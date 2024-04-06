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Bolt написав:А я не розумію навіщо було купувати КІА?! Там в моторах задири вже на 60 тис км. 🤦♂️
Їжджу зараз на зеленому KIA Sportage 2005 року - 155 тис. км., замість Широкого Джипу (Jeep Cherokee 2002) -поміняли волонтери, бо Джип пішов в ремонт з капітілкою двіжка і останні пару місців до ремонту заводився балончиком швидкого старту. Джип "купувався" шляхом перекидання волонтерам по 40 тис грн з трьох військовослужбовців - щоб знайшли такий, який не треба ставити на облік в/ч. Так Kia відчувається краще за Джип хоч є вже приколи по ходовій.
Про що я це так. Я тут в армії живу, що в мене пару місяців були витрати - купувати туалетний папір і пару разів на місяць скидатися по 300-500 грн на пальне озвученої вище тачки. Лишається в мене грошей значно більше ніж у того пацана з Канади, не зважаючи, що я не на сотці (хіба що 2-3 дні в місяць).
Вчера чувак фотку скидывает на Вайбер, сидит в блиндаже с автоматом. Главное он выехал в первые дни войны в Бундесе него там батя давно живёт.(имел 3 группу потому пропустили) Год там тусовался, учил язык получал допомогу. Потом вернулся(точно не знаю, говорил про тёрки с батей, ХЗ) Я его ещё с автовокзала домой завозил. Он тут поныкался год практически. С деньгами напряг. С группой непонятна, возобновить нужно было (наверное денег не было) Общем написал, что решил мобилизироваться, сейчас в учебке.
Shaman написав:на початку - 20-25 т грн за місяць. після податків. через рік - вже 30-40 т грн. проживання - 12 т грн, на поточне життя - 8 т грн. залишається 20 т грн на міс, 240 т грн на рік - 6 куо. не надто багато, але не треба працювати за Полярним колом - бо там зовсім інші розцінки. та й батьків можна регулярно відвідувати
В усіх нормальних країнах вартість роботи за Полярним колом/видобуток залізної руди у вахтових містчках Австралії/нафти в пустелі Саудівської Аравії починається від 100к в рік. Наїбалово тіпа 20-30к є лише в Канаді і у орків. Десь так само можна було обговорювати, що чувак поїхав до орків будувати якийсь порт за Полярним колом - були б +- ті самі гроші.
BIGor написав:Це де 1 кує в Україні платять після одного року досвіду роботи?
підкажіть, зварювальник за рік зможе добре навчитися? чи це мало часу, й я погарячкував робочий на монолітному будівництві...
та й у Вашому ІТ теж
Чого ж всі не йдуть в зварювальники та ІТ-шники? Спитайте касира чи вантажника АТБ.
за цим цитуванням вже загубилося, з чого все починалося.
пан Akurt навів приклад, як добре може влаштуватися в Канаді людина 21 рік без освіти, без досвіду роботи. але на роботі будівельником десь за Полярним колом. я навів потенційний приклад в Україні. якщо подивитися життя касира у Канаді, буде вже не так цікаво.
я про що - людина, яка швидка досягає успіхів в еміграції, й в Україні би чогось досягла б. а якщо рівень людини вантажник чи касир в АТБ - за кордоном буде теж саме...
Shaman написав:війна триває через путіна, який на цій війні тільки втрачає кошти,
Я щось не впевнений в цьому: бідні москалі стають ще біднішими, від олігархів з 90, не своїх губернаторів та від іноземців віджимають майно Потаніни і ко, але не бачу жодної ознаки, щоб біднішало "Озеро"
Shaman написав:пан Akurt навів приклад, як добре може влаштуватися в Канаді людина 21 рік без освіти, без досвіду роботи. але на роботі будівельником десь за Полярним колом. я навів потенційний приклад в Україні. якщо подивитися життя касира у Канаді, буде вже не так цікаво.
Все вірно, пане Shaman. Саме це akurt і писав: як з точки зору податкової завершився рік роботи людини - біженця з України, який приїхав в іншу країну на інший бік Земної кулі - дійсно без досвіду, без освіти, без кваліфікації, без родичів, без друзів, без дипломів, без атестатів та без «подушки безпеки». Пани на цій гілці визначили, що якщо людина прожила 1 рік, прохачувалпся, прожила в достойних цивілізованої людини умовах, відвідувала кавʼярні, приємно спілкувалася з дівчатами, відвідувала хокейні матчі, які раніше вживу не бачила, і ще залишилося не більше 17 000$ - то то дуже дуже погано. Цікаво реально… я так думааю, що пани беруть до себе в фірми людей з вулиць Нікополя або Коивого рогу та платять по 3000$ на місяць… Ех, де я раніше був… не знав…
В аналіз поганого життя втрутився мрійник пан Denik з розмовами про те, що за роботу за Полярним колом треба просити оплату в 100 000$ (він такі цифри бачив в учнівському зошиті, коли переводили спортивну 100-метровку в міліметри). Тут саме цікаве полягає в тому, що людина не розуміє, що є фірма/підпоижмство, у фірми є замовлення на роботу по профілю фірми, ці роботи можуть виконуватися за місцем проживання працівників, або в Чернівцях, або в Коломиї, або - і так було - в невеличкому ескімоському поселенні, де для ескімосів будували те, що пан Denik не побачить (за думкою Портнікова) в найближчі 15 років.
І ніхто за роботу у відрядженні на протязі 2*2 тижня 100 000$ не платить. Дають безкоштовно місце проживання та безкоштовне харчування, ну і ще оплачують години роботи за підвищеним тарифом за межами оговореного робочого часу.
Але писати щось пустопорожньо-нереальне - про 100 000$ (цифру 1 та декілька нулів він бачив в учнівському зошиті) можна. Життя виглядає кумедніше. Ну і мріяти ніхто не забороняв…
Востаннє редагувалось akurt в Суб 06 кві, 2024 12:20, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:на початку - 20-25 т грн за місяць. після податків. через рік - вже 30-40 т грн. проживання - 12 т грн, на поточне життя - 8 т грн. залишається 20 т грн на міс, 240 т грн на рік - 6 куо.
От дивлюсь на ці розповіді і думаю що явно щось не так в житті в мене і 99% знайомих, для яких без заробітчанства 1. Стартова ЗП це 12-15 т, а 25-30 - це скляна стеля. 2. Витрати 8т якось підозріло низькі (в 2 рази). Це муха-стайл життя?
Shaman написав:на початку - 20-25 т грн за місяць. після податків. через рік - вже 30-40 т грн. проживання - 12 т грн, на поточне життя - 8 т грн. залишається 20 т грн на міс, 240 т грн на рік - 6 куо.
От дивлюсь на ці казочки і думаю що явно щось не так в житті в мене і 99% знайомих, для яких без заробітчанства 1. Стартова ЗП це 12-15 т, а 25-30 - це скляна стеля. 2. Витрати 8т якось підозріло низькі (в 2 рази). Це муха-стайл життя?
таке враження що намагаємось обговорювати деталі, не дивлячись на картину загалом але ок. й нагадаю, це був умовний приклад, який попросив пан Akurt
ким працюють ваші знайомі, що 25-30 т грн - це стеля? бо переважна більшість моїх знайомих працює за зп, які тут називають такими, що не існують. коло спілкування теж має значення.
по витратах - а скільки по-вашому може витрачати молода людина, якщо без кафе й розваг? у прикладі пана Akurtа теж наводилися витрати без фанатізму.
Зараз 12-25 I рівно 20 хвилин тому завершилася розмова з нашим українцем, який мешкає останні 5 років в маленькому містечку Santa Clara (CA). Вперше в житті мені вдалося дізнатися по неймовірне: людина, яка мешкає в США, призналася, скільки грошей вона реально заробляє. Записуйте: - 2 рази на рік отримує акції свого підприємства на суму 2*105000$=210 000$. Акції вільно купуються та продаються. Кількість акцій, які отримує у власність, визначається їх ціною на момент транзакції. - живими грошима: 190 000$ на рік. Разом прибуток за рік 210 000+190 000=400 000$ на рік. Це всього в 4 рази більше, ніж пан Денік пропонує вам вимагати за роботу за Північним колом.