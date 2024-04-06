Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2021202220232024 Додано: Суб 06 кві, 2024 14:17

https://t.me/pobeg_ua/68864/116693 Зараз так зустрічають потяги в Чернівцях. Bolt Повідомлень: 2844 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 14:18 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: А чого не хочуть 1 кує в місяць після року досвіду зароблять? А чого не хочуть 1 кує в місяць після року досвіду зароблять?

Напевно не знають як. Я й сам не знаю як 1 кує заробляти стабільно і без заробітчанства. Напевно не знають як. Я й сам не знаю як 1 кує заробляти стабільно і без заробітчанства. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2707 З нами з: 29.07.22 Подякував: 493 раз. Подякували: 365 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 14:47

Головне: не показувати роботодавцю свої дипломи та вимагати безкоштовний гуртожиток...



Еміграція, заробітчанство



Сам не очікував, але наші люди кмітливі: вже і до Японії дісталися.

Прямо зараз я на зв"яку з містом Кіото.

Дуже нашого колишнього інженера-електромеханіка здивувало те, що з Токіо до Кіото - 460 км - доїхали за 2 години...

Колись він працював в одному обласному центрі майстром цеху в ТТУ...

Я його питав, молодого фахівця: "Невже ти знаєш конструкцію трамвая та знаєш як його ремонтувати?"

Молодий інженер-електромеханік відповідав:

- "Я НЕ знаю, але в бригаді п"ять досвідчених дядьків - я не соромлюся питати - хоч один та знає, як той редуктор від трамвая розібрати. Розібрали - подивилися - пошкоджене зубчасте колесо - я відніс в інший цех зубчасте колесо на ремонт... Зробили... поїхав трамвай... Але після року роботи я подумав що років через 45 перетворюся на свого батька-пенсіонера із пенсією в 7 000 гривень..."

Надіслав фото... З Кіото. Свіже...





Квиток коштував 75 євро. На думку мого співрозмовника це недорого.

Автобус - 50 євро, в дорозі 6 годин... Дивно. Пару сторінок тому панове писали, що 1000 доларів в місяць - то чисті копійки, їх роздають на кожному кроці першому-ліпшому...Головне: не показувати роботодавцю свої дипломи та вимагати безкоштовний гуртожиток...Сам не очікував, але наші люди кмітливі: вже і до Японії дісталися.Прямо зараз я на зв"яку з містом Кіото.Дуже нашого колишнього інженера-електромеханіка здивувало те, що з Токіо до Кіото - 460 км - доїхали за 2 години...Колись він працював в одному обласному центрі майстром цеху в ТТУ...Я його питав, молодого фахівця: "Невже ти знаєш конструкцію трамвая та знаєш як його ремонтувати?"Молодий інженер-електромеханік відповідав:- "Я НЕ знаю, але в бригаді п"ять досвідчених дядьків - я не соромлюся питати - хоч один та знає, як той редуктор від трамвая розібрати. Розібрали - подивилися - пошкоджене зубчасте колесо - я відніс в інший цех зубчасте колесо на ремонт... Зробили... поїхав трамвай... Але після року роботи я подумав що років через 45 перетворюся на свого батька-пенсіонера із пенсією в 7 000 гривень..."Надіслав фото... З Кіото. Свіже...Квиток коштував 75 євро. На думку мого співрозмовника це недорого.Автобус - 50 євро, в дорозі 6 годин... akurt

Повідомлень: 9526 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3549 раз. Подякували: 1242 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 15:03 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: А чого не хочуть 1 кує в місяць після року досвіду зароблять? А чого не хочуть 1 кує в місяць після року досвіду зароблять?

Напевно не знають як. Я й сам не знаю як 1 кує заробляти стабільно і без заробітчанства. Напевно не знають як. Я й сам не знаю як 1 кує заробляти стабільно і без заробітчанства.

ви ж наче маєте відношення до ІТ? йдіть тоді тестувальником - 1 куо має бути.



чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача? ви ж наче маєте відношення до ІТ? йдіть тоді тестувальником - 1 куо має бути.чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача? Shaman

Повідомлень: 5781 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1375 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 15:23 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: BIGor написав: А чого не хочуть 1 кує в місяць після року досвіду зароблять? А чого не хочуть 1 кує в місяць після року досвіду зароблять?

Напевно не знають як. Я й сам не знаю як 1 кує заробляти стабільно і без заробітчанства. Напевно не знають як. Я й сам не знаю як 1 кує заробляти стабільно і без заробітчанства.

ви ж наче маєте відношення до ІТ? йдіть тоді тестувальником - 1 куо має бути.



чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача? ви ж наче маєте відношення до ІТ? йдіть тоді тестувальником - 1 куо має бути.чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача?

Який же ви смішний , там зараз 200 людей на вакансію, англ. треба upper + бажано якась з мов програмування. Який же ви смішний, там зараз 200 людей на вакансію, англ. треба upper + бажано якась з мов програмування. BIGor

Повідомлень: 8804 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1319 раз. Подякували: 1722 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 кві, 2024 15:28 BIGor написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Напевно не знають як. Я й сам не знаю як 1 кує заробляти стабільно і без заробітчанства. Напевно не знають як. Я й сам не знаю як 1 кує заробляти стабільно і без заробітчанства.

ви ж наче маєте відношення до ІТ? йдіть тоді тестувальником - 1 куо має бути.



чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача? ви ж наче маєте відношення до ІТ? йдіть тоді тестувальником - 1 куо має бути.чи ви як стабільно отримувати 1 куо, а навантаження як у викладача?

Який же ви смішний , там зараз 200 людей на вакансію, англ. треба upper + бажано якась з мов програмування. Який же ви смішний, там зараз 200 людей на вакансію, англ. треба upper + бажано якась з мов програмування.

та ви що?



на тестувальника потрібно англійська upper та вміння програмувати? ще й 200 кандидатів на одне місце? скінчилася ера ІТ та ви що?на тестувальника потрібно англійська upper та вміння програмувати? ще й 200 кандидатів на одне місце? скінчилася ера ІТ Shaman

Повідомлень: 5781 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1375 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2021202220232024 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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