біднішало "Озеро" Дюрі-бачі

Повідомлень: 2699 З нами з: 29.07.22 Подякував: 493 раз. Подякували: 362 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2019202020212022 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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