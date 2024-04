Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2021202220232024> Додано: Суб 06 кві, 2024 12:29 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: війна триває через путіна, який на цій війні тільки втрачає кошти, війна триває через путіна, який на цій війні тільки втрачає кошти,

Я щось не впевнений в цьому: бідні москалі стають ще біднішими, від олігархів з 90, не своїх губернаторів та від іноземців віджимають майно Потаніни і ко, але не бачу жодної ознаки, щоб біднішало "Озеро" Я щось не впевнений в цьому: бідні москалі стають ще біднішими, від олігархів з 90, не своїх губернаторів та від іноземців віджимають майно Потаніни і ко, але не бачу жодної ознаки, щоб біднішало "Озеро"

малася на увазі країна.



особисто путін давно живе у світі, де гроші вже не грають особливої ролі, навіть не знаю як давно він тримав готівку в руках. коли в тебе все найдорожче - від спортивного костюма й куртки до годинника. а за декларацією - лише гараж та Ніва малася на увазі країна.особисто путін давно живе у світі, де гроші вже не грають особливої ролі, навіть не знаю як давно він тримав готівку в руках. коли в тебе все найдорожче - від спортивного костюма й куртки до годинника. а за декларацією - лише гараж та Ніва Shaman

Додано: Суб 06 кві, 2024 12:32 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: ким працюють ваші знайомі, що 25-30 т грн - це стеля? ким працюють ваші знайомі, що 25-30 т грн - це стеля?

Та максимально різні сфери, основа - це освітяни й інженери. Але є й будівельники, аграрії, торгівці і т.д. Вище стелі виходять виключно в режимі заробітчанства, в т.ч. й ІТ. А ще нещодавно стало дуже дивним відкриттям для мене, що колеги вийшли на ринок репетиторства для Британії, США, і т.д. і почали там заробляти достойні ЗП, побільше навіть ніж ІТ (20-30Є / годину) Та максимально різні сфери, основа - це освітяни й інженери. Але є й будівельники, аграрії, торгівці і т.д. Вище стелі виходять виключно в режимі заробітчанства, в т.ч. й ІТ. А ще нещодавно стало дуже дивним відкриттям для мене, що колеги вийшли на ринок репетиторства для Британії, США, і т.д. і почали там заробляти достойні ЗП, побільше навіть ніж ІТ (20-30Є / годину) Дюрі-бачі

Додано: Суб 06 кві, 2024 12:42 Дюрі-бачі написав: А ще нещодавно стало дуже дивним відкриттям для мене, що колеги вийшли на ринок репетиторства для Британії, США, і т.д. і почали там заробляти достойні ЗП, побільше навіть ніж ІТ (20-30Є / годину) А ще нещодавно стало дуже дивним відкриттям для мене, що колеги вийшли на ринок репетиторства для Британії, США, і т.д. і почали там заробляти достойні ЗП, побільше навіть ніж ІТ (20-30Є / годину)

Ну це Ваші колеги просто герої та молодці.

Мені з колегами повезло менше, або колеги такі: смішно та прикро дивитися, як пузаті пани зараз повзають по селах та ПТУ Львівської області та умовляють дітей прийти вчитися до них в той університет, де вони ТЕОРЕТИЧНО працюють (реально ніяких занять не проводиться).

Це боротьба за те, що краще інших знає пан Дюрі-бачі: "навантаження" - таке солодке науково-педагогічне слово.

Не буде того "навантаження" - не зможеш, роздуваючи щоки від своєї важливості, отримувати 14 000 гривень на місяць...



Пікантності додає той факт, що діти тих, хто розказує басні про яскраве навчання, в ці дні навчаються в Кракові та у Варшаві.

В найкращих польських університетах.

Буде навантаження - будуть роздуватися щоки та будуть і далі вписувати собі відрядження в Краків або Варшаву - провідати своїх дітей. Чи вірно там вони вивчають Закони Кірхгофа. Ну це Ваші колеги просто герої та молодці.Мені з колегами повезло менше, або колеги такі: смішно та прикро дивитися, як пузаті пани зараз повзають по селах та ПТУ Львівської області та умовляють дітей прийти вчитися до них в той університет, де вони ТЕОРЕТИЧНО працюють (реально ніяких занять не проводиться).Це боротьба за те, що краще інших знає пан Дюрі-бачі: "навантаження" - таке солодке науково-педагогічне слово.Не буде того "навантаження" - не зможеш, роздуваючи щоки від своєї важливості, отримувати 14 000 гривень на місяць...Пікантності додає той факт, що діти тих, хто розказує басні про яскраве навчання, в ці дні навчаються в Кракові та у Варшаві.В найкращих польських університетах.Буде навантаження - будуть роздуватися щоки та будуть і далі вписувати собі відрядження в Краків або Варшаву - провідати своїх дітей. Чи вірно там вони вивчають Закони Кірхгофа. Востаннє редагувалось akurt в Суб 06 кві, 2024 12:46, всього редагувалось 1 раз. akurt

Додано: Суб 06 кві, 2024 12:45 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: ким працюють ваші знайомі, що 25-30 т грн - це стеля? ким працюють ваші знайомі, що 25-30 т грн - це стеля?

Та максимально різні сфери, основа - це освітяни й інженери. Але є й будівельники, аграрії і т.д. Вище стелі виходять виключно в режимі заробітчанства, в т.ч. й ІТ. А ще нещодавно стало дуже дивним відкриттям для мене, що колеги вийшли на ринок репетиторства для Британії, США, і т.д. і почали там заробляти достойні ЗП, побільше навіть ніж ІТ (20-30Є / годину) Та максимально різні сфери, основа - це освітяни й інженери. Але є й будівельники, аграрії і т.д. Вище стелі виходять виключно в режимі заробітчанства, в т.ч. й ІТ. А ще нещодавно стало дуже дивним відкриттям для мене, що колеги вийшли на ринок репетиторства для Британії, США, і т.д. і почали там заробляти достойні ЗП, побільше навіть ніж ІТ (20-30Є / годину)

а тепер давай подивимось на класичні приклади як бідкаються в Україні.



освітяни ЗВО. так проблемна категорія в нашій країні. бо держава не може забезпечити високій рівень зп. а в реалі? початок важкий. чому я не пішов свого часі цією стежкою - перші три роки, поки вчишся в аспірантурі, треба щось хтось тебе утримував - частіше всього батьки. а потім вже є різні варіанти. є гранти, можна писати дисертації та дипломи (є таке явище, хоч й не зовсім гарне), про студентів вже мовчу. й загалом там будуть зовсім інші цифри. тому казати лише про офіційну зп - це лукавити.



будівельники - здається там взагалі Клондайк. важка робота. чи ваші знайомі лишаються на найнижчих щаблях? - бо є майстри, виконроби й так далі.



по конструкторах - знаю непоодинокі випадки 30-40 т грн. головні - 50-60. так звісно, є конструктора, які отримують й менше - 20 т грн. але знову ж таки - а чому б не зростати? просто ця посада зараз зменшується, як й взагалі інженери. багато молоді їде за кордон по профілю. але ті, хто залишаються - більше можливостей. а тепер давай подивимось на класичні приклади як бідкаються в Україні.освітяни ЗВО. так проблемна категорія в нашій країні. бо держава не може забезпечити високій рівень зп. а в реалі? початок важкий. чому я не пішов свого часі цією стежкою - перші три роки, поки вчишся в аспірантурі, треба щось хтось тебе утримував - частіше всього батьки. а потім вже є різні варіанти. є гранти, можна писати дисертації та дипломи (є таке явище, хоч й не зовсім гарне), про студентів вже мовчу. й загалом там будуть зовсім інші цифри. тому казати лише про офіційну зп - це лукавити.будівельники - здається там взагалі Клондайк. важка робота. чи ваші знайомі лишаються на найнижчих щаблях? - бо є майстри, виконроби й так далі.по конструкторах - знаю непоодинокі випадки 30-40 т грн. головні - 50-60. так звісно, є конструктора, які отримують й менше - 20 т грн. але знову ж таки - а чому б не зростати? просто ця посада зараз зменшується, як й взагалі інженери. багато молоді їде за кордон по профілю. але ті, хто залишаються - більше можливостей. Shaman

Додано: Суб 06 кві, 2024 12:49 Гарний аналіз.

Будівельників не ображайте!

Там є розумні люди. Наприклад, син мого приятеля - виконроб - мені так сказав:

"Запомните: прораб, просыпаясь утром, думает не о девушках, а о том, что он сегодня украдет у Заказчика!" akurt

Додано: Суб 06 кві, 2024 12:51 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: а чому б не зростати? а чому б не зростати?

Що в будівництві, що в конструкторів грубо кажучи: на 1 прораба 10 майстрів і 100 підсобників (на головного конструктора буде 10 провідних і 100 звичайних). Тому й не можуть всі підсобники стати майстрами.

Ну і в будівництві ,та і в інших галузях, дуже зарплату збивають сотні тисяч заробітчан, які не можуть виїхати і готові й за пів ціни працювати, аби без офіційного влаштування. Що в будівництві, що в конструкторів грубо кажучи: на 1 прораба 10 майстрів і 100 підсобників (на головного конструктора буде 10 провідних і 100 звичайних). Тому й не можуть всі підсобники стати майстрами.Ну і в будівництві ,та і в інших галузях, дуже зарплату збивають сотні тисяч заробітчан, які не можуть виїхати і готові й за пів ціни працювати, аби без офіційного влаштування. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 06 кві, 2024 12:56, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Додано: Суб 06 кві, 2024 12:53 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Але писати щось пустопорожньо-нереальне - про 100 000$ (цифру 1 та декілька нулів він бачив в учнівському зошиті) можна.

Життя виглядає кумедніше.

Ну і мріяти ніхто не забороняв… Але писати щось пустопорожньо-нереальне - про 100 000$ (цифру 1 та декілька нулів він бачив в учнівському зошиті) можна.Життя виглядає кумедніше.Ну і мріяти ніхто не забороняв…

Життя виглядає кумедніше.

Ну і мріяти ніхто не забороняв… Але писати щось пустопорожньо-нереальне - про 100 000$ (цифру 1 та декілька нулів він бачив в учнівському зошиті) можна.Життя виглядає кумедніше.Ну і мріяти ніхто не забороняв…

В пана Denik а що довоєнні ФОП декларації, що у воєнні роки витяги з податкової - семизначні цифри. Що є один з рахунків в акціях семизначний.



Додано: Суб 06 кві, 2024 12:58 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Це боротьба за те, що краще інших знає пан Дюрі-бачі: "навантаження" - таке солодке науково-педагогічне слово. Це боротьба за те, що краще інших знає пан Дюрі-бачі: "навантаження" - таке солодке науково-педагогічне слово.

Не знаю як у Ваших колег, а в наших трохи шок, коли конкурс це не утворення вакансії під конкретну людину, а справжній конкурс в якому беруть участь по 2-3 конкуренти. А для ВПО із Харкова, Херсона і т.д. навіть 14к в Ужгороді за щастя... Не знаю як у Ваших колег, а в наших трохи шок, коли конкурс це не утворення вакансії під конкретну людину, а справжній конкурс в якому беруть участь по 2-3 конкуренти. А для ВПО із Харкова, Херсона і т.д. навіть 14к в Ужгороді за щастя... Дюрі-бачі

Додано: Суб 06 кві, 2024 13:07 Еміграція, заробтічанство



News from USA



Наша людина повернулася з відрядження в місто Клівленд (майже на кордоні з Канадою).

Для довідки з Вікіпедії:

Cleveland, officially the City of Cleveland, is a city in the U.S. state of Ohio and the county seat of Cuyahoga County. Located in Northeast Ohio along the southern shore of Lake Erie, it is situated across the U.S. maritime border with Canada and lies approximately 60 miles (97 km) west of Pennsylvania. Cleveland ranks as the most populous city on Lake Erie, the second-most populous city in Ohio, and the 54th-most populous city in the U.S. with a 2020 population of 372,624.



Цікаві враження:

- Жили в кімнаті триповерхового будинку, де їм кімнату здала чорношкіра бабуся - однокласниця Мартина Лютера Кінга. Будинок побудований з червоної цегли в 1798 році.

- на другому поверсі жив племінник бабусі. Чорношкірий. Дуже приємна молода людина. Чемна та уважна до гостей бабусі. Єдине що здивувало : на сніданок виходить напівоголений - в "спортивках" та в кишені є пістолет (калібр та модель наші люди не визначили). Думали що то в "спортивках" НЕ пістолет. Але ні, пістолет.

- якщо умовно провести коло радіуса 1 милю або приблизно 2 км з центром в тому будинку, то можна легко визначити, що мої співрозмовники були єдиними живими особами з білим кольором шкіри.

- будинки в тому районі коштують в середньому не так вже і дорого: 40 000 доларів.

По вуличках можна прогулятися та вибрати собі будинок всього за 40 000 доларів:

https://maps.app.goo.gl/LcEA2jtEjkvNDC979

- в цілому місто дуже сподобалося. Особливо, якщо відрядження передує дуже важливій роботі в подальшому.



Наступне відрядження - 20 квітня в штат Техас. News from USAНаша людина повернулася з відрядження в місто Клівленд (майже на кордоні з Канадою).Для довідки з Вікіпедії:Cleveland, officially the City of Cleveland, is a city in the U.S. state of Ohio and the county seat of Cuyahoga County. Located in Northeast Ohio along the southern shore of Lake Erie, it is situated across the U.S. maritime border with Canada and lies approximately 60 miles (97 km) west of Pennsylvania. Cleveland ranks as the most populous city on Lake Erie, the second-most populous city in Ohio, and the 54th-most populous city in the U.S. with a 2020 population ofЦікаві враження:- Жили в кімнаті триповерхового будинку, де їм кімнату здала чорношкіра бабуся - однокласниця Мартина Лютера Кінга. Будинок побудований з червоної цегли в 1798 році.- на другому поверсі жив племінник бабусі. Чорношкірий. Дуже приємна молода людина. Чемна та уважна до гостей бабусі. Єдине що здивувало : на сніданок виходить напівоголений - в "спортивках" та в кишені є пістолет (калібр та модель наші люди не визначили). Думали що то в "спортивках" НЕ пістолет. Але ні, пістолет.- якщо умовно провести коло радіуса 1 милю або приблизно 2 км з центром в тому будинку, то можна легко визначити, що мої співрозмовники були єдиними живими особами з білим кольором шкіри.- будинки в тому районі коштують в середньому не так вже і дорого: 40 000 доларів.По вуличках можна прогулятися та вибрати собі будинок всього за 40 000 доларів:- в цілому місто дуже сподобалося. Особливо, якщо відрядження передує дуже важливій роботі в подальшому.Наступне відрядження - 20 квітня в штат Техас. akurt

Повідомлень: 9526 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3549 раз. Подякували: 1242 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 14:10 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Це боротьба за те, що краще інших знає пан Дюрі-бачі: "навантаження" - таке солодке науково-педагогічне слово. Це боротьба за те, що краще інших знає пан Дюрі-бачі: "навантаження" - таке солодке науково-педагогічне слово.

Не знаю як у Ваших колег, а в наших трохи шок, коли конкурс це не утворення вакансії під конкретну людину, а справжній конкурс в якому беруть участь по 2-3 конкуренти. А для ВПО із Харкова, Херсона і т.д. навіть 14к в Ужгороді за щастя... Не знаю як у Ваших колег, а в наших трохи шок, коли конкурс це не утворення вакансії під конкретну людину, а справжній конкурс в якому беруть участь по 2-3 конкуренти. А для ВПО із Харкова, Херсона і т.д. навіть 14к в Ужгороді за щастя...

А чого не хочуть 1 кує в місяць після року досвіду зароблять? А чого не хочуть 1 кує в місяць після року досвіду зароблять? BIGor

